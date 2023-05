After Kings 4: Andrea Pirlo jugará con Jijantes

Un After Kings 4 muy esperado, debido a las expectativas creadas en el último chup chup, donde tanto Uriol como Piqué, instaron a todos los presidentes a estar presentes, debido a que se anunciaba a un jugador top que se unirá a la Kings League.

Una de las normativas que ha actualizado Gerard Piqué para este partido, es que ahora los clubes solo tendrán un VAR por partido y no por cada parte, como venía siendo hasta ahora, debido a que varios presidentes se han quejado del mal uso de los mismos, porque consideran que en ocasiones se usa solo para perder tiempo.

El jugador 14

Piqué y Uriol anunciaron la entrada de un jugador 14 que solo va a estar presente en la siguiente fecha, pero que se trataba de un jugador top que hacía mucha ilusión. En este sentido, realizaron una dinámica donde el que adivinara el jugador luego de varias pistas iba a tener una ventaja en la subasta que se realizaría posteriormente para decidir en cuál equipo jugaría.

El primero en tirarse a la piscina fue Javi Buyer, quien ha dicho tras las primeras dos pistas (Jugador profesional y que ha jugado más de 40 partidos con su selección) que el jugador sería Cesc Fàbregas, a lo que Piqué respondió que no.

El segundo en tirarse al agua fue Juan Guarnizo para Aniquiladores, quien luego de tres pistas, las dos anteriores más un título con la selección, y ha dicho Andrés Iniesta. Luego, en representación de 1K, Mayichi luego de la quinta pista, agregándoles a las anteriores, más de un club, y de haber jugado en distintos continentes, eligió a David Villa. No dando con la respuesta correcta.

Tras la sexta pista, que es un jugador que ha ganado la Champions League, Ibai decidió lanzarse a la piscina con Thierry Henry, a lo que Piqué también ha contestado que no. La séptima pista fue, que es un jugador que ha ganado el mundial, a lo que DJ Mariio respondió Roberto Carlos y le dio la posibilidad a Spursito que se tiró a la piscina con Fabio Cannavaro y también se equivocó. El siguiente en adivinar fue Perxitaa, quien dijo Kaká a lo que Gerard también dijo que no. El siguiente en adivinar fue The Grefg quien dijo Di María y volvió a equivocarse. La siguiente pista es que es un jugador europeo y los siguientes en intentarlo fueron Rivers quien dijo Fernando Torres y el Kun dijo Trezeguet.

El último en intentarlo fue Gerard Romero, ya con la novena pista que era un jugador italiano, a lo que dijo Andrea Pirlo, y la respuesta fue con un video de Highlights del centrocampistas italiano.

La subasta estuvo bastante movida, donde los presidentes querían tener al gigante italiano, quien más pujó al final fue "Puro pinche Pio" y Rivers fue quien más apostó, pero la última palabra la tenía Gerard Romero. El presidente de Jijantes igualó la oferta y se quedó con Andrea Pirlo.

Tras la subasta, Pirlo estuvo presente unos minutos en directo en el After Kings, donde se mostró muy ilusionado con formar parte de este proyecto, del cual indicó que le parece una bella iniciativa.

Elección de los MVP

Por parte de la Queens League, las elegidas fueron Stefany Ferrer con su doblete, Laura Vilaseca con sus paradones y su gol, además de Mar Serracanta, quien también realizó un buen partido.

En la Kings League, los nominados fueron Carlos Corvo, quien se lanzó un partidazo, Gilles Vidal con su Hat-trick y Dani Pérez que al igual que Vilaseca, fue determinante para su club con las paradas, además aportó un gol de portería a portería.