Shamil Gaziev (12-1-0) no pudo más ante Jairzinho Rozenstruik (14-5-0). El surinamés venció a su rival tras la parada de Marc Goddard antes del comienzo del quinto asalto, ante la decisión del daguestaní de no acudir a la llamada de la campana del último episodio. Un combate en el que Gaziev comenzó con una sólida primera ronda, manteniendo las distancias con 'Bigi Boy' e incluso dominando en el clinch en los primeros cinco minutos de la batalla. Sin embargo, Rozenstruik fue de menos a más, conectando con cada vez más precisión y con mayor fuerza con su jab en el rostro de Gaziev para dar la vuelta a la tortilla y asegurar rondas ante el buen comienzo de su rival. Entrados al cuarto asalto, el invicto luchador no respondía al ataque continuado de Jairzinho Rozenstruik, y algo raro estaba pasando. Las preguntas del público y los espectadores encontraron su respuesta en la parada del árbitro inglés instantes antes del quinto asalto, tras la distendida charla del luchador representante de Bahréin con su esquina. En un acto de gran autoridad, Goddard pidió la traducción de las palabras del peleador antes de autorizar el inicio de la última ronda de combate, las cuales se tradujeron en la parada por parte del referí y en el triunfo de Rozenstruik en el UFC Vegas 87.

En su primer headliner en la empresa, el daguestaní dejó mucho que desear tras no mostrar resistencia cuando no habían pasado ni tres rondas de combate. Los rankings tendrán que esperar para un peleador que pasó por el Dana White's Contender Series y que en su segunda pelea dentro de la empresa ya ha encabezado un evento.

Steve Erceg manda a dormir a Schnell en el segundo

Erceg momentos antes de noquear a su rival | UFC

La main card comenzó con un KO espectacular que serviría como entrante perfecto de lo que vendría más adelante: Steve Erceg (12-1-0) noqueó brutalmente a Matt Schnell (16-8-0) con un gancho de izquierda.

STEVE ERCEG MAKES MATT SCHNELL GO TO SLEEP #UFCVegas87 pic.twitter.com/pKdi8VuOIh — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 2, 2024

Tras un primer asalto de gran intercambio, Erceg encontró la fórmula ideal para mandar a dormir a su rival y escalar en los rankings de la división de peso mosca. El australiano entró en la combinación final con la mano derecha al cuerpo perfectamente sincronizada y luego el gancho de izquierda a la cabeza, al mismo tiempo que Schnell lanzó el mismo golpe, excepto que el suyo se quedó corto. Trabajo hecho y uno de los knockouts más vistosos de la noche junto al formalizado por Vinicius Oliveira en los preliminares.

Umar Nurmagomedov barre a Alkmakhan

Umar Nurmagomedov celebra una victoria | UFC

El combate entre Umar Nurmagomedov (17-0-0) y el kazajo comenzó con un susto para la esquina del daguestaní. En el primer intercambio del combate, Bekzat Almakhan (11-2-0) conectó con precisión un gran overhand que conecta de lleno en la sien del ruso a la que iba a realizar una esquiva. La poca prudencia de "The Turan Warrior" al lanzarse ante el ruso al suelo para finalizarlo dio lugar al comienzo del dominio de Nurmagomedov con su ground and pound: el control en la espalda de Umar fue un claro aviso del poder que el nacido en Daguestán tenía en el suelo. Almakhan consiguió salir de esa peligrosa posición, pero Umar Nurmagomedov conservó la posición dominante en guardia completa y comenzó el show del ground and pound.

El segundo y el tercer round resultaron ser dos réplicas exactas: Umar Nurmagomedov lleva a aguas profundas a Bekzat Almakhan y lo destroza con el ground and pound tras un inicio de intercambio de golpes entre ambos peleadores. Nurmagomedov descifró la fórmula para llevarlo a la victoria y acabó venciendo a su rival por decisión unánime (30-25, 30-26 y 30-26) y reclamar una pelea de gran nivel en la división de las 135 libras.

Muhammad Mokaev, victoria con dudas ante Alex Perez

Mokaev, en un suplex ante Perez | UFC

Muhammad Mokaev (12-0-0) no convenció en su enfrentamiento a Alex Perez (24-8-0). Octavo y séptimo respectivamente, la pelea entre ambos aspirantes comenzó con combinaciones largas y precisas por parte del daguestaní basadas en sus rápidos jabs. "The Punisher" quiso buscar el suelo lo más pronto posible, pero la gran defensa de derribo de Perez comenzó a frustrar la hoja de ruta del contendiente. De cuatro intentos sólo llega a realizar de manera exitosa uno de ellos, justo cuando el reloj indicaba que al primer round le quedaban 59 segundos. Entonces, el bestial ground and pound de Mokaev comenzó a hacer daño sobre el rostro de Alex Perez, cuyos intentos de defensa se veían frustrados ante los codos del ruso. Primer round dominante de Mokaev que se anotaba para sus intereses.

