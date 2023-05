Dallas Stars gana en la prórroga y aplaza la fiesta de Vegas Golden Knights

Tras el tercer partido de la serie que no dio opción ninguna a Dallas Stars de agarrarse a la eliminatoria, este cuarto ha traído una vuelta a los clásicos, la noche del jueves fue otra lucha intensa resuelta en el tiempo extra.

Era Dallas quién empezaba el partido en el filo de la navaja y junto al hecho de jugar en casa hacía presagiar que sería el equipo que empezaría apretando, pero fueron los visitantes los que empezaron a merodear por las cercanías del marco de Oettinger y poniendo un nudo en la garganta de la parroquia local culminaba en las inmediaciones de la pintura azul una rápida acción de contraataque que parecía poner a los de Nevada en ruta directa hacia el barrido.

Pero el gol lejos de doblar la voluntad de lucha de los hombres de Peter DeBoer, les sacó de ese letargo inicial y se hicieron mucho más presentes en la zona de ataque aunque no eran capaces de conseguir botín ninguno en la portería de Adin Hill. Pero en la parte final del primer periodo se hicieron presentes dos valores que al final del partido se descubrirían fundamentales en el devenir del mismo, Jason Robertson y la eficacia en superioridad numérica, con un gol que ponía el empate a uno y devolvía la alegría y la fe a la grada.

Con ese chute de energía el empuje de Dallas se continuó en el segundo tercio del partido, ni siquiera una penalización que puso a Vegas en superioridad numérica a los seis minutos, terminó de cortar ese arranque, aunque en esos dos minutos y algunos posteriores, aprovechando la inercia del power play, Oettinger se encontró con más trabajo, pero resuelto con eficacia.

Pero el dominio de Dallas ya no era tan intenso como para secar por completo el ataque de Vegas y de tanto en cuanto, sobre todo gracias al ágil patín de Jack Eichel, en rápidos contraataques hostigaban la portería contraria. Precisamente en una de esas acciones, el ex jugador de los Sabres llegó al mano a mano con Jake Oettinger, el de Minnesota le ganó el duelo pero no retuvo el disco que con un intenso forecheck los dorados no dejaron que saliera de la zona de ataque, eso permitió que Marchessault en segunda jugada pusiera de nuevo a los Golden Knights con ventaja en el marcador en el ecuador del periodo poniendo un punto de frustración al esfuerzo rival.

Pero Dallas seguía sacando las energías, ya fueran de los músculos, del corazón o incluso de las tripas para no dejar escapar el partido, y en una larga acción de juego en la zona defensiva de los Knights. tras un tiro de Esa Lindell que rebotó en la valla tras la portería volvió por el otro lado de la portería donde Jason Robertson esperaba para aprovechar el hueco que Adin Hill desplazado al lado contrario no podía cubrir. Al final, el segundo tercio terminaba en empate también.

Ante el inicio de los veinte minutos que cerraban el tiempo reglamentario, quedaba la duda de que se impondría, si la voluntad de supervivencia de Dallas o la oportunidad de cerrar la serie de Vegas. Los visitantes tuvieron más presencia y oportunidades que los locales, aunque estos defendieron bien y también disfrutaron de sus scoring chances, pero ninguno de ellos encontró el punto de acierto que resolviera el partido para unos u otros y acabó llevando el encuentro a la tercera prórroga de la serie.

El tiempo extra podía jugar psicológicamente a favor de los Golden Knights con los Stars sabiendo que cada acción podía ser la última de la temporada para ellos, pero no hubo opción para jugar esa carta, Brayden McNabb golpeaba con su stick en alto a Dellandrea, poniendo a Dallas en superioridad. Era lo único que faltaba a Dallas para asfaltar su camino a la victoria, porque volvieron a aprovechar la jugada y Joe Pavelski ponía de pie a todo el pabellón con su disparo desde el círculo izquierdo tras abrir con pases a la defensa y la portería de Hill.

De momento una gota en el desierto, pero suficiente para mantener a los texanos en la eliminatoria y retrasar la llegada de los hombres de Bruce Cassidy a la que sería segunda final de la historia de la franquicia. La noche del sábado, más hockey, más final de conferencia oeste.