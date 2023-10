Guía NHL Vavel 2023-24: Atlantic Division

Clasificación 2022-23

1- Boston Bruins (*) 65-12-5 135 puntos

2- Toronto Maple Leafs (*) 50-21-11 111 puntos

3- Tampa Bay Lightning (*) 46-30-6 98 puntos

4- Florida Panthers (*) 42-32-8 92 puntos

5- Buffalo Sabres 42-33-7 91 puntos

6- Ottawa Senators 39-35-8 86 puntos

7- Detroit Red Wings 35-37-10 80 puntos

8- Montreal Canadiens 31-45-6 68 puntos

(*) clasificados para playoff

Con al menos un finalista de la Stanley Cup en cada una de las últimas cinco temporadas, los equipos de la División Atlántico son los más fuertes de la liga y pretenden seguir siéndolo.

Boston debería ser favorito debido a la gran última temporada pero parecen haber aprovechado su centenario para iniciar una reconstrucción que no sabemos a que puerto les llevará.

Toronto está ante su gran oportunidad de dominar la división debido a las bajas de los de Massachusetts y al envejecimiento de la plantilla de los campeones de Tampa Bay, que además sufren la lesión de Vasilevskiy.

Con Montreal esperando tiempo mejores Ottawa, Florida, Buffalo y en menor medida Detroit, lucharán por desbancar a alguno de los tres principales de su puesto de privilegio, y así tener opciones en los playoffs.

Boston Bruins

Foto: nhluniforms.com

Altas: James van Riemsdyk (LW), Morgan Geekie (RW/C), Milan Lucic (LW), Patrick Brown (RW/C), Jesper Boqvist (C), Kevin Shattenkirk (D)

Bajas: Patrice Bergeron (C), David Krejci (C), Taylor Hall (LW), Tyler Bertuzzi (LW), Tomas Nosek (C/LW), Nick Foligno (LW), Garnet Hathaway (RW), Dmitry Orlov (D), Connor Clifton (D), Mike Reilly (D)

La temporada 2023-24 de Boston Bruins será la temporada número 100 de la franquicia de la NHL fundada el 1 de noviembre de 1924, lo cual se verá representado en unos nuevos uniformes con rayas doradas.

Tras una gran temporada regular, como los ganadores Trofeo Presidents, habiendo terminado la temporada anterior con un récord de 65-12-5 que estableció el récord de mayor cantidad de victorias y puntos en una temporada en la historia de la NHL, pero en la que cayeron ante Florida Panthers en la primera ronda de los playoffs, Boston inicia una reconstrucción.

Será la primera temporada de Boston sin Pratice Bergeron desde la temporada 2002-03, Brad Marchand le sustituirá en la capitanía del equipo. Además de Bergueron, David Krejci, Tyler Bertuzzi, Dmitry Orlov y Connor Clifton dejan el equipo. Milan Lucic, reuniéndose con el equipo después de una ausencia de ocho años, James van Riemsdyk y Kevin Shattenkirk son las incorporaciones más destacadas.

Alineación

Ataque

Brad Marchand - Charlie Coyle - Jake DeBrusk



James van Riemsdyk - Pavel Zacha - David Pastrnak



A.J. Greer - Trent Frederic - Oskar Steen



Milan Lucic - Morgan Geekie - Jayson Megna

Defensa

Matt Grzelcyk - Charlie McAvoy



Hampus Lindholm - Brandon Carlo



Derek Forbort - Kevin Shattenkirk

Portería

Linus Ullmark



Jeremy Swayman

Buffalo Sabres

Foto: nhluniforms.com

Altas: Erik Johnson (D), Connor Clifton (D), Dustin Tokarski (G)

Bajas: Vinnie Hinostroza (RW), Ilya Lyubushkin (D), Craig Anderson (G)

Buffalo Sabres hicieron muy pocos cambios en su plantilla 2022-23, pero su manager general, Kevyn Adams, confía en el equipo que ha ido construyendo en las dos últimas temporadas. Este año, con los jóvenes delanteros Dylan Cozens y Tage Thompson y los defensores Owen Power y Rasmus Dahlin a la cabeza, Buffalo está preparado para dar el siguiente paso competitivo y asegurar un lugar en los playoffs.

Sus jóvenes marcarán el camino y sus jugadores mayores brindarán el apoyo y la estructura que un equipo joven necesita. Buffalo tiene, por fin, un equipo del que estar orgulloso.