La segunda ronda del combate comienza con una temprana montada de espalda de Mokaev tras treinta segundos de episodio. Pérez consigue salir de fácil manera y toma el consejo de su esquina: presión a través del boxeo para hacer claudicar a su rival. El ruso reconoce el gameplan de Perez y busca inmediatamente el derribo, donde domina hasta un intento fallido por parte de su rival, que termina por no ser fructífero. El americano acaba en control sobre "The Punisher", pero no intenta sumisión alguna y busca puntuar para los jueces. Al final del asalto vuelven arriba y comienza de nuevo la presión de Perez, que sabe contrarrestar Mokaev con veloces jabs.

Un tercer round raro el que cerró "The Punisher", que no terminaba de encontrar la llave para resolver la estrategia que proponía su rival. Envuelto en un mar de dudas, parecía desconcertado ante su rival e intentaba derribos poco fructíferos ante el poco preciso striking de Perez. La fórmula de la ronda sería la misma, con división de opiniones sobre la decisión de los jueces en las gradas del UFC Apex. Finalmente, el daguestaní vencería por decisión unánime (29-28 el trio de jueces) y pediría pelear ante Alexandre Pantoja en su próximo combate.

Vitor Petrino vence a Tyson Pedro: el australiano apunta al retiro

Tyson Pedro, mientras se retiraba del octágono | UFC

La victoria de Petrino llegaba a la cartelera como una pelea que prometía fuegos artificiales. El combate comenzó con una precaución en el intercambio que inundaría la completitud del mismo: ambos sabían del poder que tenían en sus manos, y ponían el anzuelo para buscar que sus rivales cayeran finalmente en el engaño de las fintas, que se repetían cada vez más. Vitor Petriño (11-0-0) rompía el hielo con fuertes ganchos de izquierda que conectaba como un resorte hacia el rostro de Tyson Pedro (10-5-0) tras los intentos de legkick por parte del australiano. La fórmula se repetía constantemente, y resultaría siendo una de las claves para la victoria del brasileño de cara a los jueces. La conclusión del primer episodio de la batalla deja a Vitor Petrino por encima en las puntuaciones gracias a su potencia en el golpeo, que contrastaba con la timidez de Pedro.

En el segundo round, el brasileño apretó el acelerador y pronto buscó conectar con golpes de valor a su rival. La fórmula del gancho izquierdo se repetía y Pedro comenzaba a sangrar ante los claros golpeos del luchador carioca. Petrino aseguró el round con el control en el clinch que alargó hasta el final del mismo. La contundencia del aspirante brasileño vencía al respeto mostrado por parte de su rival australiano.

La tercera ronda fue un festival para Petrino, que desplegó todo su arsenal para no dejar opción a su rival. Comienza conectando todo lo que lanza, y derriba a Tyson Pedro sin gran empeño. Termina en posición dominante desde la espalda e intenta la sumisión, pero ante la imposibilidad de cerrar un intento de calidad comienza a conectar golpes desde esa posición. Cuando Pedro encontraba la solución para ponerse en pie, Petrino respondía con contundentes súplex: hasta dos completó el brasileño, que acabó la ronda sin dejar duda alguna al público presente. Vitor Petrino mantenía su invicto tras vencer por decisión unánime a Tyson Pedro, quien se retiraba al concluir la pelea tras once años de carrera. Por su parte, el luchador carioca apuntaba ante Anthony Smith como su siguiente rival y pedía al estadounidense para su próxima pelea dentro de la empresa.

Resultados de la cartelera al completo

En los preliminares:

Loik Radzhabov derrotó a Abdul-Kareem Al-Selwady por sumisión en el tercer asalto.

Ludovit Klein derrotó a A.J. Cunningham por TKO en el primer asalto.

Christian Leroy Duncan derrotó a Claudio Ribeiro por TKO en el segundo asalto.

Aiemann Zahabi derrotó a Javid Basharat por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).

Vinicius Oliveira derrotó a Bernardo Sopaj por KO en el tercer asalto.

Eryk Anders derrotó a Jamie Pickett por decisión unánime (29-27, 29-28, 29-28)

En la cartelera principal: