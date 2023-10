Guía VAVEL de la NHL 2023-24

Llega el fin de una cuenta atrás que se inició el pasado 13 de junio, cuándo los Vegas Golden Knights doblegaron por cuarta vez a los Florida Panthers y alzaron al cielo el santo grial, al que muchos consideran el trofeo de entre las majors norteamericanas más difíciles de ganar, la Stanley Cup.

Si, ya es octubre, y tras los training camp y los partidos de pretemporada, llega la mejor liga de hockey sobre hielo del planeta Tierra, llega la NHL.

Vegas Golden Knights defienden título

Foto: Jeff Speer / Getty images

Puede que el gran cuento de hadas que fue su temporada inaugural no culminara con el título, pero finalmente la promesa de Bill Foley, prometiendo llevar a las vitrinas de la franquicia la Stanley Cup en seis años se hizo realidad, con la guinda de hacerlo tras la única temporada en la que los de Nevada han estado ausentes de los playoff, una vuelta a lo grande, como todo en la ciudad del pecado, donde el sentido del espectáculo no es la excepción si no la norma.

Con el crédito que merece ser el campeón actual, y sobre todo, el mantener la plantilla que llegó a la meta el pasado mes de junio, vuelve a incluirlos en el plantel de favoritos, Pittsburgh y Tampa Bay han demostrado de manera reciente que los dobletes son posibles, y los Golden Knights quieren unirse a ese exclusivo club de la era moderna.

Pero no faltarán los equipos que tratarán de impedirlo, Colorado Avalanche, Carolina Hurricanes, Dallas Stars o New Jersey Devils por parte de los equipos estadounidenses o los cada vez más exigidos Toronto Maple Leafs y Edmonton Oilers al norte de la frontera parten de inicio con el claro objetivo de campeonar.

Pero aún así toda esta pléyade de grandes equipos no se pueden dormir en los laureles, porque un segundo escalón de equipos como Florida, Calgary, Pittsburgh, Tampa Bay o Boston, pueden encontrar su momento y aguarle la fiesta a los más favoritos.

Connor Bedard, año uno

Es una de las atracciones de la temporada, Connor Bedard, como era de esperar está en la plantilla inicial de los Chicago Blackhawks, y no solo los seguidores de los Hawks, si no toda la liga posa sus ojos en él para ver si convierte en realidad la expectativa que en su época junior ha generado como heredero de otros número uno que se han convertido en hombres franquicia como Auston Matthews, Connor McDavid, Sidney Crosby o como Patrick Kane, este último vistiendo también el jersey de los de Illinois.

Connor Bedard | Foto: tsn.ca

El talento está ahí, y es un requisito necesario, pero no suficiente, bien lo saben los New York Rangers a los que la burbuja de Alexis Lafrenière parece habérseles pinchado, pero a día de hoy, la ilusión es máxima en Chicago como lo es la expectación en el resto de la liga.

Los focos se centran en el canadiense de North Vancouver, pero hay otros novatos que estarán al acecho para llevarse el Calder Trophy que premia al mejor novato, Luke Hughes de los New Jersey Devils o Logan Cooley de Arizona Coyotes están en las apuestas de muchos para ese honor.

Sistema de competición

La temporada consta de dos partes bien diferenciadas, 82 partidos de liga regular que se disputarán de octubre a abril y en el que, y en el que los tres primeros equipos de cada división, se clasifican para los playoff. Luego dentro de cada conferencia, los dos mejores equipos fuera de esos tres primeros, ya sean de la misma o diferente división, también obtienen plaza, son los llamados wild card.

En los playoff, esos 16 equipos agrupados ocho y ocho en cada conferencia, se eliminan entre sí en series al mejor de siete partidos que finalizan en cuanto uno de los contendientes se anota cuatro victorias. El campeón de cada conferencia recibe un trofeo, en el caso de la oeste, el Clarence S. Campbell Bowl y en la este el Prince of Wales Trophy. Estos dos equipos serán los que disputen la gran final por la Stanley Cup, con el mismo formato que las series anteriores.

Análisis de los equipos

Conferencia Este

Atlantic Division

Metropolitan Division

Conferencia Oeste

Central Division

Pacific Division

Fechas a destacar

En un calendario que se extiende a lo largo de nueve meses, hay puntos calientes que atraen especialmente la atención de los aficionados.

Heritage Classic - 29 octubre 2023, Edmonton Oilers vs Calgary Flames

Winter Classic - 1 enero 2024, Seattle Kraken vs Vegas Golden Knights

All Star Weekend (Toronto) - 2,3 febrero 2024

Stadium Series - 17 febrero 2024, New Jersey Devils vs Philadelphia Flyers

18 febrero 2024, New York Islanders vs New York Rangers

Cierre de mercado (trade deadline) - 8 marzo 2024

Fin temporada regular - 18 abril 2024

Inicio playoffs - por determinar (aproximadamente 22 abril 2024)

Draft - Junio 2024 (por determinar lugar y fecha)

Agencia libre - 1 julio 2024

Draft 2023 | Foto: NHL.com

Cómo ver los partidos

En España disfrutamos de dos opciones para poder disfrutar de los partidos de la NHL esta temporada.

A través del paquete de deportes de Movistar +, con la narración en español de Josean Redondo y los comentarios del que posiblemente sea el mayor experto en hockey de España, Moisés Molina, dos partidos a la semana forman parte de la parrilla del operador de televisión.

En diferido, se emite un partido jugado en la anterior madrugada norteamericana durante temporada regular y playoff, pero para el premio gordo, la Stanley Cup, nuestros comentaristas favoritos trasnochan y ofrecen la gran final en directo.

Pero hay fanáticos a los que esta ración de hockey les sepa a poco, para ellos está la opción de NHL TV. Tras dos años en los que el operador de internet para España ha sido ESPN a través de su servicio ESPN Player, vuelve a la aplicación oficial de la liga.

Eso supone un encarecimiento del servicio que pasa a los 130 dólares por la temporada, pero vuelven las opciones de retransmisión (casa, visitante o francés canadiense si procede), que la biblioteca de partidos permanece toda la temporada y no caduca a los 15 días como en el proveedor anterior, y por supuesto la posibilidad de poder ver los partidos en directo o a la carta según la necesidad del usuario.

¿Nuevo en el hockey hielo y la NHL?

En estos enlaces, a solo un click, todo lo que hace falta para empezar a vivir el hockey hielo con toda su intensidad, el que sucede en el hielo, y también en los despachos.

Descubre el hockey hielo con VAVEL

El diccionario de la NHL

Como funciona la agencia libre de la NHL