Alineación

Ataque

Jeff Skinner – Tage Thompson – Alex Tuch

John Peterka – Dylan Cozens – Casey Mittelstadt

Jordan Greenway – Peyton Krebbs – Victor Olofsson

Zemgus Girgensons – Tyson Jost – Kyle Okposo

Defensa

Rasmus Dahlin – Connor Clifton

Owen Power – Henri Jokiharju

Mattias Samuelsson – Erik Johnson

Portería

Devon Levi

Eric Comrie

Foto: nhluniforms.com

Altas: Alex DeBrincat (RW), J.T. Compher (C), Christian Fischer (RW), Klim Kostin (LW), Daniel Sprong (RW), Shayne Gostisbehere (D), Justin Holl (D), Jeff Petry (D), James Reimer (G)

Bajas: Dominik Kubalik (LW), Pius Suter (C), Adam Erne (LW), Alex Chiasson (RW), Filip Zadina (RW), Jordan Oesterle (D), Robert Hagg (D), Alex Nedeljkovic (G), Magnus Hellberg (G)

No parece que los cambios hechos este verano por el manager general, Steve Yzerman, vayan a mejorar la situación de Detroit Red Wings para esta nueva temporada y las apuestas les dejan nuevamente fuera de los playoffs.

Las adquisiciones de DeBrincat, Sprong, Fischer y Gostisbehere no parecen suficientes ante la gran competencia de la división atlántica. Si el portero titular, Ville Husso, logra una buena temporada, Detroit podría pisarle los talones a algunos equipos, pero no tiene suficientes talentos generacionales para mantenerse al nivel de la división.

Alineación

Ataque

Lucas Raymond - Dylan Larkin - Alex DeBrincat

Michael Rasmussen - Andrew Copp - David Perron

Robby Fabbri - J.T. Compher - Jonatan Berggren

Christian Fischer - Joe Veleno - Daniel Sprong

Defensa

Jake Walman - Moritz Seider

Shayne Gostisbehere - Justin Holl

Ben Chiarot - Jeff Petry

Portería

Ville Husso

James Reimer

Foto: nhluniforms.com

Altas: Evan Rodrigues (LW), Steven Lorentz (C), Kevin Stenlund (RW), Rasmus Asplund (RW), Oliver Ekman-Larsson (D), Dmitry Kulikov (D), Niko Mikkola (D), Mike Reilly (D), Anthony Stolarz (G)

Bajas: Anthony Duclair (LW), Eric Staal (C), Colin White (C), Ivani Smith (RW), Radko Gudas (D), Marc Staal (D), Alex Lyon (G)

Florida Panthers apenas llegó a la postemporada el año pasado pero de repente aceleraron una vez que llegaron allí y alcanzaron las finales. Esa confianza se trasladará a la campaña 2023-24.

El gerente general de Florida, Bill Zito, ha incorporado a veteranos como Rodrigues, Ekman-Larsson y Kulikov para apuntalar a sus estrellas Matthew; Tkachuk, Aleksander Barkov y Carter Verhaeghe. Con ello Florida casi seguramente serán un equipo de playoffs.

Alineación

Ataque

Carter Verhaeghe — Aleksander Barkov — Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen — Sam Bennett — Sam Reinhart

Evan Rodriguez - Anton Lundell - Grigori Denisenko

Ryan Lomberg– Steven Lorentz – Nick Cousins

Defensa

Gustav Forsling — Josh Muhara

Oliver Ekman-Larsson - Dmitry Kulikov

Niko Mikkola — Matt Kierstad

Portería

Sergei Bobrovsky

Spencer Knight

Montreal Canadiens

Foto: nhluniforms.com

Altas: Alex Newhook (LW), Casey DeSmith (G)

Bajas: Mike Hoffman (LW), Jonathan Drouin (LW), Denis Gurianov (RW), Chris Tierney (C), Rem Pitlick (C), Jeff Petry (D), Joel Edmundson (D)

Montreal ha hecho pocos movimientos para un equipo que terminó último en el atlántico la temporada pasada. Pero los jugadores jóvenes, los delanteros Nick Suzuki y Cole Caufield y los defensas Kaiden Guhle y Jordan Harris, están ayudando a formar un núcleo importante.

El regreso a los playoffs puede tardar uno o dos años para los Canadiens, y el manager general, Kent Hughes, lo sabe y deberá tener paciencia para construir a través de los próximos drafts.

Alineación

Ataque

Cole Caufield – Nick Suzuki – Kirby Dach

Alex Newhook – Sean Monahan – Josh Anderson

Juraj Slafkovsky – Christian Dvorak – Brendan Gallagher

Mike Hoffman – Jake Evans – Joel Armia

Defensa

Kaiden Ghule – David Savard

Michael Matheson – Johnathan Kovacevic

Arber Xhekaj – Jordan Harris

Portería

Jake Allen

Sam Montembeault

Ottawa Senators

Foto: nhluniforms.com

Altas: Dominik Kubalik (LW/RW), Vladimir Tarasenko (RW), Zack MacEwen (RW), Jiri Smejkal (LW), Joonas Korpisalo (G)

Bajas: Alex DeBrincat (RW), Derick Brassard (C), Dylan Gambrell (C), Nick Holden (D), Austin Watson (LW), Julien Gauthier (RW), Cam Talbot (G)

Ottawa Senators ha estado luchando por llegar a los playoffs en las últimas temporadas. Los nuevos propietarios han agregado suficiente talento para estar en una posición sólida para ganarse un lugar en los playoffs este año aunque puede que tengan que luchar por ello hasta los últimos partidos.

