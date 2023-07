Semestre Hispanohablante en UFC

Lo que va de 2023 en la UFC ha sido un absoluto deleite para la comunidad hispanohablante, la cual ha podido apreciar como sus luchadores iban cosechando victorias muy importantes. Los más favorecidos han sido los peleadores mexicanos, pues han visto a sus representantes levantar el cinturón de campeón en tres ocasiones distintas. Los españoles no se han quedado atrás, pues la reciente victoria de Ilia Topuria ante Josh Emmett lo pone muy cerca de una oportunidad titular.

México, más campeón que nunca

En tan solo seis meses, los fanáticos mexicanos han visto, no a uno ni a dos, sino a tres de sus representantes colocarse el cinturón de campeón de la UFC en sus cinturas. Los elegidos fueron Brandon Moreno, Yair Rodríguez y Alexa Grasso.

😮‍💨LA POSTAL😮‍💨



La postal del día, los tres campeones mexicanos de la UFC juntos🤩.



Alexa Grasso, Brandon Moreno y Yair Rodríguez poniendo en alto el nombre de México🇲🇽



¡Que orgullo decir que son MEXICANOS!👏🏼#mexico #mma #ufc #ufcchampion #campeones #campeon #brandonmoreno pic.twitter.com/WZ1123HlvC — No Sólo Hay Futbol (@NosolohayFut_) March 23, 2023

“The Assassin Baby” consiguió, por segunda vez, el cinto de campeón indiscutible del peso mosca, tercera ocasión si contamos el interino, en el primer evento del año, derrotando a Deiveson Figueiredo en UFC 283, en la cuarta ocasión en la que se veían las caras ambos luchadores. Esta rivalidad se remonta a diciembre de 2020, donde en UFC 256 el mexicano sorprendió al mundo logrando un empate contra el favorito Figueiredo. La primera revancha se dio en 2021, y esta vez sí. Brandon Moreno sometía al brasileño y se convertía en el primer luchador nacido en México campeón de la UFC.

Aún con todo, se hizo otra pelea. Esta vez Deiveson se llevó la decisión. Pero Moreno no se vino abajo. Para mantenerse activo, “The Assassin Baby” se hizo con el título interino, haciendo obligada una cuarta batalla entre ambos. Esta vez el mexicano volvió a finalizar. Brandon asestó un potente golpe que le cerró el ojo al brasileño, por lo que el médico tuvo que detener el pleito. Ese golpe no solo cerró el ojo de su rival, sino una de las rivalidades más largas de la compañía. Con esta victoria México empezó el año con un campeón más que consolidado.

Fotografía de UFC

Esto no acaba aquí, pues en febrero, en UFC 284, Yair Rodríguez se hizo con el campeonato interino del peso pluma. Debido a la subida de división del campeón Alexander Volkanovski para convertirse en doble campeón, la UFC pactó una pelea para el cinturón interino del peso pluma. Los elegidos fueron Yair Rodríguez y Josh Emmett. Yair venía de ganar a Brian Ortega, y por su parte, Emmett había obtenido una polémica decisión contra Clavin Kattar. En el encuentro, “La pantera” pudo finalizar en el segundo asalto a Josh Emmett por un triángulo, acción que sorprendió al espectador, pues fue un recurso que se salía del típico juego mostrado por Yair. El mexicano ya espera al campeón Alexander Volkanovski para robarle el trono en UFC 290.

Fotografía de UFC

Y por tercer evento numerado consecutivo, Alexa Grasso dio la campanada al someter a la dominante Valentina Shevchenko en el cuarto asalto en UFC 285. En un combate que parecía otro trámite para la campeona, Grasso callaba las bocas de todo el mundo al plantarse cara a cara ante Valentina. La pelea fue reñida desde el primer instante, pero una preparada Alexa había estudiado bien a su rival. Tras Shevchenko lanzar una patada giratoria, la de Guadalajara pudo tomarle la espalda en un rápido movimiento que nadie esperaba, pudiendo encajar una sumisión. La mexicana se proclamó campeona del peso mosca femenino en una de las sorpresas del año. Además, con el retiro de Amanda Nunes, Alexa cierra esta primera mitad de año como la número uno del ranking libra por libra femenino.

