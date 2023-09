Nuevas capitanías para cuatro franquicias de la NHL en septiembre

El pasado 20 de septiembre Brad Marchand se convertía en el capitán número 27 de la historia de los Boston Bruins. Una responsabilidad y un honor que pesa no solo por tratarse de la capitanía de una de las franquicias históricas de la liga como Original Six que es, si no por el legado reciente que han dejado con la C cosida al jersey dos auténticas leyendas recientes como Patrice Bergeron y Zdeno Chara aún en el recuerdo de aficionados actuales, sin hablar de otros muchos nombres que conforman una pléyade de leyendas, no solo de la franquicia si no de toda la liga y del hockey.

Ahora Marchand, tan idolatrado por compañeros y aficionados propios, como temido y odiado por los rivales, alcanza el liderato de un vestuario que tras una temporada agridulce, por los récords conseguidos en temporada regular, pero que se estrelló en playoff, afronta una temporada que no augura tan buen despliegue de juego.

Tras la salida de O´Reilly (izq), Schenn (der) hereda la capitanía | Foto: tsn.ca

El traspaso de Ryan O´Reilly a Toronto Maple Leafs en el cierre de mercado de la primavera pasada, dejó vacante la capitanía de la franquicia de la nota musical. La proximidad de la nueva temporada trae un nuevo nombre para esa plaza de honor dentro de la plantilla, y es el de Brayden Schenn, que tras tres temporadas con la A que representa la vice capitanía en su jersey, afrontará su séptima temporada en el equipo cómo líder del equipo tanto en el hielo como en el vestuario. Será el vigésimo cuarto capitán de los de Misuri.

Winnipeg Jets elige a Adam Lowry

Foto: NHL.com

Tras un año sin que hubiera un primus inter pares tras la llegada de Rick Bowness al banquillo de la franquicia de Manitoba, con Adam Lowry, Josh Morrissey y Mark Scheifele sirviendo como vice capitanes, el primero de ellos sube de estatus y cambia la A por la C para la siguiente temporada, sucediendo a Andrew Ladd y Blake Wheeler, capitanes de los Jets en esta etapa tras el traslado desde Atlanta. Ahora tendrá que hacer valer el respeto ganado entre sus compañeros y el aprecio desde la organización como líder del vestuario y que eso sirva para llevar a la franquicia a las metas que ansía.

Quinn Hughes, el hombre de los Vancouver Canucks

Foto: NHL.com

A sus 23 años y en su sexta temporada en la liga, siempre con los de Columbia Británica, Quinn Hughes se convierte en el capitán número 15 de la historia de la franquicia. Una elección que parece más que obvia ya que el joven defensa no dio un paso atrás, tanto cuando surgió la polémica sobre los jerseys de la “pride night” afirmando que lo vestiría como siempre, como cuando tomó el micrófono tras el partido que cerraba la temporada para dirigirse a los fans tras una decepcionante temporada y aguantar un chaparrón que ningún otro de sus compañeros quiso afrontar.

Una capacidad de liderazgo y de afrontar la adversidad que le han puesto en ventaja frente al que podría considerarse otro peso pesado del vestuario, Elias Pettersson, su carácter introvertido y las negociaciones pendientes para prolongar su contrato han puesto en bandeja la capitanía al defensa estadounidense.

Seis capitanías vacantes

Tras la adición de estos nombres a la lista de capitanes de la NHL, liderada en veteranía por el de los Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby, nombrado el 31 de mayo de 2007, son seis los equipos que no tienen capitán, Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Calgary Flames, Philadelphia Flyers y Seattle Kraken.