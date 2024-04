Aunque sea una pelea preliminar a la cartelera estelar, no deja de ser una pelea de dos ex campeones que tuvieron relevancia en la compañía americana. Para quien no conozca a Cody Garbrandt, es un luchador americano conocido por su apodo "No Love". El ex campeón del peso gallo de UFC ha tenido una carrera con altibajos, marcada tanto por espectaculares nocauts como por derrotas desalentadoras. Sin embargo, Garbrandt ha demostrado una y otra vez que es un peleador con un corazón y una determinación inmensos, capaz de sobreponerse a la adversidad. Con un récord impresionante y Cody realizó una de las luchas más espectaculares de la historia de la UFC, algunos fans consideran que ha sido la mejor actuación que se ha contemplado en todos los eventos de UFC 200. Garbrandt busca en la UFC 300 regresar a la cima de la división y demostrar que sigue siendo uno de los mejores peleadores de peso gallo en el mundo, aunque la edad y la situación actual de la división del peso gallo no favorecen a su intento de subir a la cúspide de la división.

Por otro lado, Deiveson Figueiredo, apodado "Dios de la Guerra", ha sido uno de los peleadores más dominantes en la división de peso mosca de UFC. Figueiredo ha impresionado a los fanáticos y a los críticos por igual con su poder de nocaut y su habilidad en el suelo, lo que lo convierte en una amenaza en cualquier aspecto de la pelea. Como excampeón de peso mosca de UFC, Figueiredo ha demostrado ser un campeón formidable, y ahora, subiendo de categoría para enfrentar a Garbrandt, busca probar que su talento y su poder pueden llevarlo a la victoria en una división de mayor peso.

Análisis previo del combate

La pelea entre Garbrandt y Figueiredo es interesante para el espectador, no solo por las cualidades y características de ambos peleadores, sino porque vamos a poder observar como un peleador tan grande del peso mosca sube a un peso contra un campeón de esa misma categoría. En cuestiones técnicas, Garbrandt es conocido por su boxeo de élite, su movimiento rápido y su capacidad para finalizar peleas con un solo golpe. Figueiredo, mientras tanto, posee una potencia de golpeo devastadora, acompañado por un Jiu-Jitsu bastante eléctrico, lo que lo convierte en una amenaza constante para finalizar la pelea tanto de pie como en el suelo. La estrategia será clave en este combate. Garbrandt necesitará utilizar su movimiento y velocidad para evitar el poder de Figueiredo, buscando oportunidades para conectar combinaciones rápidas y precisas. Por otro lado, el brasileño buscará cerrar la distancia y utilizar su poder para poner a Garbrandt en situaciones comprometedoras, ya sea con golpes pesados que puedan terminar la pelea o llevándolo al suelo para buscar una sumisión. Garbrandt ha trabajado en su movimiento y defensa, consciente de la necesidad de evitar el poderoso golpeo de Figueiredo. Al mismo tiempo, Figueiredo ha afinado su condición física y técnica de golpeo, preparándose para un enfrentamiento que podría extenderse y exigir todo su repertorio.

UFC 300 no es solo un hito para la organización, sino también el escenario para una de las peleas más anticipadas en la historia reciente de las artes marciales mixtas. Lo que es indiscutible es que este combate tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico combate de alto hype para los fanáticos de la UFC, aunque sea una pelea preliminar, perfectamente en un pasado el enfrentamiento entre Cody Garbrandt y Deiveson Figueiredo hubiese sido un Main Event de categoría. El futuro de estas dos grandes leyendas depende de lo que ocurrirá en el evento que tendrá lugar en Las Vegas.

¿Cómo y dónde ver el UFC 300?

El evento se retransmitirá la madrugada del 13 al 14 de abril a través de la APP de Eurosport. Los horarios de la UFC 300 son los siguientes: cartelera previa preliminar a las 00:00 horas, cartelera preliminar a las 02:00 horas y cartelera principal a las 04:00 horas, horarios habituales de las numeradas que tienen lugar en la Costa Oeste de Estados Unidos.