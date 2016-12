Resultados Total Nonstop Deletion 15/12/16

Fuente:solowrestling.com

Impact se dispone a emitir su último episodio del año desde Cameron, Carolina del Norte, con una lucha por el campeonato mundial de la TNA y combate por los campeonatos Tag Team en una batalla Apocalypto como evento estelar.

Impact Wrestling abrió con el Señor Benjamin y Vanguard-1, ambos dan el mismo mensaje que se dio durante las emisiones de The Final Deletion y Delete or Decay, asegurando que no debe imitarse las movidas que se mostrarán en pantalla y que ningún drone fue lastimado durante el rodaje del programa.



Se muestra un vídeo musical en el cual vemos a Jeff Hardy cortando el césped, el Sr. Benjamin preparando todo para el programa, King Maxell en el ring del Domo de la Eliminación (Dome of Deletion en inglés), Matt Hardy navegando en el lago de la resurrección y a Rebecca Hardy tocando el piano que se escucha al fondo en el campo de la casa.



Se ve un programa de noticias de Cameron, North Carolina, el presentador informa sobre el especial organizado por Matt Hardy. Tras darle el paso a una reportera en el sitio, se ve que hay una especie de volcán atrás de ella, el cual apareció de la nada y tiene a algunas personas reunidas en su alrededor. La reportera toma a alguien para entrevistarlo y resulta ser Jeff Hardy, quien aparece interpretando al personaje Itchweeed, quien tras una respuesta inentendible nos envía de vuelta a los estudios. Luego de esto se ven algunas tomas aéreas de Vanguard-1 y la voz de Josh Matthews presenta el show.

Se pasa al Domo de la eliminación, en donde entran The Broken Hardys acompañados por el Sr. Benjamin, en el domo la entrada tiene la forma del rostro de Matt Hardy y hay personas dentro como espectadores, a los cuales Matt Hardy describe como "sus seguidores más leales", no son muchos los presentes, la mayoría son hombres pero se distinguen algunas mujeres y niños. Josh Matthews hace los comentarios sin estar presente. Matt Hardy da la bienvenida al show, Hardy hace un repaso de lo que veremos en el show pero es interrumpido por Rockstar Spud. Spud se muestra molesto porque Hardy esté opacandolo y quitándole un espacio que él cree merecer y que quiere ser el primer rival de King Maxell, ya que le molesta el apoyo que tiene, por lo que promete que en su primera lucha lo hará un perdedor, como su padre. Hardy dice que ya tenía un oponente preparado, pero acepta colocar a Spud en contra de Maxell en su papel como promotor del show. Hardy ordena que la lucha sea una sin descalificación y pasa a presentar a Maxell.

Lucha sin descalificación (King Maxell vs. Rockstar Spud)



Maxell entra en un vehículo para niños al lado de su madre, con la música de entrada de su padre. La lucha se filma de forma diferente a la habitual, con tomas de cámaras parecidas a las vistas en los especiales de The Final Deletion y Delete or Decay. Apenas inicia la lucha el Sr. Benjamin electrocuta a Spud con un taser, Maxell luego se postra sobre Spud y así se lleva la victoria. Maxell luego celebra con toda su familia



Ganador: King Maxell



Tras la victoria Maxell se ve a Glen Gilberti (agente de TNA y exluchador bajo el nombre Disco Inferno) contento de que no fue él el derrotado, ya que aparentemente el era el rival original de Maxell.



Luego de un corte comercial muestran la llegada de Lashley al territorio de los Hardys. También se muestra la llegada de Eddie Edwards, quien llegó a través del bosque. Se vuelve a mostrar al noticiero, el reportero informa de un cierre en las carreteras debido al volcán visto antes, el presentador da paso a la periodista de antes y esta se ve conversando con The Helms Dinasty, Gregory Shane Helms se encuentra manejando una camioneta con Trevor Lee y Andrew Everett detrás, la periodista les dice lo ocurrido con la carretera, pero Helms dice que igual llegarán a Total Nonstop Deletion porque trae al mejor equipo de North Carolina.



Se muestra a la famosa pareja de The Rock N Roll Express (Ricky Morton y Robert Gibson), quienes llegan a casa de los Hardys para participar en la lucha Apocalypto. Matt Hardy los recibe de forma amable llamándolos "The Express of Rock N Roll", Morton le asegura que llegaron para ganar pero Hardy sigue mostrándose amable, les ofrece green beens y algo de beber, Gibson acepta los green beens pero Morton prefiere una cerveza. Finalmente Hardy los hace pasar mientras oímos a Morton comentar sobre "los locos que hay en Charlotte".



