Ilia Topuria fulmina a Emmett y apunta al oro de los peso pluma

España fue un clamor la pasada noche con la actuación de Ilia Topuria. 'El Matador' realizó uno de los desempeños más completos de su carrera para vencer en las cartulinas de los jueces a un duro Josh Emmett (50-44, 50-42, 49-45) que finalizó muy dañado tras el combate, y que increíblemente pudo finalizar con un ojo prácticamente cerrado. "En la última ronda, me daba hasta cosa pegarle. No entiendo cómo su esquina no llegó a parar la pelea. Ellos sabrán", manifestó Ilia a micrófonos de ESPN tras la contienda.

Un enfrentamiento que, a priori, conformaba el reto más difícil hasta la fecha para el joven Topuria, que con tan sólo 26 años realizó una actuación que muy pocas veces el fanático de la UFC ha podido vislumbrar encima del octágono más famoso del mundo. Con un boxeo implementado como nunca antes, una defensa férrea que supo anular los duros overhands de Emmett y una gran resistencia a aquellos golpes que entraban en la coraza de 'El Matador', el hispano georgiano mandaba un serio aviso a las altas esferas de la división de las 145 libras y, en especial, al campeón Alex Vokanovski: "Soy el siguiente, sin ninguna duda. Vengo a por lo que me pertenece, que es ser el número uno del mundo. Quiero que Alex defienda ese título y mostrarle a él y al mundo cuándo su mundo va a acabar, y el mío va a comenzar", sentenciaba Topuria para poner el broche de oro a una increíble noche.

Una actuación para la historia

Fotografía de: UFC

Para entender la magnitud y la grandeza del despliegue de Ilia Topuria en el UFC Jacksonville, es obligatorio desplazar la vista a las cartas de los jueces. 50-44, 42-50 y 49-45 fue el resultado final para una batalla en la que Topuria consiguió un hito sin precedentes en la UFC: fue la segunda vez en la historia en la que un juez puntúa por 10-7 una ronda, y la primera vez que sucede en un combate a cinco rondas. Para conocer la primera ocasión en la que esto sucedió hay que trasladarse al combate entre Forrest Petz y Sammy Morgan en The Ultimate Fighter, un enfrentamiento que sucedió allá por el año 2006.

Además, el combate entre Josh Emmett e Ilia Topuria entró anoche en el selecto club de los combates cuya puntuación contenía un 50-42 entre la decisión de los jueces. Supone el cuarto combate en la historia con este veredicto, en el que hasta anoche figuraban la dominante actuación de Holloway ante Cattar en 2021, el combate entre Franklin y Loiseau en el año 2006 y el Menne ante Castillo en el año 2001.

Volkanovski, en el punto de mira

Fotografía de: AFP

"La paciencia es sin duda algo que me caracteriza. Esperaré a que defienda Volkanovski. La única opción que valoraré si no es un combate por el título es enfrentar a Max Holloway en España", declaró Ilia Topuria en la rueda de prensa posterior al evento en Jacksonville. La realidad es que además de Yair Rodríguez, que enfrentará a 'Volk' en julio, no queda nadie en la división que no haya enfrentado al campeón en vano. Holloway cayó tres veces ante 'The Great', y los demás contendientes ni siquiera se han acercado a conseguir hacer peligrar uno de los reinados más dominantes de la historia de la UFC.

'El Matador' ya figura en la mente del campeón, quien declaró hace semanas a través de un podcast en YouTube que una gran actuación de Topuria ante Emmett "lo metería de lleno en la conversación por el título de peso pluma". La propia empresa en Instagram ya lo anunciaba como "el nuevo contendiente al título de peso pluma" en un vídeo en el que el árbitro inglés Mark Goddard lo anunciaba como vencedor en el día de ayer. Ilia Topuria realizó anoche el statement ideal para ser el siguiente en la lista y la situación de la división también acompaña a que esto suceda. El hispano georgiano estará presente en la pelea entre Volkanovski y Rodríguez, a la espera de enfrentar al vencedor de esta frenética contienda.