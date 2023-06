Kings League: el 7 ideal de la jornada 5

La jornada 5 ha sido una de las más goleadoras. Más de 50 goles en los seis partidos de la jornada, destacando el encuentro entre que enfrentaba a 1K contra Saiyans en el que se anotaron 17 goles, con la victoria del equipo de los de The Grefg por 7-10 ante los de Iker Casillas.

Por tanto, no es para menos que haya 17 goles en el 7 elegido como mejor equipo de la jornada. Se destacan entre ellos a jugadores como Iñaki Villalba, Gilles, Aleix o Barral que anotaron un hat-trick. Además, Alberto Bueno, también anotó tres tantos a pesar de no encontrarse en este siete.

En la portería, tampoco ha habido grandes actuaciones esta jornada. Uno de los más destacados y el elegido para el 7 es el portero de Ultimate Móstoles, Pol Lechuga, que fue vital en la victoria más que necesaria ante su ex equipo, Los Troncos.

Otro que se enfrentó a su ex equipo, y les aplicó la ley del ex anotando uno de los goles de la jornada, fue Mario Reyes. El jugador de Aniquiladores fue vital en la victoria de su equipo ante el Rayo de Barcelona, marcando además, un gol doble.

La ley del ex no quedó aquí. Iñaki Villalba anotó tres goles a su ex equipo, XBuyer Team, en el mismo encuentro en el que otro de los integrantes del 7 ideal, Aleix García, anotó un doblete, uno de ellos doble en el último minuto que le dio la victoria al equipo de los hermanos Buyer.

Otro hat-trick frustrado fue el de Barral, quien anotó tres goles a Saiyans, que sacando lo mejor de sí mismos, tiraron de garra para darle la vuelta y conseguir una victoria vital en un encuentro en el que Aleix, anotó también tres goles, siendo el último gol doble.

Por último, de nuevo, otro hat-trick de Gilles para ponerle la guinda al pastel a este 7 ideal. En este 7 hay varias ausencias, entre ellas la de Fran Hernández, que es Symio MVP de la jornada.