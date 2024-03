La UFC seguirá explotando la cantera de talentos españoles para sus propios intereses. Hecher Sosa (8-1-0), campeón mundial de peso gallo de la organización Fight Club Rush, ha afirmado para los compañeros de Diario AS que las conversaciones entre el canario y la empresa de Dana White han comenzado para poder competir en el octágono más famoso del mundo: "Está hecho al 95%. Es más, te voy a decir en exclusiva que ya ha habido conversaciones. A nivel personal, sube un poco el porcentaje, yo estoy 100% seguro que voy a debutar en UFC. Lo he visualizado tantas veces…", revelaba para el propio diario. Con el auge del fenómeno Ilia Topuria, España ha plantado la bandera en lo más alto del escalafón privilegiado de las MMA. Ahora, Hecher Sosa busca hacer lo propio y sumar su nombre a la lista de españoles que comenzaron a marcar una época en las artes marciales mixtas del país bajo la gloria que aporta competir en la liga más exigente entre los mortales.

El "Guanche Warrior" reclama un hueco entre las estrellas de la UFC tras vencer el pasado sábado a Tuomas Grönvall, el número dos de Europa y campeón de peso gallo de la organización, en el FCR 19 disputado en Suecia. Tras tres sólidos rounds, donde el español encontró varios momentos donde pudo finalizar el combate antes de tiempo, los jueces lo coronaron claro vencedor de la contienda y nuevo campeón mundial de las 135 libras de FCR. Ya avisó el canario en su pelea previa a la que le acaba de coronar como campeón mundial. Sosa venció al británico Aaron Robinson en noviembre del 2023 y recordó al presidente de UFC que su lugar estaba peleando dentro del octágono más exigente de todos: "Dana White, yo soy el siguiente. Llámame", zanjó tras el triunfo. Sin duda, un trabajo contractual que sus agentes ya saben resolver: Hecher Sosa pertenece al mismo equipo de representación que Ilia Topuria, la agencia First Round Management. Es cuestión de tiempo que podamos ver un nuevo competidor que alce la bandera roja y amarilla hacia lo más alto de las MMA mundiales con el peleador canario.

Un luchador vistoso con los pasos ya marcados

Hecher Sosa celebrando una victoria | HECHER SOSA

El propio luchador sabía que el destino después de FCR era la llamada del Ultimate Fighting Championship. El canario es un tipo característico, con su estilo de pelea a caballo entre un preciso boxeo y un arsenal de patadas que lo hacen un verdadero peligro para sus oponentes. En Sosa es apreciable la evolución de un luchador que cada vez sabe interpretar mejor las necesidades del combate, así como saber adaptar su estilo de pelea a la proposición que el contrincante muestra para poder adquirir la victoria. Además, es cinturón morado en jiu-jitsu brasileño y ha tenido grandes actuaciones ante rivales de mayor rango en dicha arte marcial, además de haber sido un asiduo en la Selección Española de Jiu-Jitsu durante los años.

Las MMA amateur vieron nacer a la sensación canaria en 2017, ante el británico PK Zadeh. Pese a caer derrotado en su primer combate, completaría una carrera amateur de 20 disputas, dentro las cuales vería la derrota en tan solo cinco de ellas. En el año 2020, con 24 años, realizaría su transición a ser artista marcial mixto profesional ante Ricardo Moraes en la novena edición de WTE Fight Championship del mes febrero de ese mismo año. Tras dos peleas como profesional, FCR llama a su puerta y se une a la liga, cuyos derechos de emisión tiene UFC Fight Pass, y el resto es historia. Con un balance de seis victorias y una derrota, la única de su carrera ante Karlen Minasian, es hoy campeón de las 135 libras dentro de la organización y sus credenciales están más que presentados para formar parte de la partida de luchadores españoles que pelean dentro de la UFC.

Las Islas Canarias, conocidas dentro de UFC con 'El Guapo' Espino

Juan Espino, tras finalizar a Jeff Hughes | UFC

Quién no se ilusionó con el wrestling y el coraje de Juan Espino dentro de la empresa de MMA más importante del mundo. El luchador, a quien las lesiones no han sabido tratar bien, se erigió en el año 2018 como la próxima estrella UFC española tras el debut de Enrique Wasabi en el UFC 200, dos años atrás. El luchador de Las Palmas de Gran Canaria fue ganador del reality de la televisión estadounidense The Ultimate Fighters 28: Heavy Hitters, llevado a cabo por la propia UFC. Una edición en la que solo competían luchadores de la división de peso pesado y en la que sobresalió con su estilo de pelea, muy distante de lo que proponen comúnmente los más pesados de la compañía. En 2020 fue nombrado Mejor Luchador de la Historia de España, galardón otorgado por Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas; y en Senegal es una leyenda por sus triunfos en la lucha senegalesa bajo el apodo 'El León Blanco'.

Ahora, el contexto de Hecher Sosa es totalmente diferente, pero la misión de representar a las Islas Canarias y a España es la misma. Las puertas de la UFC parecen comenzar a abrirse para un luchador que no encontrará más que huesos duros de roer dentro de una de las divisiones más temibles de toda la compañía, pero al que lo acompañan el corazón y el calor de su familia, y el trabajo que respalda una carrera de triunfos y alegrías. Los pasos ya están dados casi al completo. El "Guanche Warrior" será, casi con toda certeza y junto a los compatriotas que ya lo esperan, el nuevo representante de las MMA a nivel español.