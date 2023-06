Revelados los logos del Winter Classic, All Star Weekend y Heritage Classic

La NHL avanza a toda máquina en esta época del año con el desarrollo de la gran final de la Stanley Cup, y ese es un marco excepcional para ir dando noticias de otros frentes que no paran a pesar de que la acción transcurre en el hielo de Las Vegas y Sunrise para coronar al campeón de esta temporada.

Así, los logos de varios de los eventos promocionales con los que la liga muestra al mundo al hockey hielo en todo su esplendor y regala momentos de fiesta a los aficionados de donde se celebran, empiezan a revelarse.

El Winter Classic se ha convertido en la joya de la corona de los partidos al aire libre que celebra la NHL y su edición de 2024 se disputará en Seattle y enfrentará a Seattle Kraken que como anfitrión recibirá al equipo que se ha convertido en estandarte de su división, la Pacific, Vegas Golden Knights.

Elementos que recuerdan la relación de la ciudad esmeralda con el mar, como la presencia del agua, un cabo que envuelve el círculo y la aguja de la brújula que apunta al noroeste, son los elementos que aportan la personalidad al símbolo de la fiesta de primero de año de la NHL.

El fin de semana de las estrellas que se celebrará en Toronto también se aferra a las señas de identidad, tanto del evento con una estrella como elemento principal del logo, como del lugar donde se celebra, con la hoja de arce en el centro.

El Heritage Classic es el partido al aire libre que se celebra en Canadá y cumple su vigésimo aniversario volviendo a su origen, Edmonton, con el partido de mayor rivalidad que conoce la franquicia petrolera, la batalla de Alberta contra los Calgary Flames. Precisamente la vinculación a la industria petrolera que da fama a Edmonton y da nombre a su franquicia, queda presente con la torre petrolífera que ocupa el lugar protagonista.

Doble jornada para las Stadium Series 2024

Flyers, Rangers, Islanders y Devils estarán en las Stadium Series 2024 que se jugarán en el MetLife Stadium que a pesar de estar en Nueva Jersey, es el hogar de las franquicias neoyorquinas de la NFL, los Giants y los Jets.

Por eso, las tres franquicias cercanas, New Jersey Devils, New York Rangers y New York Islanders junto a los Flyers de Filadelfia serán los protagonistas de las dos jornadas de hockey al aire libre los próximos 17 y 18 de febrero.

Romperán el fuego Devils y Flyers y lo cerrará el derby de Nueva York entre Rangers e Islanders, garantía de rivalidad y de hockey de alto voltaje que subirán la de seguro baja temperatura ambiental.

El logo de este evento se hará público en una fecha futura.