El noticiero se ve emocionado por la llegada de Morton y Gibson, para luego dar paso a Sienna, quien está en el ring del Domo de la eliminación. Sienna está en el ring y es abucheada, dice que venía para luchar en contra de Rosemary por el título de las knockouts, pero como no hay rastros de ella decide lanzar un reto abierto a quien quiera enfrentarla por ser contendiente al campeonato, especificando que el reto va para cualquiera. Llega entonces el drone Vanguard-1, pero el referí lo echa y los subtítulos del drone lo hace notar molesto por ello. Sienna entonces vuelve a tomar el micrófono y lanza el reto específicamente a cualquier persona y manda a sonar la campana. La cámara corta entonces a una van fuera del Domo, de cual sale la luchadora ODB, quien se dirige al ring tras esto.



ODB vs. Sienna



Jeremy Borash se une a Joshn Matthews en comentarios a partir de esta lucha. Esta lucha tiene unas tomas de cámara más convencionales. ODB comienza dominando pero Sienna toma control pronto. ODB luego se recupera y se lanza sobre Sienna en una esquina, pero luego golpea al referí por accidente y queda noqueado. Sienna busca una silla pero ODB la esquiva y la golpea con ella, Vanguard-1 llega para hacer el conteo mediante hologramas, pero el referí se recupera y toma al drone diciéndole que él es quien debe hacer el conteo. ODB se distrae viendo la discusión entre drone y referí, lo cual aprovecha Sienna para golpearla con una silla y aplicarle The Silencer, la cubre y el referí finalmente cuenta los tres segundos para su victoria.



Ganadora: Sienna.



El público luego canta el nombre de Vanguard-1 y ODB levanta al drone en celebración. En bastidores llegan finalmente The Helms Dinasty y discuten con Matt Hardy, Helms hace una referencia a OMEGA (empresa de wrestling manejada por los Hardys), este último tiene una premonición en medio de la conversación, Hardy llama a su escribano, quien aparece de la nada, y le pide que escriba que durante el show alguien entrará al lago de la resurrección y sufrirá una transformación, los de la dinastía Helms y Hardy acuerdan verse luego en la lucha de Apocalypto.



Tras comerciales se anuncia el debut en ring de Itchweeed. Éste llega desde el bosque montando una podadora y luego se hace paso al Domo. Itchweeed se enfrenta a un luchador de nombre Chet Sterling.



Itchweeed vs. Chet Sterling



Borash menciona en comentarios que la lucha es con reglas de la casa Hardy, aunque el mismo no conoce que significa eso. Itchweeed domina por completo hasta que en un momento aplica Sleeper Hold a Sterling, pero el se desmaya junto con Sterling al aplicarlo. Ambos se levantan antes del conteo de 10 e intercambian golpes. Itchweeed recupera el control y para mostrar sus repeticiones aparece su rostro dibujado en caricatura en pantalla. Itchweeed coloca una mesa fuera del ring, coloca a Sterling en ella y se lanza sobre éste en codazo para romperla. De vuelta en el ring Itchweeed aplica Pesticide Elbow y se lleva la victoria.



Ganador: Itchweed



Luego de la lucha, Itchweed toma su podadora y la cámara muestra como si la pasara sobre Sterling, dejándole rota su ropa y causando que huya de miedo. Corte Comercial.



Campeonato mundial peso pesado de TNA

Eddie Edwards (c) vs. Lashley



Lashley ataca a Edwards antes de que suene la campana y lo domina. Lashley saca a Edwards del ring y lo lanza por encima de la barra de seguridad hacia el público, pero Edwards logra recuperarse con los del público sosteniendo a Lashley para que Edwards lo golpee. Tras corte comercial vemos a Edwards llevando la mejor parte dentro del ring. Lashley vuelve a ser el dominante pero Edwards revierte un intento de Suplex en Blue Thunder Bomb, luego Lashley carga a Edwards y lo estrella contra la esquina. Lashley coloca a Edwards en otra esquina pero el campeón se lanza en Missile Dropkick, Lashley sale del ring pero Edwards se lanza hacia este en una serie de Topes Suicidas. El campeón echa a Lashley al ring y le aplica Boston Knee Party pero el conteo no llega a tres.

