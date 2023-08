Pius Suter firma dos años con Vancouver Canucks

Este fin de semana, Patrik Alvin, gerente general de Vancouver Canucks, hacía pública la contratación de Pius Suter para las dos próximas temporadas, un contrato con un valor de 1,6 millones de dólares por temporada.

El delantero centro suizo, con 27 años cumplidos en el pasado mes de mayo, llegó a la NHL en 2020 como agente libre de la mano del hábil scouting europeo de los Chicago Blackhawks donde solo jugó una temporada siendo traspasado para firmar por Detroit Red Wings donde ha desplegado su hockey las dos últimas temporadas.

Ha sido en la ciudad del motor donde ha consolidado su carrera, y aunque su contribución en asistencias no ha sido homogénea, si que lo ha sido la de goles, marcando 14 en su temporada de debut en Chicago para luego anotar 15 y 14 en las dos siguientes.

Unos números que obviamente no lo convierten en estrella de la liga, pero si en una adición interesante para el bottom six de cualquier franquicia, y los Canucks precisamente tenían hasta este momento huérfana la posición de center de su tercera línea. Un bottom six en el que todavía quedan por definir quienes serán los compañeros que le apoyarán en esta nueva etapa en la Columbia Británica.

Una alineación por decidir

La opción más clara para jugar de ala a la derecha del helvético es Conor Garland, más nombres suenan para el lado izquierdo de la línea, y será seguramente tras el training camp en el que los jugadores volverán al hielo para preparar la temporada inminente y los primeros compases de la temporada los que acabarán determinando si ese puesto lo ocupa Tanner Pearson (en el caso de estar sano), Vasily Podkolzin o Anthony Beauvillier (si se cae del top six). Otra opción sería poner a la izquierda de dos jugadores veteranos al joven Nils Höglander que tras un buen trabajo en la AHL, puede encontrar en la guía de Suter y Garland el camino para consolidarse en la NHL.