Resultados Roadblock: End of The Line

Foto: WWE.com

En el kick off del PPV Rusev venció a Big Cass por cuenta de diez fuera del ring.

Campeonato de Parejas de Raw: The New Day (c) vs. Cesaro & Sheamus

Cesaro y Kofi empiezan la pelea. Cesaro empieza fuerte con dos antebrazos europeos, pero Kofi reacciona y busca altura. Cesaro coge al vuelo al componente de New Day, pero no consigue conectar nada. Sheamus golpea a Kofi y Cesaro le da el relevo. Relevos rápidos de Sheamus y Cesaro que combinan varias llaves. Relevo para Cesaro que conecta un gran antebrazo europeo. Cesaro se equivoca y falla la spear. Relevo para Sheamus y para Big E que conecta la Spear y el Splash , la cuenta solo llega a dos. Powerbomb de Big E que busca el Big Ending, pero Sheamus lo invierte. Relevo para Cesaro y llave combinada de los europeos. Cesaro busca el Cesaro Swing, pero Kofi lo impide. Sheamus lo quiere atacar pero falla y conecta a Cesaro. En el caos, Xavier aprovecha para atacar a Cesaro. Big Ending sobre Cesaro y la cuenta solo llega a dos. Relevo para Kofi, pero Sheamus impide que entre al ring, Super Hurricanrrana de Cesaro que conecta el Swing. Sharpshooter sobre Kofi que se rinde, pero el árbitro no lo ve pues está distraído con el trombón de Wood. Nautralizer de Cesaro y cuenta que rompe Big E. Relevo para Sheamus que aplica una Brogue Kick sobre Wood que había apartado a Kofi. Kofi se rehace y aplica una Trouble in Paradise sobre Cesaro que había entrado sin el relevo al ring. Sheamus aplica un paquetito y la cuenta llega a tres.

Victoria: Cesaro y Sheamus. Los luchadores europeos se convierten en los nuevos campeones por parejas de Raw.

Tras el combate New Day entregan el título a Cesaro y Sheamus, Cesaro abraza a New Day.

En vestuarios Kevin Owens es entrevistado. El campeón universal dice que no le importa New Day y que es mejor que Roman Reigns. Owens habla de que Jericho y él son mejores amigos, en eso momento aparece Jericho el cual no le dirige la palabra. Owens le entrega un regalo, pero Jericho no lo acepta.

Sami Zayn vs. Braun Strowman

Sami Zayn solo tiene que aguantar 10 minutos para ganar. Zayn golpea primero con varios puñetazos. Strowman caza a Zayn y lo lanza como si no fuera nada. Braun controla el combate golpeando varias veces. Zayn invierte un golpe de Strowman y se lanza desde el ring al ringside, pero Braun lo coge al vuelo y lo lanza contra el filo del ring. Nueva serie de golpes de Strowman que deja KO a Zayn. El árbitro tiene que mirar si Zayn se encuentra bien. Strowman sigue con su castigo y Zayn repite en varias ocasiones que no se rinde. Varios Clotheslines de Strowman y Zayn empieza a sangran de la boca. Foley aparece con una toalla. Strowman lanza a Zayn sobre los pies de Foley le dice que tire la toalla. Zayn se levanta y dice que no la tire. Strowman vuelve a golpear a Zayn. Strowman carga contra Zayn que lo esquiva, lo que provoca que se golpee contra la esquina. Misma situación y Braun rompe la barricada. De vuelta en el cuadrilátero Zayn invierte una Spear de Braun que se golpea con el poste. Zayn busca altura y se lanza sobre el gigante llegando a tumbarlo. Zayn conecta una una Helluva Kick y cuando va a buscar la segunda se acaba el tiempo.

Victoria: Sami Zayn tras aguantar 10 minutos.

