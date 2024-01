Connor Bedard ingresa en la lista de lesionados de Chicago Blackhawks

Una carrera profesional en la NHL, como la vida misma, está compuesta de momentos alegres y tristes. Hasta ahora, el joven fenómeno Connor Bedard, había conocido casi exclusivamente la cara amable de la liga, con la excepción de los malignos rumores que trataron de implicar a su familia con la salida de Corey Perry del equipo, pero incluso eso quedó atrás gracias a las actuaciones en el hielo que le acabaron valiendo su selección para el All Star Game, con el añadido de ser el jugador más joven de la historia seleccionado para dicho evento.

Pero cualquier veterano lo sabe, incluidos los de carrera más exitosa y provechosa, cada cara tiene su cruz, y ahora Bedard conoce el lado oscuro del hockey profesional. Su camino hacia la portería rival se encontró con Brendan Smith poco más allá del ecuador del primer periodo del partido que enfrentaba en Newark a los locales Devils a los Blackhawks. Bedard tomó inmediatamente el camino del vestuario y no tomaría ya el camino de vuelta.

Y no es de extrañar, ya que en la evaluación posterior se diagnosticó una fractura de mandíbula que obliga a Chicago a inscribir al jugador en la lista de lesionados (Injury Reserve), y aunque no hay referencia por parte del equipo sobre cuanto tiempo quedará fuera de las alineaciones, se da por hecho que uno de los partidos que tenía marcados en el calendario, la visita a Vancouver, zona de la que es originario, el próximo 22 de enero, como el fin de semana de las estrellas no estará presente en el hielo.

La acción de Smith no fue sancionada por los árbitros que no observaron nada punible en la acción del defensa de Nueva Jersey, pero fue el detonante de una serie de escaramuzas con peleas y conatos de ellas durante el resto de partidos.

Plaga de bajas en la delantera de Chicago

Por si fuera poco, en la misma lista ingresaba Nick Foligno, tras romperse un dedo en el mismo partido al buscar pelea con Smith en una de las refriegas del encuentro, mermando aún más la delantera de los Hawks ya muy tocada por las lesiones.

Y es que previamente a Bedard y Foligno, Anthony Beauvillier, Tyler Johnson, Taylor Raddish, Joey Anderson y Andreas Athanasiou se han lesionado e incluso Taylor Hall ha quedado fuera para lo que queda de temporada.

Eso ha obligado a la gerencia de los Hawks a tomar acciones rápidas y traerse de Pittsburgh a Rem Pitlick, que estaba liderando la lista de anotadores del filial de Pittsburgh en la AHL, a cambio de una séptima ronda condicionada en el draft de 2026. Aparte se ha reclamado desde los descartes (waivers) a Zach Sanford, hasta ahora en la organización de Arizona Coyotes.

Los resultados deportivos, ya no son una prioridad en Chicago a estas alturas de temporada, así que la principal preocupación de la organización será sin duda una total recuperación de su estrella que no detenga la progresión que ha mostrado hasta ahora y le permita ser el puntal de la deseada reconstrucción del equipo.