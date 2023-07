Sebastian Aho renueva a lo grande con Carolina

Sebastian Aho y Carolina Hurricanes han alcanzado un acuerdo para prolongar su relación contractual que concluía al final de esta temporada. Esta circunstancia de último año es la que ha permitido la apertura de negociaciones que ya la semana pasada, Don Waddell, gerente general de la franquicia daba por muy avanzadas y próximas a término, y así ha sido, el resultado son ocho años de contrato a razón de 9,75 millones contra el límite salarial y que será efectivo a partir de la temporada 2024-25.

Unas negociaciones que no han tenido que ver con el difícil contrato anterior, ya que los Hurricanes debieron responder a una oferta sobre el entonces en el verano de 2019 agente libre restringido igualando la oferta de Montreal Canadiens para retener al jugador. Puede que no fuera la mejor manera de seguir unidos, pero desde luego el finlandés ha dado un rendimiento excelente en el hielo, convirtiéndose en uno de los pilares de los Canes que aunque no han conseguido la Stanley Cup, han desplegado uno de los mejores desempeños de la liga en las últimas temporadas.

La organización quería que siguiera siendo un activo de la franquicia y el jugador tras el coqueteo con los Habs ya no contemplaba otro lugar para jugar a hockey que no fuera Carolina del Norte, así que finalmente la cuestión no era si se daría si o cuándo lo haría.

Tony DeAngelo firma por un año

Tony DeAngelo en su etapa anterior con Carolina | Foto: nbc.com

Retorno de un hijo pródigo, Tony DeAngelo volverá a vestir la casaca de los Canes (ya lo hizo en 2021-22) tras firmar por un año un contrato por valor de 1,675 millones de dólares. La falta de sintonía con el que fuera su entrenador la pasada temporada en los Philadelphia Flyers, John Tortorella, ha provocado que acabe con sus huesos en la agencia libre este verano, pero su antiguo equipo lo ha acabado sacando de la misma.

DeAngelo, un defensa del que se destaca siempre su aspecto ofensivo, en declaraciones a la página oficial de la liga expresó su mayor sintonía con su nuevo técnico Rod Brind´Amour aparte de recordar que sus mayores habilidades defensivas se mostraron bajo su mando.

Esa temporada anterior dejó huella en Carolina y ya Don Waddell intentó firmarlo de nuevo la pasada temporada aunque el jugador terminó en la ciudad del amor fraterno, pero este verano de 2023 trae la vuelta del defensa a la plantilla sureña.