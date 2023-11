Prórrogas, penaltis y seguridad: los nuevos cambios que podrían llegar a la NHL

La NHL continúa buscando maneras de mejorar el espectáculo. Este pasado martes, los diferentes General Managers se reunieron en Toronto para discutir sobre los posibles cambios que podrían llegar a la liga en un corto plazo de tiempo y que se están valorando en pro de hacer los finales de partido dignos de un thriller de Hitchcock.

Un referente podría ser la MLB (Ligas Mayores de béisbol), que esta pasada temporada introdujo un reloj para lanzadores y bateadores, además de otras muchas variaciones en el juego que, a tenor de lo visto, han surtido el efecto que buscaban los altos mandos.

Las prórrogas, en el punto de mira

En 2015, los 5 minutos extra para decidir un partido en temporada regular, pasaron de ser un 5 contra 5 a un 3 contra 3. Ese cambio trajo consigo un sinfín de desenlaces emocionantes, aunque también hay quienes lo utilizan para dejar pasar el tiempo. Precisamente, esto último es lo que se busca erradicar.

“El objetivo de la prórroga es acabar con el encuentro antes de la tanda de penaltis”, dijo Bill Armstrong, General Manager de los Arizona Coyotes.

Muchos coinciden en que no se debe acabar con el 3 contra 3, sino que hay que buscar una alternativa para hacerlo más atractivo. “No nos hemos metido en si debería ser más largo o si tendríamos que eliminar la tanda de penaltis. No nos importa el formato”, explicó Colin Campbell, vicepresidente de operaciones de hockey de la NHL.

Esta reunión volverá a producirse en marzo con más datos e ideas para poner en común. Los diferentes ejecutivos tendrán que hablar con sus respectivas plantillas y entrenadores para que les transmitan sus pensamientos acerca de este tema.

Los penaltis también podrían sufrir modificaciones

A día de hoy, en la NHL, un penalti es un rara avis. No es algo habitual en los partidos, pero eso no significa que no sucedan.

Los encargados de ejecutar este lanzamiento son aquellos jugadores que han sido objeto de la falta, aunque esa regla podría tener los días contados. Una de las ideas que se han puesto sobre la mesa es que se copie la idea del fútbol y, por ende, que los penaltis corran a cargo de un jugador determinado por el propio equipo.

Posibles cambios en la seguridad de los jugadores

La muerte de Adam Johnson ha conmocionado al mundo del hockey sobre hielo. Más allá de que se trate de una acción voluntaria o no, ha servido para que los jugadores tomen conciencia de lo peligroso que puede llegar a resultar este deporte.

Aunque la protección ha ido mejorando conforme pasan los años, algunos deportistas han optado recientemente por empezar a usar un material resistente a cortes, algo que podría extenderse a la AHL y demás ligas menores, donde, evidentemente, existen menos recursos.

En este aspecto, todas las franquicias se han mostrado a favor de introducir nuevos materiales que cuiden la integridad física de sus jugadores.