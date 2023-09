Problemas en la renovación de Steven Stamkos por Tampa Bay Lightning

El tope salarial parece ser la excusa del manager general de Tampa Bay Lightning, Julian BriseBois, para retrasar e incluso valorar no renovar al actual capitán de su equipo, Steven Stamkos.

El capitán decepcionado

Stamkos se incorporó al campus de entrenamiento de pretemporada de Tampa Bay sin un nuevo contrato estando el último año de su contrato actual. En sus declaraciones a la prensa mostró encontrarse decepcionado con la situación.

"Para ser honesto, me ha decepcionado la falta de conversación al respecto", declaró Stamkos en el primer día del campo de entrenamiento. "Fue algo que expresé a finales del año pasado, que quería conseguirlo. Se hizo algo antes de que comenzara el campo de entrenamiento. No ha habido ninguna conversación. También dije a finales del año pasado que me encantaría renovar y jugar aquí y terminar mi carrera aquí, pero eso está fuera de mi alcance. No puedo redactar el contrato yo mismo".

Si bien es cierto que ha tenido problemas de lesiones que lo hicieron menos valioso en los campeonatos logrados estos últimos años que jugadores como Victor Hedman o Nikita Kucherov, Stamkos es sin duda la piedra angular de esta franquicia.

El delantero de 33 años está entrando en la última temporada de un contrato de ocho años y 68 millones de dólares (valor promedio anual de 8.5 millones de dólares) que firmó el 29 de junio de 2016, y puede convertirse en agente libre sin restricciones cuando expire.

Explicaciones de manager general

BriseBois declaró que esperará hasta después de la temporada para negociar un nuevo contrato con Stamkos, para tener una mejor idea de la situación del tope salarial y de dónde encajan ciertos jugadores, incluido Stamkos, en esa estructura.

"Necesito ver cómo se desarrolla esta temporada", dijo BriseBois. "Necesito ver cómo encajan las piezas del rompecabezas este año. Necesito ver quién da un paso adelante y es capaz de asumir un papel más importante. Necesito ver cómo se desempeña el equipo. Después de la temporada, habré recopilado esa información y entonces estaré en una mejor posición para tener una idea más clara de cómo será nuestro rompecabezas en el futuro, qué necesidades de plantilla podríamos tener y luego cómo asignar nuestro espacio salarial para construir la mejor plantilla posible no sólo para que Steven permanezca en Tampa, sino para que nosotros sigamos siendo contendientes a la Stanley Cup año tras año y, con suerte, traeremos la copa de regreso a Tampa".

"Sé de dónde viene", añadió BriseBois. "Sé que habría sido mucho más fácil para él tener un contrato vigente. Pero en el gran esquema de las cosas, creo que este es el curso de acción correcto en este momento".

El nuevo contrato con Brandon Hagel no solo ocupa un valioso espacio en el tope salarial, sino que también les dio un sustituto perfecto que pudiera suplir la producción de Stamkos si este no rendía lo habitual en él o decidía buscarse otro equipo.

BriseBois también renovó al trío de Anthony Cirelli, Mikhail Sergachev y Erik Cernak con extensiones de ocho años, por lo que sus retrasos y dudas sobre la renovación del contrato a Stamkos es más llamativa y le manda un mensaje directo al jugador.

Probablemente BriseBois debería luchar por mantener juntos a Stamkos, Kucherov, Hedman y Vasilevskiy y dejar que todo lo demás encajara en su lugar, pero parece que empieza a pensar en el rejuvenecimiento de la plantilla y el capitán, de 33 años y que va a iniciar su 16ª temporada en la liga, todas para Tampa Bay, que lo seleccionó con la primera selección en el Draft de la NHL de 2008, puede ser el primer damnificado.

Líder histórico del equipo

Stamkos es el líder de todos los tiempos de Tampa Bay en goles de temporada regular (515), goles en powerplay (195), goles ganadores (79) y puntos (1,056), y es segundo en asistencias (541), detrás de Martin St. Louis (588), y segundo en partidos (1.003), detrás de Vincent Lecavalier (1.037). Stamkos es tercero en la historia de Tampa Bay en goles en los playoffs de la Stanley Cup (45), asistencias (50) y puntos (95), y ganó la Stanley Cup con Tampa Bay en 2020 y 2021.

Stamkos anotó 84 puntos (34 goles, 50 asistencias) en 81 partidos de la pasada temporada regular y cuatro puntos (dos goles, dos asistencias) en seis partidos de playoffs la temporada pasada, cuando Tampa Bay perdió ante Toronto Maple Leafs en primera ronda de la Conferencia Este después de llegar a la final de la Stanley Cup en tres temporadas consecutivas.