Lashley aplica Dominator pero Edwards sobrevive al conteo, por lo que se prepara para una Spear, pero Edwards logra evitarlo y echarlo del ring, ahí Edwards se lanza en Senton pero Lashley lo carga y lo lanza en Powerbomb hacia el público, derribando a algunos presentes. Lashley luego lleva a Edwards a una zona del Domo cerca de la entrada, forcejean pero Lashley logra aplicarle Spear y rompen la pared, cayendo ambos hacia afuera. Corte comercial. Se vuelven a mostrar flashbacks del Delete or Decay. Se ve a Lashley y Edwards aun luchando fuera, pero es hora de la lucha Apocalypto, por lo que se les deja luchar por ahora.



Ganador: Por determinar.



Josh Matthews explica las reglas de la lucha Apocalypto. La lucha es por los campeonatos mundiales de parejas de TNA, es una lucha de eliminación, las eliminaciones pueden ser por conteo de tres o rendición, las eliminaciones cuentan en toda la casa de los Hardys e inicia en el Domo. Los Hardys hacen su entrada y presentan la lucha.



Tag Team Apocalypto por los campeonatos mundiales de parejas de TNA

The Broken Hardys defienden ante varios retadores.



Las parejas que entran al domo son The Broken Hardys, The Rock N Roll Express, The Helms Dinasty (acompañados por Gregory Shane Helms) y Decay (Abyss y Crazzy Steve). Antes de iniciar la lucha todos abandonan el domo, hay mucho humo entrando y hay conmoción. Se muestra a Lashley y Edwards aún luchando. Los Hardys y los del expreso toman unos fuegos artificiales y se los lanzan a Decay y The Helms Dinasty, quienes salen huyendo en medio del campo. Los de la dinastía huyen en su camioneta, Trevor Lee está atrás pero Matt Hardy sube con él y luchan mientras la camioneta está en movimientos, mientras tanto Jeff Hardy sube a un referí a su motocicleta y persiguen a la camioneta. Luego vemos a un grupo de luchadores independientes queriendo entrar al territorio de los Hardys, dos de ellos parecen ser JT Dunn y David Starr, Decay los recibe. Los Hardys alcanzan a Lee y Everett y luchan al lado de la carretera mientras Helms interviene a favor de los suyos. Se ve a Decay eliminando a una pareja que llegó,

Steve le rompe el cuello a uno. Luego vemos a Rockstar Spud esperando a su compañero pero es interrumpido por Lance y Harlem Bravado, The Bravado Brotherscon quienes solo intercambia algunas palabras. Se muestra a Lee, Helms y Everett dominando a los Hardys sin lograr eliminarlos frente a una tienda. Abyss y Crazzy Steve siguen eliminando parejas que entran al campo de los Hardys. Los Hardys y los Helms siguen luchando en la carretera. Decay elimina equipos, uno de ellos luego de que Abyss le aplasta la cabeza a alguien con una roca, los hermanos Bravados se abren paso a la casa de los Hardys. Rockstar Spud se ve inquieto porque su compañero no haya llegado, pero amenaza a Decay con su llegada, finalmente llega pero hay corte comercial. Tras comerciales vemos que el compañero de Spud es Swoggle, antes conocido como Hornswoggle, ambos se abren paso sin luchar con Decay.

Everett y Lee continúan dominando a los Hardys, ahora llegan cerca del lago de la resurrección, en donde Lee tiene la victoria sobre Matt, pero Matt aparentemente usa unos poderes telepáticos y evita el conteo al hacer que un bote golpee a Lee. Lee, Helms y Everett comienzan entonces a golpear al bote hasta que llega Jeff Hardy, luego Matt se levanta y echa a Helms al lago, pero se dan cuenta que Helms aparece como su versión en en el grupo 3-Count. Helms comienza a bailar con sus discípulos, pero se da cuenta que no son ni Shannon Moore ni Evan Karagias, diciendo que ellos eran mejores, por lo que Lee y Everett le aplican Superkicks echándolo de vuelta al lago. Finalmente aparecen los hermanos Bravado listos para luchar y enfrentan a Lee y Everett, mientras que The Rock N Roll Express llaman a los Hardys desde un ring en el campo para luchar.

