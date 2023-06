¿Dónde se posicionaría Ilia Topuria en una posible victoria ante Josh Emmett?

Este próximo 24 de junio el luchador Ilia Topuria, clasificado el número 9 en las 145 lbs de la UFC, se enfrentará a Josh Emmett, número 5, en el primer evento que estelarizará “El Matador”. Hasta el momento, es sin duda la pelea más importante no solo de Topuria, sino de las MMA españolas, pues nunca un español había llegado tan lejos dentro de la UFC. Enfrente no se encuentra un rival fácil, pues a estos niveles las opciones de encontrar un rival asequible son prácticamente nulas. Aunque viene de perder contra Yair Rodríguez, Emmett sigue siendo uno de los tops de la división, y el rival más duro que ha tenido el hispano georgiano hasta el momento. A pesar de los típicos detractores, muchos dan a Ilia como favorito del encuentro y ya piensan en el siguiente paso, el cual podría ser una oportunidad de pelear por el título.

Two heavy handed featherweights coming your way in the main event this week 👊#UFCJacksonville | SATURDAY | Live on @ABCNetwork pic.twitter.com/RdzObGQqRG — UFC (@ufc) June 19, 2023

Victoria por finalización

Debido a la confianza que Ilia derrocha, esta es la opción que más aficionados esperan. De Topuria conseguir finalizar a Emmet en los primeros asaltos, ya sea por TKO, KO o sumisión, el siguiente paso parece claro para aficionados, analistas, reporteros e incluso gente interna de la UFC. Ilia Topuria pelearía por el título del peso pluma de la UFC, cumpliendo lo que él y su equipo han dicho en varias ocasiones. Esta posibilidad es la que más ilusiona, pues pondría a Topuria de manera indiscutible en las conversaciones de los futuros contendientes. De hecho, el propio campeón de la división, Alexander Volkanovski, declaró en Unlocking The Cage que “Una gran victoria ahí lo pondría en la conversación”; “Una gran victoria ante Emmett, un gran KO, si puede hacer eso, sin duda tendrá a la gente hablando”.

Hace poco Alexander Volkanovski dió su impresión sobre la situación actual de Ilia Topuria en el peso pluma 👀👇🏻 #UFC pic.twitter.com/5BXMvxlY3F — Infinity MMA (@Infinity_MMA) June 14, 2023

Con esto en mente, sumado a la personalidad finalizadora e implacable de Ilia, se puede prever de manera sencilla que “El Matador” irá a matar, algo a lo que acostumbra. Por si las declaraciones del propio Volkanovski no fueran suficientes, a las especulaciones sobre una posible pelea titular se suma el hecho de que no quedan más rivales en la división para el campeón. En el caso de que Volkanovski gane a Yair Rodríguez, actual campeón interino, en UFC 290, no tendría muchas más opciones. O intentar la revancha contra Islam Makachev o Ilia, pues dentro de los primeros cinco clasificados en la división no hay ninguna contienda que tenga mucho sentido de celebrarse.

El segundo clasificado en el ranking es Max Holloway. Este ya ha perdido tres veces contra el campeón, y de manera muy contundente en la última, además de que ya tiene lucha confirmada ante The Korean Zombie. En tercer lugar, estaría Brian Ortega, que no solo ya ha sido vencido por Volkanovski, sino que también viene de perder ante Rodríguez y está actualmente recuperándose de una lesión. En el cuarto lugar estaría Arnold Allen, que perdió recientemente ante Holloway y en quinto lugar Josh Emmett, posición que obtendría Ilia de ganarle.

Como se puede ver, pocas opciones tiene el campeón de defender su título, pues ha ganado a todos. Sin embargo, todo esto podría truncarse de Yair Rodríguez salir airoso, o de Volkanovski subir a pelear con Islam una vez más. Esto provocaría un retraso en el ascenso de Topuria, lo que puede desembocar en dos opciones. Que Ilia decida esperar, lo que lo dejaría inactivo un tiempo, o que haga una pelea intermedia. Aunque esto supondría un riesgo, pues podría perder, también serviría para que se siguiera hablando de él y sobre todo para mantenerse activo.

Victoria por decisión

En esta forma de victoria se abren dos caminos, que a pesar de no finalizar sea una victoria contundente o que, por el contrario, sea una decisión dudosa. En la primera opción, el camino a seguir de Ilia es muy similar al de ganar por finalización. De conseguir hacerlo de manera tajante, demostraría que está preparado para peleas largas y exigentes, así como que no siente la presión de estelarizar un evento. Por ello, y por las dificultades del campeón de defender su título, lo más seguro es que siga consiguiendo una oportunidad por el cinturón.

De obtener una victoria que siembre dudas en los fanáticos puede ser que se trunque un poco el camino. Una victoria es una victoria, y va a seguir sumando. No obstante, puede suceder que la UFC no lo vea del todo preparado, por lo que antes de darle el combate contra el campeón existe la posibilidad de que le hagan hacer una pelea intermedia. Si esto ocurre, una de las opciones más probables para la siguiente pelea sería la de Brian Ortega. T-City está clasificado el número tres, por lo que por esa parte la pelea tendría sentido. Además, ambos artistas marciales ya han tenido roces por redes sociales, lo que daría pie a una buena historia detrás de la pelea, cosa que vende. Sumado a esto, Ortega viene de perder, por lo que no le quedarían muchas opciones. Otros posibles rivales serían Arnold Allen, clasificado cuarto, Max Holloway en caso de ganar su próxima pelea, o el perdedor del combate entre Yair Rodríguez y Alexander Volkanovski.

Conclusión

Resumiendo, las opciones son claras. En caso de que Ilia gane, lo más probable es que obtenga su ocasión de pelear por el título y convertirse en el campeón de las 145 lbs de la UFC. Y si esto no es así, solo le quedaría una pelea más, un paso intermedio para conseguirlo. Y también hay que tener en cuenta que no depende solo de Ilia, pues hay que esperar a ver como se desarrolla el resto de la división. Ahora bien, primero hay que ganar a Josh Emmett, una pelea muy complicada en la que una mano puede cambiarlo todo. Hay que centrarse en lo que hay delante, aunque es imposible no emocionarse pensando en lo que puede venir para el futuro de las MMA españolas.