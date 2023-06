Jesper Bratt firma ocho años con los New Jersey Devils. Fredrik Olofsson traspasado a Colorado Avalanche

El epicentro de la NHL se traslada tras el fin de la competición del hielo a los despachos, los ejecutivos empiezan a plasmar en papel sus intenciones y planes para armar a sus equipos para la siguiente temporada.

Jesper Bratt, ahora sí

El ala sueco ha sido una de las piezas clave de la buena temporada de los New Jersey Devils. Sus 32 goles y 41 asistencias, en 82 partidos de temporada regular, han sido sus máximos aunque en playoff no estuvo tan atinado. No obstante, el nativo de Estocolmo ha mostrado su mejor hockey. Eso ha redoblado los esfuerzos de Tom Fitzgerald, el gerente general de los de Newark, para evitar que alcanzara la agencia libre cuando se abriera el periodo.

El año pasado firmó un contrato de un año como solución de compromiso y evitando el arbitraje salarial, ya que las partes se vieron incapaces en el verano de 2022 de alcanzar un acuerdo para un contrato a largo plazo. Pero la llegada de Lindy Ruff y el salto positivo que han dado los Devils, ahora convertidos en una potencia de la liga, han madurado el camino para que esta vez si, haya extensión, y además por el máximo permitido por la liga, ocho años que contarán cada uno de ellos 7,875 millones de dólares convirtiéndose en uno de los hombres claves no de los futuros, si no de los ya presentes New Jersey Devils.

Olofsson, profundidad de banquillo para los Avalanche

Fredrik Olofsson | Foto: NHL.com

Los Dallas Stars han traspasado al delantero Fredrik Olofsson a los Colorado Avalanche a cambio de compensaciones que se estudiarán posteriormente. Tras recibir el traspaso, los Avs han firmado una extensión por un año ya que Olofsson se habría convertido en agente libre en el próximo periodo hábil.

Este sueco de Helsingborg, ala izquierdo como Bratt, a sus 27 años no ha tenido el mismo impacto en la NHL que su compatriota, de hecho viene de jugar su primera temporada completa en Norteamérica tras disputar tres años la SHL, la máxima división de su país.

Con los Stars ha tenido un rol de hombre de refuerzo teniendo como equipo base el filial, pero siendo el jugador que más veces ha sido llamado a cubrir hueco en la delantera de los Stars cuándo se producía cualquier baja. Ese constante peregrinar entre equipos, ha sido seguramente una de las razones por las que los fundamentos que se le reconocen no se han traducido en ese año en forma de puntos, ya fuera goles o asistencias.

Los Avalanche necesitan profundidad y reforzar su bottom six con jugadores ya mayores y con contratos que finalizan, y con Olofsson refuerzan esa parte del ataque. Un comodín que no sale caro, 775 mil dólares, un bajo costo que sin duda le ha convertido en más atractivo que algunos jugadores que podrían venir del sistema de la franquicia.