Jake Guentzel se perderá inicio de temporada tras una cirugía de tobillo

Pittsburgh Penguins están resignados a comenzar la próxima temporada sin el extremo izquierdo de su primera línea Jake Guentzel. El equipo anunció que Guentzel se había sometido a una cirugía en el tobillo derecho y sería reevaluado en 12 semanas.

El general manager, Kyle Dubas, aunque reconoció los peligros de predecir cualquier cosa relacionada con problemas médicos, sugirió que posiblemente Guentzel podría estar de regreso en la alineación después de tan solo cinco juegos.

“Se proyecta que Jake se pierda hasta fines de octubre o principios de noviembre, y no tenemos muchos partidos en ese tramo inicial”, declaró Dubas. “Tenemos tres la primera semana, luego solo dos la segunda semana de la temporada. Así que creo que es en esa tercera o cuarta semana de la temporada donde se proyecta que sea reevaluado, luego se tomará una decisión. Tenemos la esperanza que vaya bien, por supuesto, pero queremos asegurarnos que esté al 100 por ciento, listo para rodar cuando regrese. Entonces, diría que alrededor de cinco juegos es el número proyectado”.

No habrá fichajes para sustituirlo

Una muestra del optimismo con que Guentzel se perderá tan pocos encuentros es que Dubas indicó que su sustituto en el hielo será un atacante que ya esté en la organización, no uno traído a través de un intercambio u otra firma de agente libre.

“No hay reemplazos listos para usar para Jake”, declaró Dubas. “Es uno de los mejores extremos de la NHL y ciertamente tiene una gran química con Sidney Crosby. Han tenido un gran éxito juntos. Dicho esto, una de las partes afortunadas es que crea una gran oportunidad para nuestros propios jóvenes que están aquí, ya sea Alexander Nylander o Samuel Poulin.

Además, lo que es más importante, esa fue una de las cosas que tratamos de abordar en la agencia libre. Ya sea Vinnie Hinostroza, Andreas Johnsson, Rem Pitlick, Zohorna, (Valtteri) Puustinen, (Joona) Koppanen, (Matt) Nieto, (Drew) O'Connor. Todos esos muchachos que han estado esperando su propia oportunidad, la oportunidad de ir y conseguirla. Ahora, la ocasión está ahí en la puerta. Alguien tiene que responder”.

Señaló que Rickard Rakell, que ha estado jugando en la banda derecha con Crosby y Guentzel, ha trabajado antes en el lado izquierdo con Crosby, y que la adquisición reciente de Reilly Smith, que se espera que reemplace a Jason Zucker en el lado izquierdo de Evgeni Malkin, también podría ocupar el vacío creado por la ausencia de Guentzel.

Dubas confirmó que Guentzel terminó el año con la lesión, no la sufrió en la liga de verano en Minnesota. “La forma en que lo manejamos, en colaboración con Jake y el equipo médico, fue continuar vigilando la lesión y obviamente continuar patinando y entrenando”, dijo. “Pero, desde nuestro punto de vista, en el mejor interés del equipo y de Jake, no queríamos que se prolongara durante el año. Entonces, cuando no estaba mejorando de la forma en que se suponía, el Dr. Dharmesh Vyas y el entrenador Chris Stewart, en colaboración con Jake y la gente en Minnesota. Entonces, en ese momento, se decidió que lo mejor para él era la solución quirúrgica”.

“Lo extrañaremos en los primeros dos juegos del año”, concluyó Kyle Dubas. “Pero luego, volverá con el Jake que conocemos. Creo que es la mejor solución para todos nosotros”.