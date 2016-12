La redacción opina: Roadblock End of the Line

Google Plus

Las estrellas de Raw se desplazan al PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA, para el último evento de pago del año. El PPV estará compuesto por siete combates, una de ellas en el Kick off, pero como viene siendo normal seguro que se anuncia alguna pelea en los momentos previos al evento.

Kick Off:Big Cass vs Rusev

Diego Del Val: Rusev está luciendo muy fuerte estas ultimas semanas, aunque ese lucimiento ha sido contra el compañero de Big Cass, Enzo Amore. Aunque, en mi opinión Rusev va a empezar para ganar credibilidad de camino al Rumble.

Óscar García: Creo que Big Cass ganará, solo por una razón, normalmente los faces ganan en el kick off. A pesar de esto, yo estaré apoyando a Rusev.

Fernando Murillo: Rusev en otra historia de amor no por favor. Espero que este combate solo sea pasajero y tanto Rusev como Big Cass y Enzo se centren en otras cosas. Creo que Rusev ganará aunque una victoria heel en el kick off no suele ser común.

Sami Zayn vs Braun Strowmann

Diego Del Val: Tras varias semanas con careos entre los dos, por fin se enfrentan. Braun es el favorito a priori ya que su fuerza descomunal es muy superior a Zayn. Pero, pienso que ganará Zayn por conteo de 10.

Óscar García: La WWE quiere mostrar a Strowmann como un gran mosnter heel, por lo que creo que ganará fácilmente a Zayn.

Fernando Murillo: David contra Goliat, uno de los mejores luchadores de la WWE contra, como dirían en latinoamerica un bulto. Creo y espero que Zayn gane, si no sería el entierro de uno de los mejores luchadores del elenco.

Seth Rollins vs Chris Jericho

Diego Del Val: Tras varios meses, el feudo entre ambos era inminente. Posiblemente gane Seth de manera legal , aunque puede que una intervención de Kevin Owens o incluso de Triple H haga ganar a Jericho, pero pienso que Rollins se impondrá de manera casi segura.

Óscar García: La rivalidad entre Rollins y Triple H es la apuesta de futuro de la WWE, por lo que hasta el momento de su enfrentamiento, Rollins tiene que ir ganando credibilidad. Creo que Rollins ganará.

Fernando Murillo: Rollins sigue en la búsqueda de Triple H, por lo que creo que acabar con Jericho será un paso más para llegar a luchar contra el Director de Operaciones. Auguro una victoria para Rollins ya que creo que Jericho se distraerá con la aparición de Owens.

Cruiserweight Championship: Rich Swann(c) vs Brian Kendrick vs TJ Perkins.

Diego Del Val: Swann ganó el campeonato en 205 Live, por lo que no va a perder el título. Será un buen combate como nos tienen acostumbrados los cruceros y donde retendrá el campeón.

Óscar García: En un combate muy visual creo que Swann retendrá el título.

Fernando Murillo: Los cruceros están en su mejor momento desde que llegasen a Raw. Este combate espero que sea el mejor desde que los cruceros llegasen a Raw. Por el corto tiempo que lleva como campeón creo que Swann retendrá.

Tag Team Championship: New Day (c) vs Cesaro y Sheamus.

Diego Del Val: Tras batir el record de campeones más longevos, todo parece indicar que van a perder los títulos en el ultimo PPV del año. Cesaro y Sheamus se están quedando muy cerca de la victoria últimamente y en RoadBlock se va consumar con los títulos por parejas.

Óscar García: New Day ya a realiza su cometido por lo que creo que ahora le tienen que dar paso a unos nuevos campeones. Creo que Cesaro y Sheamus ganaran los cinturones.

Fernando Murillo: El tiempo de New Day como campeones me parece que ya ha acabado. Tras batir el record y convertirse en los campeones que más días han portado el título, espero que lo pierdan en el PPV.

Raw Woman's Championship: Sasha Banks (c) vs Charlotte

Diego Del Val: Tras ganar su tercer campeonato de mujeres en Raw, Sasha afronta otra defensa titular en un PPV. Charlotte tiene el récord de victorias consecutivas en PPV, racha que se va a acabar a mi juicio este domingo, ya que darle un nuevo reinado a Charlotte sería un gran fallo.

Óscar García: No hay duda de que Charlotte es la mejor heel de la compañía junto con Jericho. Me encantaría que ganase, pero creo que ha llegado la hora de Sasha Banks de ganar en un PPV. Me parece que la experiencia de Sasha en un Ironman Match será el factor clave.

Fernando Murillo: Me gustaría que ganase Sasha, pero hay algo dentro de mi que me dice que Charlotte se va a hacer con el cinturón. La hija de Ric Flair es la mejor heel en años y aún no ha perdido en un PPV, por lo que auguro su victoria. Quiero y pienso que este combate volverá a ser el main event del evento.

Universal Championship: Kevin Owens(c) vs Roman Reigns

Diego Del Val: Combate estelar del evento en el que Reigns puede proclamarse doble campeón. No creo que esto suceda ya que Owens va a llegar campeón a Wrestlemania para perderlo. Será un buen combate dominado principalmente por el campeón de los estados unidos con buenos spots por parte de los dos. El combate se resolverá a favor del campeón universal de manera sucia, con posible intervención de Y2J.

Óscar García: Owens retendrá en un combate donde va a haber más de una interrupción. No me sorprendería alguna sorpresa como la aparición de Triple H.

Fernando Murillo: Uno de los mejores combates de la noche. Creo que Owens retendrá el título, aunque no se si lo hará de una forma limpia. Por el bien de Owens la aravico debería ser limpia, pero cualquier cosa puede pasar en la WWE.