Chris Jericho vs. Seth Rollins

Comienzo sin un dominador claro tanto en la lucha como en el apoyo del público. Rollins toma ventaja tras una gran llave de brazo. Jericho se rehace y conecta varias llaves. El dominio de Jericho continua, llegando a utilizar al árbitro como escudo. Doble patada voladora de Jericho que echa a Rollins del cuadrilátero. Candado de Jericho que rompe Rollins, pero Jericcho impide que se haga con el control del combate. Intercambio de golpes que acaba con el dominio de Rollins con una patada voladora. Blockbuster de Rollins desde la segunda cuerda. Rollins busca el Pedigree pero Jericho lo impide. Y2J busca el Lionsault, pero Rollins lo invierte lanzándolo fuera del ring. Suicide Dive de Rollins. De vuelta en el cuadrilátero, Jericho conecta The Walls of Jericho. Rollins llega a las cuerdas. El Arquitecto busca altura y falla el Frog Splash. Rollins se rehace y aplica un Falcon Arrow. Rollins busca el Pedigree y tras varias inversiones por ambos lados, Jereicho conecta de nuevo The Walls of Jericho. Inversión de Rollins que tras varios golpes aplica un Frog Splash. Owens aparece, pero no llega a subir al ring porque Rollins se lo impide. Roll Up de Jericho, pero el árbitro está distraído con Owens. Y2J pelea con Owens, lo que aprovecho Rollins para tomar aire y conectar un Pedigree. La cuenta llega a tres.

Victoria: Seth Rollins por cuenta de tres

Campeonato Crucero de WWE: Rich Swann (c) vs. TJ Perkins vs. Brian Kendrick

Austin Aries se une a la mesa de comentaristas. Perkins y Swann atacan primero a Kendrick. Swann y Perkisn continúan con la lucha con varias llaves rápidas. Perkins busca altura y tras lanzarse trata de conectar el Kneebar sobre Kendrick. Doble Hurricarrana de Swann sobre Perkins y Kendrick. Kendrick reaparece y toma el control del combate y aplica el Captain Hook sobre Swann. Perkins rompe la llave y aplica la Kneebar. Swann rompe la llave. Kendrick busca a Swann, pero se equivoca. Kneebar de Perkins sobre Swann que llega a las cuerdas. Swannse rehace e intercambia golpes con Perkins. Doble Superkick sobre Kendrick y patada giratoria de Swann sobre Perkins. La cuenta llega a tres.

Victoria: Rich Swann por cuenta de tres. Swann retiene el título.

Tras el combate aparece Neville y ataca a Swann y a Perkins. Neville actúa como heel y se lleva la mayor reacción del público desde que los cruceros llegaron al main roster.

Aparece Owen que trata de entrar en el camerino de Jericho. Jericho no le abre, por lo que Owens se empieza a disculpar desde fuera del camerino. Owens se va diciendo que ya no son amigos, pues no le contesta.

Combate Iron Man de 30 minutos por el Campeonato de Mujeres de Raw: Sasha Banks (c) vs. Charlotte

Intercambio de llaves por ambos lados. Sasha termina dominando, pero es Charlotte la que da el primer golpe. Sasha conecta una serie de patadas y consigue dominar el combate. Bank Stament de Sasha pero Charlotte escapa del ring. Nuevo intercambio de llaves que acaban en pin. Doble patada de Sasha que se burla de Charlotte. Dormilona de Sasha que busca la rendición de Charlotte. La hija de Ric Flair rompe la llave y roma el control del combate. Doble Rodillazo de Sasg¡ha desde el filo del ring al ringside. Straight Jacket de Sasha, la realización muestra al público con la boca abierta. Suicide Dive de Sasha. Charlotte lanza a Sasha contra la escalera metálica, que cae con la cara. Charlotte busca la cuenta, pero solo llega a dos. El árbitro tiene que examinar a Banks. Charlotte toma el control de la lucha con varias patadas. Sasha se rehace y busca altura, pero no consigue el control del combate. Varios Suplex de Charlotte que sigue con el control del combate. Parece que Sasha se rehace con varios golpes y con un doble rodillazo. Sasha busca el Crossbody pero falla. Natural Selection de Charlotte y cuenta que llega solo a dos. Natural Selection desde la tercera cuerda y cuneta que llega a tres.

