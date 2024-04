Jijantes, Ultimate Móstoles, Saiyans y Aniquiladores fueron los equipos que asistieron a jugar la Final Four de la Kings League. Tras deshacerse de los Buyer, Troncos y Porcinos respectivamente (Aniquiladores clasificó directamente por ganar la fase regular), estos equipos fueron al WiZink Center en busca del anillo en Madrid.

Una tarde muy familiar

Personas ya asentadas en este mundo como DjMaRiiO, los Buyer, TheGrefg o Spursito, sumado a nuevos en este mundo como Adri Contreras o Gerard Romero han sido reunidos en la Final Four y la final de la Queens League. Esta gente ha sido mayoritariamente parte de nuestra infancia, algo que hace la tarde mucho más emocionante. Verles tirar penaltis, reír, llorar, y otras reacciones hace mucho más confortable el pagar para asistir a estos eventos.

Antes de la final masculina que disputarían Saiyans y Ultimate Móstoles tras eliminar a Jijantes y Aniquiladores respectivamente, jugarían la final de la Queens el propio Ultimate y XBuyer Team, ambos en busca del doblete de masculino y femenino.

Final Queens League: Ultimate Móstoles vs XBuyer Team

Las jugadoras de Ultimate Móstoles y XBuyer Team saltaron al césped del WiZink Center el 20 de abril de 2024 en busca de su primer anillo femenino, ambos, con opción de doblete masculino y femenino, tal y como se comentó anteriormente.

La final femenina arrancó con una iniciativa conservadora en ambos conjuntos. Se jugaban mucho y eran conscientes de que era importante no cometer errores. Sin embargo, el paso de los minutos fue abriendo el encuentro, y justo al final del primer acto, XBuyer se puso por delante por medio de su portera para ir mandando al descanso.

@QueensLeague en X

La reacción mostoleña

La reacción de las de Noe fue algo apoteósico. Nada más arrancar el segundo acto, Ultimate Móstoles empató para demostrar que esto no se había acabado. Tras la reacción, el partido mantuvo un ritmo eléctrico: ninguna de las jugadoras presentes en el terreno de juego quería decidir el anillo por penaltis.

Drama hasta el final

Corriendo el minuto 35, ambos conjuntos sacaron sus armas secretas, y la suerte no pudo ser más cruel con las de Mario: comodín para los XBuyer, que eligieron, lógicamente, la opción del penalti. Penalti que no fallarían los Buyer, que se pondrían por delante justo antes de los dos últimos minutos de gol doble.

Gol doble y final del encuentro

Las de DjMaRiiO tenían un último envite para remontar el encuentro: un solo gol separaba a las "mostomamis" del anillo (el gol vale doble). Sin embargo, las del XBuyer Team plantaron una férrea defensa en bloque bajo para salvar el ansiado anillo de Javi y Eric, hermanos a los que le faltaba dicho trofeo para ser el primer equipo del universo kings en hacerse con el doblete. Dicho doblete terminaría culminándose. Un error grave en la defensa mostoleña fue aprovechado por los Buyer para hacer el gol, que valía doble, y supondría el 1-4 que a la postre resultaría definitivo.

Resultado de la final de la Queens / @QueensLeague en X

Historia de la Kings

El XBuyer Team ganó un segundo split de la Queens League que sería muy especial: supone el primer bicampeonato de la historia del universo kings. Tras ganar el segundo split de la Kings League el pasado julio de 2023 en el Civitas Metropolitano, la victoria de hoy en el WiZink suponía historia viva para los hermanos.

@QueensLeague en X

Final Kings League: Saiyans vs Ultimate Móstoles

Tras perder la posibilidad de anillo en la Queens League, los de DjMaRiiO tenían sed de revancha, y qué mejor que la Kings League para cumplir ello. Este partido suponía revivir la amistosa rivalidad entre DjMaRiiO y TheGrefg, tal y como vivimos en los partidazos de youtubers.