Fotografía de Getty

España, a las puertas de un nuevo campeón

El último evento del semestre trajo una espléndida actuación del hispano georgiano Ilia Topuria. “El Matador” hizo en su primer evento estelar una actuación digna de campeonato. Su rival, Josh Emmett poco o nada pudo hacer ante el pulido boxeo de Topuria, a pesar de tener unas potentes manos y ser el número cinco de la categoría. El nacido en Georgia y criado en España dio una cátedra en cuanto a boxeo se refiere.

Con un estilo pausado y una madurez rara de ver en un luchador de 26 años, Ilia fue castigando a su rival durante cinco asaltos en su totalidad. Poco a poco iba clavando el jab en el rostro de Emmett, el cual poco a poco se iba tornando de un color rojizo provocado por la sangre. La pelea fue tan dispareja que Ilia estuvo a punto de finalizarla hacia el final del segundo y cuarto asalto (en este incluso consiguió una puntuación de 10-7). En ambas ocasiones, el atleta entrenado en el Climent Club sentó al estadounidense fruto de unas preciosas contras.

En el final del cuarto asalto incluso el médico estuvo a punto de parar la pelea debido al brutal castigo que Josh Emmett, tirando más de corazón que de fuerza, estaba recibiendo. "En la última ronda, me daba hasta cosa pegarle. No entiendo cómo su esquina no llegó a parar la pelea. Ellos sabrán", declaró Ilia a ESPN. Con esta sobrada actuación Ilia recalca que el siguiente paso es una chance por el título, y que estará pendiente al enfrentamiento entre Yair Rodríguez y Alexander Volkanovski. También hizo alusión a que solo haría una pelea que no sea la del cinturón en un posible UFC España: “Esperaré a que defienda Volkanovski. La única opción que valoraré si no es un combate por el título es enfrentar a Max Holloway en España", manifestó “El Matador” tras el combate.

Fotografía de UFC

Futuro igual de prometedor

La segunda mitad del año también será muy importante para los aficionados hispanohablantes. Por el lado del viejo continente, existe la posibilidad de que Ilia Topuria pueda tener una pelea por el título en diciembre. Pero esto no son más que especulaciones, pues hay que ver cómo evoluciona la división.

Mientras esto son meras conjeturas, la realidad es que el próximo 22 de julio en Londres, se vivirá el regreso de Joel Álvarez, que se enfrentará a Marc Diakiese. El español buscará recuperarse de esa derrota que sufrió ante Tsarukyan para volver a formar parte del top 15 del peso ligero. Para ello, el de Gijón lleva varios meses entrenando en Estados Unidos. Y esto no es lo único por lo que emocionarse. Recientemente se ha confirmado que Dani Barez hará finalmente su debut en UFC. El español que encadenaba cuatro victorias consecutivas en el primer asalto tendrá por fin su oportunidad ante un peligroso Jafel Filho.

Vamos a tener a Joel Álvarez y Dani Barez en una misma cartelera en Londres el 22 de Julio, no me lo puedo creer!!!! dos españoles de pura cepa compartiendo evento por primera vez en nuestra historia en UFC #UFCLondon pic.twitter.com/w0VqvAMxiK — Pelunaton (@pelunaton) June 27, 2023

Por otro lado, la comunidad latina tiene en UFC 290 una doble cita. En la pelea coestelar tendrán a Brandon Moreno defendiendo el cinturón ante Pantoja y a Yair Rodríguez en busca de convertir su cinturón interino en el indiscutido. Por su parte, la monarca femenina, Alexa Grasso ya tiene en vista su primera defensa. Será el próximo 16 de junio ante Valentina Shevchenko, que buscará recuperar su título.