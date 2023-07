Porcinos estará en el Cívitas Metropolitano

Salieron con mucha igualdad ambos equipos sin muchas ocasiones, hasta que en el minuto 7 Rayo de Barcelona activó su penalti que convirtió Pablo Hernández aunque la tocó Briones. No tardó en reaccionar Porcinos en una gran jugada colectiva que acabó con el remate de Hugo Fraile que la mando al fondo de las mallas, justo después intentaron ponerse por delante activando su carta de penalti que dispararía el mismo Hugo Fraile, pero lo paró Nacho Berche.

Porcinos, con mucho protagonismo

Porcinos llevó todo el peso del partido con el balón desde el minuto 10 hasta el dado con mucho protagonismo de Espinosa, El duelo entre Soriano y Edgar Álvaro estuvo presente todo el partido, Soriano desquició durante todo el partido a Edgar Álvaro, el ex de troncos que está muy lejos de su mejor nivel.

En el dado, 1v1

En Porcinos el elegido era Hugo Fraile y en el Rayo de Barcelona Eric Jiménez, primera posesión para Rayo de Barcelona, que se quedó en nada, el primer disparo de Hugo Fraile, golazo para adelantar a Porcinos, Eric Jiménez no conseguía marcar, así que entró Pablo Hernández, y no en el primer disparo sino en el segundo, empató el partido y en el último disparo antes del descanso, el Rayo de Barcelona estuvo a punto de irse por delante, con un disparo que se estrelló en el larguero.

Porcinos, una apisonadora en la segunda parte

Al empezar la segunda parte, Alberto Bueno marcaría la diferencia con un golazo de falta, en la siguiente jugada golazo de Espinosa con un disparo cruzado. Poco después se activaron ambas cartas secretas a la vez, sanción de dos minutos para Porcinos y robo de carta para Rayo de Barcelona que sacó a Alberto Bueno, Briones hizo una gran parada cuando estaban con uno menos, en la vuelta de Alberto Bueno nadie lo vigiló y un gran pase a la espalda de la defensa del Rayo de Barcelona que definió a la perfección Alberto Bueno mientras se caía.

El Rayo tocado y hundido

Le anularon un gol a Jacobo Díaz por fuera de juego, pero finalmente fue gol legal y subió al marcador, Pablo Hernández que fue el mejor del Rayo, marcó el tercero buscando la épica para el Rayo de Barcelona, pero fue anulado por fuera de juego. El Rayo a partir de ahí, tiró más de corazón que de juego, pero no logró conseguir nada, en el gol doble no pasó nada relevante. El MVP fue Pablo Hernández.

El Rayo, todavía estaba dentro

Primero le tocó a Troncos que estuvo todo el partido ganando, pero Guillem ZZ ayudó a su ex equipo y remontó el partido con un gol que valía doble e hizo que Troncos estuviera fuera y el Rayo siguiera dentro. En el último partido de la jornada, el otro equipo mexicano pudo haber ayudado al Rayo de Barcelona, pero Saiyans fue una apisonadora desde el primer minuto con la vuelta de Poch, goleó a Pio.

Porcinos, campeón de la temporada regular

Con un Hugo Fraile, de los mejores en el 1v1, Alberto Bueno, Jacobo Díaz y Espinosa dando un nivel excepcional, Ruggeri y Soriano en defensa siendo el equipo junto a Aniquiladores con menos goles encajados. Los Porcinos ya están esperando rival en el Cívitas Metropolitano.

Rayo de Barcelona, de nuevo fuera de play Off

Tras estar toda la temporada en play off, los de Spursito llevan sin sumar ni un solo punto en los últimos cuatro partidos y esa mala racha junto con la lesión de Joselete le ha pasado mucha factura, el Rayo es el único equipo que todavía no ha estado en los play Off de la Kings League.