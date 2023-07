Anze Kopitar renueva dos años con Los Angeles Kings

Los Angeles Kings y el delantero Anze Kopitar han llegado a un acuerdo para prolongar su relación contractual. Serán dos años a razón de siete millones anuales los que impactarán en el límite salarial de los californianos.

Era solo una cuestión de tiempo que se produjera esta firma ya que la voluntad de ambas partes, tanto el jugador como Rob Blake, gerente general de la franquicia, quedó bastante clara en las declaraciones de cierre de temporada tras caer eliminados en la primera ronda de los playoff frente a Edmonton Oilers.

Kopitar finaliza en 2024 su contrato actual por lo que no se abría el plazo para la extensión hasta que no se abriera la agencia libre el pasado 1 de julio, y como prueba de la buena voluntad de ambas partes, en menos de una semana ha quedado el asunto resuelto.

A pesar de la prometedora inyección de talento joven que la franquicia ha venido administrando a la plantilla, el capitán de los Kings sigue siendo el hombre de referencia de la franquicia, con esta temporada, sus mejores números en los últimos cuatro años (28 goles, 46 asistencias, 74 puntos), firma su temporada número 15 como máximo anotador de los Kings de las 17 de su carrera profesional.

Flexibilizando el límite salarial

El rendimiento y la capacidad de liderazgo del jugador, le han valido esta renovación, pero la edad no perdona y los 10 millones anuales de su contrato actual pasarán a ser siete, una diferencia de tres millones que unido a la subida del límite salarial acordada en el último consejo de gobernadores de la NHL, dará margen de maniobra a Rob Blake para para el manejo de futuros contratos, sobre todo con los numerosos agentes libres restringidos que tendrá que enfrentar en el verano de 2024 por no hablar también de veteranos como Matt Roy o Viktor Arvidsson que también serán agentes libres, pero en este caso no restringidos en julio de 2024.