Lindy Ruff, renovado por los New Jersey Devils

El pasado miércoles, los New Jersey Devils han renovado el contrato de su entrenador en jefe, Lindy Ruff, en un acuerdo por varias temporadas cuyos detalles concretos no se han hecho públicos.

Ruff seguirá así liderando el proyecto de los Devils tras llevar al equipo a conseguir una brillante temporada coronada con la primera victoria en una serie de playoff desde 2012, algo nada simple, ya que los de Newark no jugaban en postemporada desde 2018 y el hockey de playoff tiene unos requerimientos extra que solo se adquieren de la experiencia en el hielo.

Un proyecto de madurez que en cuanto a jugadores en el hielo, y que tras la experiencia adquirida por los jugadores jóvenes que se han ido incorporando más los veteranos que han dado empaque y guía a esas promesas, esta temporada aspira de forma legítima a algo más que un buen recorrido en las eliminatorias finales por la Stanley Cup.

Voto de confianza

Todo ese proyecto no podía estar liderado por un entrenador en la cuerda floja, y no es que Ruff no tenga tablas para superar situaciones delicadas, ya en el inicio de la pasada temporada regular, cánticos desde la grada pedían su cabeza, pero el equipo recuperó el rumbo, generando a su vez cánticos de disculpa aceptados por el entrenador con aplomo y profesionalidad.

Pero para Tom Fitzgerald, gerente general de la franquicia, esta no era una situación óptima para mantener al equipo en la senda de excelencia ya iniciada, y por supuesto, recompensa un trabajo bien hecho, y que como se demuestra en otras franquicias que no son capaces de salir del proceso de reconstrucción, no es nada fácil.

Así que el hockey de alta velocidad e intensidad que Ruff ha traído a los Devils seguirá haciendo las delicias de los leales e impenitentes seguidores de su equipo y quien sabe, puede que consiga la cuarta Stanley Cup de la franquicia tras las de 1995, 2000 y 2003.