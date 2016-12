Gala COE 2016: Rajoy y Nadal, protagonistas de la noche

Google Plus

La Gala del COE premió a los medallistas de Río / Foto: Martín Velarde - VAVEL

La sede del Comité Olímpico Español acogió el miércoles la Gala que homenajeaba a los deportistas olímpicos que consiguieron medalla en los pasados Olímpicos de Río de Janeiro.

Mariano Rajoy y Alejandro Blanco fueron los encargados de presidir el evento, al que asistieron los máximos representantes del deporte español, junto a sus amigos y familiares. José Luis Abajo “Pirri” fue uno de los encargados de presentar la Gala.

Recibieron homenaje, aplauso y felicitación también la UCAM, como la Universidad del Deporte, Telefónica y TVE, por el apoyo al deporte olímpico y la cobertura del mismo. De hecho, el dato es sorprendente. TVE consiguió la friolera suma de más 5.000 horas de programación en directo, entre el 5 y el 21 de agosto

Jesús Ángel García Bragado, que ya acumula 7 ediciones de los Juegos Olímpicos a sus espaldas, recibió una tremenda ovación y un halago de Mariano Rajoy. “Un atleta con tanta experiencia como podría estar otros siete Juegos más para ver cómo va el deporte español”, señaló el Presidente del Gobierno.

Por orden de medallero, fueron subiendo al escenario, posterior aplauso y foto para el reuerdo, los distintos medallistas. En primer lugar, los deportistas de bronce Joel González, Carlos Coloma, Lydia Valentín, Saúl Craviotto y el equipo masculino de baloncesto, representados por Jorge Garbajosa, actual presidente de la Federación Española de Baloncesto.

Las platas también obtuvieron el merecido premio y ovación. Subieron por orden el equipo femenino de baloncesto, representados por Lucila Pascua, el “equipaso” de gimnasia rítmica –formado por Lourdes Mohedano, Alejandra Quereda, Sandra Aguilar, Elena López y Artemi Gavezou– y Eva Calvo, taekwondista.

Por último, también recibieron el galardón y el generoso aplauso oros de Ruth Beita, Maialen Chourraut, Marcus Cooper, Saúl Craviotto y Cristian Toro, Mireia Belmonte y Rafa Nadal y Marc López fueron recogiendo uno a uno sobre el escenario los diferentes distintivos. Además, el tenista balear recibió un galardón adicional, la Orden Olímpica, una de las máximas distinciones que otorga el COE. El tenista declaró sentirse “orgulloso y sorprendido”, además de medianamente avergonzado por sus carencias a la hora de dar un discurso en público.

El velocista Orlando Ortega, medalla de plata y Carolina Marín, oro, tuvieron que ausentarse de la gala. Carolina se encuentra disputando las Finales de las Superseries de Bádminton.

La Gala también contó con los discursos de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Alejandro Blanco, presidente y máximo dirigente del Comité Olímpico Español.

"Es un placer comprobar que la ilusión que teníais antes de ir a Río no solo se mantiene sino que es un vivo reflejo del éxito, que es el éxito de España. Eso es lo que venimos a reconocer aquí. En la última ocasión que os vi dije queremos medallas y diplomas y cuantos más mejor, pero también cuando las cosas no salen bien estaremos estar a vuestro lado. Para mi es un orgullo estar hoy aquí", comentó durante la Gala el presidente.

También entro en más campos del ámbito deportivo, como el dopaje. “El gobierno de España tiene un gran compromiso con el deporte, tenemos que hacer más de lo que hemos hecho. En una etapa difícil para España poco a poco el esfuerzo ha ido dando resultados. Tenemos que hacer más en dopaje, federaciones, integración, potenciación de la igualdad y eliminación de la violencia", añadió.

Por su parte, Alejandro Blanco prefirió elogiar a los deportistas, añadiendo que “cualquier comité del mundo se sentiría orgulloso de unos deportistas como los que participaron con el equipo español en los Juegos de Río de Janeiro, que fueron homenajeados este miércoles en la gala anual del organismo”. “Tenéis talento, todos sois dueños de un don y de un deseo de triunfar. Vuestro trabajo diario permite que el talento os convierta en genios", añadió Blanco, orgulloso del Comité que dirige y de los componentes del mismo, que han hecho grande el deporte de n país. También se acordó de los que no lograron medalla, los que no se clasificaron y los que no pudieron ir a Río por lesión.