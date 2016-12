Cartelera WWE Roadblock: End Of The Line 2016

Cartel de WWE Roadblock: End Of The Line 2016 (WWE.com)

Este domingo se emitirá en WWE Network desde el PPG Paints Arena de Pittsburgh, PA, el último PPV del año para Monday Night RAW y en general para la WWE.

Kick-Off: Big Cass vs Rusev

Enzo Amore se quedó desnudo fuera de su vestuario y se encontró a Lana, lo que enfadó a Rusev y los llevó a un combate esa noche donde el búlgaro destrozó al bailarín. La semana siguiente Amore sufrió una encerrona y fue destrozado en la habitación de hotel de Lana. Big Cass buscará derrotar a Rusev este domingo para vengar a su amigo.

WWE Cruiserweight Championship:

Rich Swann (c) vs TJ Perkins vs The Brian Kendrick

(WWE.com)

Rich Swann se convirtió en campeón crucero de la WWE en el primer programa de 205 Live tras derrotar a The Brian Kendrick, quien había derrotado en Hell In A Cell a TJ Perkins, primer campeón crucero. Este domingo se enfrentarán en una triple amenaza los tres campeones crucero desde que se creó el nuevo título.

Sami Zayn vs Braun Strowman

Sami Zayn lo quería y Sami Zayn lo tiene. Le dijo a Mick Foley que le diera un combate contra Braun Strowman o se iría a la competencia, Smackdown Live. Tras un vacile de la leyenda extrema al canadiense para ver su furia, Mick Foley anunció que se enfrentarían este domingo.

RAW Tag Team Championships:

The New Day (c) vs Cesaro & Sheamus

(WWE.com)

The New Day superó la marca de Demolition de 478 días consecutivos como campeones en pareja tras ganar una triple amenaza ante Roman Reigns y Seth Rollins, y Chris Jericho y Kevin Owens. Con el récord ya en su bolsillo, defenderán los Campeonatos en Pareja de RAW ante Cesaro & Sheamus en Roadblock: End Of The Line.

Seth Rollins vs Chris Jericho

En las muchas oportunidades que ha tenido Seth Rollins de derrotar a Kevin Owens por el WWE Universal Championship ahí estaba Chris Jericho, el mejor amigo del campeón, para impedirlo. Se coló dentro de una Hell In A Cell convirtiendo el combate prácticamente en un 2 vs 1 Handicap Match, e incluso se puso una máscara de Sin Cara en una edición de Monday Night RAW para atacar a Seth Rollins. Tras estos ataques y un Pedigree de Rollins sobre Jericho encima de un coche en el párking de un pabellón, se pactó un combate para Roadblock: End Of The Line.

RAW Women´s Championship:

Sasha Banks (c) vs Charlotte (30-Minute Iron Man Match)

(WWE.com)

Fueron main event de RAW por primera vez en 12 años, fueron las primeras mujeres en meterse dentro de la celda infernal y fueron las primeras en volver a ser evento estelar de RAW en un Falls Count Anywhere Match. Ahora toca que Sasha Banks y Charlotte sean las primeras que compitan en un 30-Minute Iron Man Match en el roster principal de la WWE, combate el cual será por el título femenino de RAW.

WWE Universal Championship:

Kevin Owens (c) vs Roman Reigns

(WWE.com)

Roman Reigns derrotó este mes en una edición semanal de Monday Night RAW al campeón universal Kevin Owens para convertirse en el aspirante número uno al título que ostenta el canadiense. ¿Podrá volver a repetir la hazaña el "Emperador Romano"?