Ultimate Móstoles y Saiyans saltaron al WiZink Center en busca del anillo en la Kings League. En caso de ganar, sería el primero de ambos conjuntos si no tenemos en cuenta la Kings Cup que ganó DjMaRiiO en La Rosaleda el pasado verano.

El partido comenzó con un ritmo infernal de los Saiyans en el 2 vs 2. Con dos acciones de peligro, los de Grefg dejaron bien clarito que querían hacerse con este anillo. Sin embargo, los de Marito no iban a vender barata su derrota, por lo que aumentaron la agresividad con el paso de los minutos y la entrada de jugadores. La contienda se fue igualando, siendo un partido digno de lo que se presuponía: ambos conjuntos se juegan mucho y no quieren cometer errores que acaben en goles tempraneros.

El partido se abre y superioridad leona

Los equipos fueron cogiendo confianza con el paso de los minutos, y empezaron a sucedes las ocasiones para ambos conjuntos. Tanto se abrió que llegó el gol de los de Móstoles. Tras un centro de los leones dorados, la zaga de Saiyans introdujo sin querer el balón en su propia portería. En un abrir y cerrar de ojos, la mostoleta puso el 0-2. DjMaRiiO tenía una cita pendiente con el punto de penalti, y lleno de valor y confianza, el mostoleño marcó su penalti y se quitó la espinita clavada de fallar el penalti presidente de la semifinal. Los de Móstoles estaban mejor que los Saiyans.

El dado marca un 4 vs 4

El portero de Ultimate Móstoles tuvo posiblemente la mejor noche de su vida. Desde el mediocampo marcó un golazo y puso el 0-3... pero poco les duró la alegría. Liñares puso el 1-3 de forma casi instantánea, dando emoción a la final. Con ese resultado nos iríamos al descanso de la final.

@KingsLeague en X

La segunda parte comenzó con el ímpetu de Saiyans, que iba abajo en el marcador y necesitaba marcar cuanto antes. Precisamente por la causa anterior, los Saiyans llamaron al penalti presidente para que Grefg intente arreglar este lío. Grefg no falla un penalti. 100% de efectividad del residente en Andorra. El español ponía el 2-3 en el marcador: estaban a un solo gol de empatar una final que parecía perdida.

Exhibición de Víctor Vidal

Ultimate Móstoles estaba sufriendo de lo lindo: el guardameta de los leones dorados tuvo que salvar un problema sideral. Con un paradón abajo, los leones seguían vivos, pero sufrían ante los de Grefg. No contento con lo anterior, Víctor sacó otro paradón para mantener vivos a los suyos. El guardameta de Ultimate estaba haciendo una exhibición catedralicia para soñar con el anillo. Partidazo de Víctor Vidal.

Final del encuentro: cartas y gol doble

Ambos conjuntos contaban con penaltis shootouts como arma secreta: la suerte estuvo de su lado. Saiyans, mediante Liñares, transformó el penalti que supuso el 3-3. Corominas no corrió la misma suerte y falló el shootout de los leones dorados. La final se decidía por gol de oro, o por penaltis. La final del siglo. Si había gol en los dos minutos finales, se acabó y ganaba el equipo que marcase. Si no, a penaltis shootout. No hubo shootout. Grefg siempre gana. Mala suerte de Mario, que ganó el anillo de su futura mujer Noe, pero perdió los dos anillos de la Kings y Queens. Primer anillo de Grefg.

Resultado de la final / @KingsLeague en X

Síntesis de la final: Ultimate, de más a nada

Los de DjMaRiiO fueron avasallados desde el 1-3 de Liñares. Mala suerte, pero no pueden remontarte un 0-3 en una final. Para aprender para el próximo split. Cabeza alta para los leones dorados.

Saiyans pasó de la nada al todo. Partido muy malo en el primer acto pero atropello total a los mostoleños en busca de la remontada. Merecido primer anillo de Grefg.

@KingsLeague en X

Con esto, nos despedimos de la Kings League por el momento, pero volverá con el Mundial en verano, que se desarrollará en México. Enhorabuena a Saiyans por el anillo.