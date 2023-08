Davidovich Fokina se crece y avanza a cuartos del Open de Canadá

El Máster 1000 de Canadá no ha dejado de sorprendernos y en esta ocasión tocó turno al español Davidovich Fokina que se agigantó al vencer 7-6(4) / 4-6 / 7-6(4) al noruego ranqueado número 5 del mundo Casper Ruud.

En un partido sumamente complejo, Davidovich logró la hazaña ante uno de los jugadores más constantes del circuito como lo es Ruud.

Con un set repartido entre los contendientes a cuartos de final, el español sufrió un break al principio del tercer set, sin embargo, no dejó caer el ánimo en ningún momento, mostrándonos en más de una ocasión ese grito de aliento para sí mismo que sin duda alguna fue parte importante para que mentalmente estuviera peleando al tú por tú con Casper hasta las últimas instancias.

Más adelante presenciamos cómo logró recuperar el 'break' en contra en el momento más que indicado, 5 iguales en el marcador y el estado anímico favor para el español.

Pese a sacar para partido, Ruud fue muy acertado y llevó el encuentro a tiebreak, donde momentos después el encuentro terminó favor para Fokina.

58 winners later 😳@alexdavidovich1 defeats Ruud 7-6 in the third set to reach the last 8 in Toronto!#NBO23 pic.twitter.com/GjqGJ8Ihxo