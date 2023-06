Ryan Huska nuevo entrenador de Calgary Flames

El exjugador de 47 años, quien fue asistente en Calgary durante las últimas cinco temporadas, reemplaza a Darryl Sutter, despedido el 1 de mayo. Será entrenador en jefe por primera vez en la NHL.

Cinco años en la franquicia

"Conozco a estos jugadores y lo veo como algo positivo", dijo Huska. "Hay mucha gente buena en nuestro vestuario y hay excelentes jugadores de hockey que quieren ganar, y harán todo lo posible para tener éxito. Creo firmemente en ese grupo de personas y su habilidad, y mi trabajo ahora como entrenador en jefe es asegurarme de empujarlos todos los días para obtener la mejor versión de ellos y también tratar de llevarlos a otro nivel tanto como individuos como como equipo".

Huska está temporada supervisó la parcela defensiva y Calgary permitió 27,3 tiros en contra por partido, la tercera menor cantidad en la NHL, y estaban empatados con los New Jersey Devils en el cuarto lugar en faltas (82,6 por ciento) esta temporada.

"Cuando miré a mi alrededor y dije: '¿Qué estoy buscando y quién encajaría mejor?' realmente quedó claro en los últimos cuatro o cinco días que Ryan era el indicado", dijo el gerente general de Calgary, Craig Conroy. "Siento que ha dedicado su tiempo, ha hecho todo lo posible, lo único que no ha tenido es la oportunidad de ser entrenador en jefe de la NHL, y ahora lo es. Quería un buen comunicador, un líder, alguien que pudiera inspirar a este grupo, jugar hockey defensivo sólido con estructura, y luego, en el lado ofensivo, quería que nuestros muchachos fueran creativos y lo llevaran al siguiente nivel ofensivamente porque son muy habilidosos hoy en día, todos los muchachos. Quieres dejarles tener ese reinado libre y hacer lo que mejor saben hacer, y con suerte marcar muchos goles. A medida que redujimos la búsqueda, se me hizo cada vez más claro que Ryan y yo teníamos la misma visión".

Carrera profesional

Huska comenzó su carrera como entrenador como asistente de Kelowna de la Western Hockey League en 2002 y fue nombrado entrenador en 2007. Calgary contrató a Huska como entrenador del Adirondack de la American Hockey League en 2014-15, donde ayudó a desarrollar a los actuales defensas del equipo; Rasmus Andersson y Oliver Kylington, y el delantero Andrew Mangiapane.

El nativo de Cranbrook, Columbia Británica, jugó un partido de la NHL, para los Chicago Blackhawks en 1997-98, después de que le seleccionaran en la tercera ronda (No. 76) del Draft de la NHL de 1993. También jugó en la WHL, donde ganó la Copa Memorial con Kamloops tres veces (1992, 1994, 1995), y la Liga Internacional de Hockey (Indianapolis) y AHL (Lowell y Springfield) antes de retirarse después de la temporada 1999-00.

"A una edad temprana me dijeron que tienes dos ojos y dos oídos por una razón, y durante mi carrera como entrenador recordé eso", dijo Huska, quien ha sido asistente de Sutter, Geoff Ward y Bill Peters. "Con mi tiempo aquí en Calgary, he tenido la suerte de trabajar con muy buenos entrenadores. Todos los entrenadores han tenido diferentes filosofías, diferentes medios de comunicación, diferentes formas de ver el juego y debido a esa experiencia que he tenido aquí dentro de esta organización estoy 100 por ciento seguro de que estoy listo para este desafío".

Calgary Flames (38-27-17) no logró clasificarse para los Playoffs de la Stanley Cup por segunda vez en tres temporadas, terminando dos puntos detrás de Winnipeg Jets en la Conferencia Oeste. Despidieron al gerente general Brad Treliving el 17 de abril y ascendieron a Conroy de gerente general asistente el 23 de mayo.

"Siempre hay infelicidad cuando no ganas", dijo Huska. "Diremos que no importa cuál sea la situación. Esa es la belleza de todo esto, los jugadores que estuvieron bien el año pasado, los jugadores que, en su opinión, no tuvieron el año que querían, es un nuevo comienzo. Eso es algo genial porque hay una energía diferente alrededor de la pista, hay un nivel diferente de optimismo. Cuando tienes eso y tienes buenas relaciones con las personas que ingresan, hay emoción y entusiasmo, y eso es lo que quieres porque quieres un grupo de muchachos que regresen entusiasmados y listos para comenzar. A partir de ahí, vamos a trabajar todos los días para asegurarnos de que vamos a conectarlos como un equipo".

Nuevos entrenadores en la NHL

Tras la contratación de Huska, dos equipos de la NHL siguen sin entrenador: Columbus Blue Jackets y New York Rangers. Washington Capitals contrataron a Spencer Carbery el 30 de mayo y Nashville Predators nombraron entrenador a Andrew Brunette al día siguiente. Greg Cronin fue contratado por los Anaheim Ducks el 5 de junio.