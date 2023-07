Patrick Kane no firmará ningún contrato antes del inicio de la liga

Con la apertura de la agencia libre el pasado 1 de julio, sin duda alguna uno de los nombres por los que la afición estaba ávida de conocer su futuro es el del que posiblemente sea el jugador estadounidense más destacado de la historia de la NHL, Patrick Kane. El de Buffalo tras finalizar su nuevo reto en los playoff con los New York Rangers, pasaba por el quirófano el pasado 2 de junio para una cirugía de cadera que le dejaría fuera de las pistas con una rehabilitación de cuatro a seis meses de duración.

No es el primer ni último jugador que pasa por un proceso de esas características, por lo que dado su historial y desempeño mostrado sobre el hielo, nadie duda de que sigue siendo un activo valioso, y menos aún su agente, Pat Brisson, que en declaraciones a NHL.com, web oficial de la liga, hizo oficial lo que la ESPN ya dejó caer como rumor bien fundado, que el delantero no firmaría ningún contrato antes del inicio de la liga el 10 de octubre.

Unas declaraciones en las que el representante del jugador expresó que espera que Kane volverá en toda su plenitud tras estar jugando año y medio con dificultades, y que en tras su rehabilitación y recuperación, puede convertirse en un magnífico activo para muchos equipos.

Un contrato atado a las circunstancias del momento

Queda mucho todavía para el inicio de la temporada y conocer el potencial inicial de muchos equipos de la liga, aún más como será el desempeño de las mismos en noviembre o diciembre que es cuando se espera el regreso plenamente competitivo del antiguo hombre franquicia de los Blackhawks.

Serán esas circunstancias del momento las que dirigirán los pasos de Patrick Kane, no solo en cuanto al color del jersey que vestirá, si no también sobre la duración del contrato, bien para la temporada presente o un contrato multianual. Lo que no menciona su agente en dicha entrevista, pero sin duda está en la cabeza y el corazón de Kane, es que ese destino debe darle la oportunidad de unir una Stanley Cup a las tres que ya coleccionó en Chicago en los años 2010, 2013 y 2015.

Cumplirá 35 años para cuando toque firmar ese nuevo contrato, pero en las declaraciones de fin de temporada el pasado 3 de mayo en las que reveló la posibilidad de pasar por el quirófano que no tenía aún clara, si dejó bien claro que la cuestión de la edad no significaba una merma para su hockey, "Cumpliré 35 la próxima temporada, pero no me hace sentir mayor," dijo Kane. "Me siento relativamente joven, y veo que la pasión sigue ahí. Se que puedo ser un jugador de élite si mi atención es solo el hockey y no en como me siento ese día."

El talento y la profesionalidad demostrados en la NHL, tanto en los buenos como en los malos tiempos vividos en su carrera, le dan el aval suficiente para apostar por este camino que es más incierto que la búsqueda de un contrato a corto plazo, pero que sin duda le acercará a una continuación de su carrera más satisfactorio.