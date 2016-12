Kofi Kingston. "La Sensación Jamaicana"

Kofi Kingston como campeón en parejas (WWE.com)

Kofi Sarkodie-Mensah nació el 14 de agosto de 1981 en Ghana, África.

En septiembre de 2006 firmó un contrao con la WWE y fue mandado al territorio de desarrollo llamado DSW, Deep South Wrestling. Estuvo peleando tambien en Ohio Valley Wrestling y en dark matches bajo el nombre de Kofi Jamaica.

El 6 de diciembre de 2007 empezaron a salir anuncios donde se anunciaba el debut de Kofi Kingston en la marca ECW. El 24 de junio fue transpasado a RAW. En WWE Night Of Champions 2008 derrotó a Chris Jericho, con ayuda de Shawn Michaels, y se convirtió en el nuevo campeón intercontinental. En SummerSlam perdió el título ante Santino Marella. Más tarde ganó el Campeonato en Parejas de la WWE junto a CM Punk tras derrotar a Cody Rhodes y Ted DiBiase. El 13 de diciembre perdieron los títulos contra John Morison y The Miz.

El 1 de junio de 2009 derrotó a MVP en RAW y ganó el Campeonato de los Estados Unidos, para perderlo el 5 de octubre, también en RAW, ante The Miz.

El 22 de agosto de 2011, junto a Evan Bourne, derrotaron a David Otunga y Michael McGillicutty y se convirtieron en los campeones en parejas. Air Boom perdieron los títulos ante Primo & Epico en un house show el 15 de enero. Ganó por cuarta vz el Campeonato Intercontinental tras derrotar a The Miz el 17 de octubre en WWE Main Event pero lo perdió el 29 de diciembre en RAW ante Wade Barrett.

El 21 de julio de 2014 en RAW, tras una derrota junto a Big E ante Ryback y Curtis Axel, Xavier Woods salió para formar una alanza entre los tres. En ese momento se creó The New Day. Ganaron los Campeonatos en Pareja ante Cesaro & Tyson Kidd en Extreme Rules 2015 pero lo perdieron dos meses después en Money In The Bank ante The Prime Time Players. Lo recuperaron en SummerSlam ese mismo año en un Tag Team Fatal 4-Way Match ante los campeones, Los Matadores y The Lucha Dragons.

El 14 de diciembre de 2016 superaron el record histórico de Demolition de 478 días consecutivos como campeones en parejas.

Movimientos finales:

- Trouble in Paradise

- S.O.S.

- Boom Drop

Apodos:

- "Boom Squad"

- "The Jamaican Sensation"