La baja de DeBrincat en ataque tiene difícil sustitución, aunque para ello el manager general, Pierre Dorion, ha incorporado nuevas piezas como es el caso de Kubalik o Tarasenko. La defensa de Ottawa será notablemente mejor esta temporada con el veterano Jakob Chychrun y con Korpisalo como su portero titular.

Alineación

Ataque

Brady Tkachuk - Tim Stützle - Claude Giroux

Dominik Kubalik - Josh Norris - Brake Batherson

Ridly Greig - Shane Pinto - Mathieu Joseph

Parker Kelly - Mark Kastelic - Zach MacEwen

Defensa

Thomas Chabot - Jakob Chychrun

Jake Sanderson - Artem Zub

Erik Brannstrom - Travis Hamonic

Portería

Joonas Korpisalo

Anton Forsberg

Tampa Bay Lightning

Foto: nhluniforms.com

Altas: Conor Sheary (LW/RW), Josh Archibald (RW), Luke Glendening (C), Logan Brown (LW/C), Calvin de Haan (D), Jonas Johansson (G)

Bajas: Alex Killorn (LW), Ross Colton (C), Corey Perry (RW), Pat Maroon (LW), Ian Cole (D), Pierre-Edouard Bellemare (LW), Brian Elliott (G)

Después de tres temporadas consecutivas jugando las finales de la Stanley Cup, con dos campeonatos, Tampa Bay se quedó sin gasolina en su enfrentamiento de primera ronda de los playoffs frente a Toronto la primavera pasada.

Tampa es uno de los muchos equipos presionados por el tope salarial y ha visto su profundidad de banquillo reducida al perder a Killorn y Colton en la agencia libre. Pero los Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Brayden Point, Victor Hedman y Andrei Vasilevskiy, una vez se recupere de su lesión, les darán la oportunidad de ganar noche tras noche y estar entre los puestos de cabeza.

Alineación

Ataque

Brandon Hagel – Brayden Point – Nikita Kucherov

Steven Stamkos – Anthony Cirelli – Conor Sheary

Mikey Eyssimont – Nick Paul – Tanner Jeanot

Cole Koepke – Luke Glendening – Josh Archibald

Defensa

Victor Hedman – Nick Perbix

Mikhail Sergachev – Darren Raddysh

Calvin de Haan- Erik Cernak

Portería

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Toronto Maple Leafs

Foto: nhluniforms.com

Altas: Tyler Bertuzzi (LW), Max Domi (C/LW), Ryan Reaves (RW), Dylan Gambrell (C), John Klingberg (D), Simon Benoit (D), Martin Jones (G), GM Brad Treliving

Bajas: Michael Bunting (LW), Alex Kerfoot (C), Ryan O’Reilly (C), Noel Acciari (RW), Wayne Simmonds (RW), Zach Aston-Reese (C), Luke Schenn (D), Justin Holl (D), Erik Gustafsson (D), Erik Kallgren (G)

La salida del general manager Kyle Dubas implica un cambio radical de timón ante una administración que apenas pudo tras muchos años alcanzar una segunda ronda de playoffs. Su reemplazo, Brad Treliving, ha contratado a los veteranos Tyler Bertuzzi, Max Domi, Ryan Reaves y John Klingberg para fortalecer aún más a un equipo que ya terminó sergundo en esta división la temporada pasada.

Los problemas de Toronto con el tope salarial hacen que aún pueda tener algún cambio antes del inicio de temporada y su extremo estrella, William Nylander, podría ser intercambiado si no acuerdan una extensión su contrato.

Toronto Maple Leafs serán uno de los equipos más fuertes y profundos de la liga y como las últimas campañas serán juzgados según del planeta. En última instancia, serán juzgados por su participación en los playoffs.

Alineación

Ataque

Tyler Bertuzzi - Auston Matthews - Mitch Marner

Matthews Knies - John Tavares - William Nylander

Max Domi - David Kampf - Calle Jarnkrok

Sam Lafferty - Dylan Gambrell - Ryan Reaves

Defensa

Morgan Rielly - TJ Brodie

Jake McCabe - John Klingberg

Mark Giordano - Timothy Liljegren

Portería

Ilya Samsonov

Martin Jones