Los Hardys, Morton y Gibson luchan en el ring y al fondo se ve el volcán del inicio, además se muestra también a Lashley y Eddie Edwards aun luchando. Un referí sale de un baño portátil y hace las labores mientras luchan Lee y Everett contra los Bravados, la lucha los lleva de vuelta al Domo, en donde Lee y Everett aprovechan el humo y los sorprenden. Antes de un corte comercial vemos en el ring de fuera a Ricky Morton y Jeff Hardy montados en unas plataformas frente a frente por encima del ring. Volvemos de comerciales, al acercarse lo suficiente Morton y Jeff intercambian llaveos como pueden y se golpean, todo esto mientras Gibson y Matt luchan en el ring, pero Matt ayuda a Jeff al hacer que la plataforma de Morton lo levantara más alto, Jeff aprovecha para lanzarse en Swanton Bomb desde la plataforma hacia el ring sobre Gibson pero éste se quita, aun así Matt aplica Twist of Fate a Gibson para eliminar al Rock N Roll Express. Jeff luego le dice a Matt que está bien y los Hardys se retiran dejando a Morton en su plataforma. De vuelta en el domo, Spud y Swoggle llegan para aprovechar que tanto los pupilos de Helms como los Bravados están derribados, Swoggle entonces golpea a uno de los Bravados y Spud lo cubre para eliminarlos.

Spud celebra en la esquina pero Swoggle se molesta, por lo que le aplica Powerbomb y Flog Splash, lo cual aprovechan Andrew Everett para cubrir a Spud y así eliminarlos. Lee y Everett salen del domo, mientras Lashley y Edwards siguen luchando y Road Warrior Animal aparece de la nada para burlarse de que de Ricky Morton está aún en la plataforma en la que se subió. Corte comercial. Tras el corte comercial Decay ven llegar a James Storm, se burlan de que esté solo pero pronto aparecen otras personas con él, uno de ellos revela ser el hombre que desde Delete or Decay ha estado persiguiendo a Decay en busca de venganza, Abyss le aplica Chokeslam y lo cubre, por lo que el referí determina que Storm también está eliminado, Storm protesta por esto; finalmente Decay se van con los representantes de DCC eliminados. Ya al lado del volcán se reunen Decay, The Helms Dinasty, los Hardys, Lashley y Edwards, todos luchan entre si hasta que el volcán genera una onda que derriba a todos, es entonces cuando aparece The Hurricane, el cual es Gregory Shane Hemls tras caer por segunda en el lago de la resurrección. Hay un breve momento en el noticiero, en donde el presentador dice que las condiciones se ven mal y el destino del mundo depende de la victoria de los Hardys.

Se ve a Decay luchando en contra de Jeff Hardy en el ring en el campo mientras que Lee y Everett luchan con Matt en un campo repleto de cruces alusivas a los Hardys. Jeff intenta lanzar fuegos artificiales a Abyss, pero Steve lo detiene, Abyss se prepara para usar a Janice (arma clásica de Abyss), pero se distrae por el drone Vanguard-1, quien vuela sobre el ring cargando fuegos artificiales y ambos tienen un duelo de disparos de fuegos artificiales, en este punto Ricky Morton ya ha sido bajado de la plataforma. Lee y Everett tienen acorralado a Matt con unas palas, pero The Hurricane apareció para ayudarlo, luego de golpearlos con las palas Matt los cubrió y los eliminó, luego junto con The Hurricane los entierra literalmente y bromean sobre ello.

Se muestra a Lashley y Edwards luchando justo frente a casa de los Hardys, algunos otros luchadores aparecen y Lashley se deshace de ellos, luego aparece Swoggle e intenta Spear a Lashley pero ni se inmuta, hasta que Edwards se lanza sobre Lashley. De vuelta al volcán, el fuego de este comienza a escurrir hacia la arena y enciende gasolina, la cual al estar en llamas formó el símbolo de los Hardys, dentro del cual luchan Abyss y Jeff, luego se les unen Steve y Matt. Los cuatro salen del símbolo en llamas, Jeff y Steve luchan del volcán mientras Matt y Abyss luchan en el ring. Matt logra responder a Abyss y lo golpea con Janice, mientras que que Jeff le aplica Stunner a Steve y hace que caiga en el volcán, luego de esto el volcán erupciona y Steve sale volando hasta caer en el ring, en donde Matt lo cubrió para conseguir la victoria y finalmente retener los títulos.

Ganadores: The Broken Hardys.

Luego de la lucha toda la familia Hardy celebra al lado del volcán, el cual ahora dispara fuegos artificiales. Matt menciona de que con su victoria ahora la línea de la eliminación está lejos y el mundo está a salvo y los seis podrán estar en paz, pero Rebecca lo corrige diciéndole que son siete, Matt pregunta sorprendido "¿Estás embarazada?, ¡Maravilloso!", para así cerrar el programa.