Charlotte 1 Sasha Banks 0 quedán 10 minutos 20 segundos.

Charlotte busca la cuenta en dos ocasiones, pero solo llega a tres. Suplex de Charlotte y cuenta que solo llega a dos. Varios codazos de Sasha que parece reaccionar. Roll Up de Sasha y cuenta que llega a tres.

Charlotte 1 Sasha Banks 1 quedan 8 minutos 19 segundos.

Charlotte consigue conectar el Big Boot y busca la cuenta que solo llega a dos. La hija de Ric Flair busca altura con Moonsault, pero falla. Banks Stament de Sasha en medio del ring y finalmente se rinde.

Charlotte 1 Sasha Banks 2 quedan 5 minutos 40 segundos.

Charlotte conecta varios puñetazos seguidos y acaba castigando la rodilla izquierda de Sasha. Charlotte sigue castigando con repetidos golpes la rodilla izquierda de la campeona. Sasha trata de sorprende con un Roll Up, pero la cuenta solo llega a dos. Figure Four de Charlotte. Sasha trata de romper la llave o de llegar a las cuerdas pero no puede. Sasha se rinde a falta de un segundo.

Charlotte 2 Sasha Banks 2 queda un segundo. El árbitro anuncia que habrá caída de desempate.

Charlotte ataca a la pierna izquierda de Charlotte. Suplex de Charlotte. Sasha busca en repetidas ocasiones de aplicar un Roll Up. Bank Stament de Sasha. Charlotte rompe la llave atacando la pierna de Sasha y conecta Figure Eight. Sasha está sangrando y se rinde.

Victoria: Charlotte por tres caídas a dos en el tiempo extra. Charlotte consigue su cuarto campeonato femenino.

Campeonato Universal de WWE: Kevin Owens (c) vs. Roman Reigns

Owens se sale dos veces del ring al empezar la pelea. Roman mete dentro del cuadrilátero al campeón, pero este vuelve a escapar. De vuelta en el cuadrilátero, Owens toma el control de la lucha con varios golpes. Roman rompe la llave de cuello de Owens y aplica varios Clotheslines. Roman continua con el dominio, pero se distrae preparando la mesa de los comentaristas. Owens ataca a Roman y toma el control con un Senton. Tras varios golpes de KO, Roman aplica dos Clotheslines. El campeón sale del ring y ataca a Roman en el ringside con un nuevo Senton. KO toma el control con una llave de cuello en medio del ring. Parece que Roman está incosciente, pero se rehace y consigue ponerse en pie. Owens vuelve a tumbar a Roman y vuelve a aplicar la llave de cuello. Roman invierte el Senton. Intercambio de golpes que acaba con un Clotheslines de Roman. Varios Clotheslines de Roman en la esquina. German Suplex de Owens que busca la Cannonball. Roman invierte la lalve de Owens con una Big Boot y una Samoa Drop. El luhcador samoano busca el Superman Punch, pero KO lo evita y aplica un DDT. Cannobal de Owens y Superman Punch de la nada de Roman. Roman busca el Super Suplex, pero Owens lo invierte y lo aplica él. Owens busca altura y se lanza con una Swanton Bomb. Roman invierte la llave y consigue el domino del combate. Dos Superkick de Owens y dos Splash que acaban rompiendo la mesa de comentaristas en alemanes. Frog Splash de Owens y cuenta que solo llega a dos. Roman consigue conectar una Powerbomb. Pop Up Powerbomb de Owens y Roman toca la cuerda cuando la cuenta iba por dos. Owens sube con el título en la mano y Roman conecta la Spear. Aparece Jericho y aplica un Codebreaker a Owens.

Victoria: Kevin Owens por descalificación. KO retiene el título.

Tras el combate Jericho coge el título y se lo da a Owens. Finalmente Owens y Jericho se abrazan en medio del ring. Aparece Seth Rollins. Spear de Roman sobre Owens y Pedigree de Rollins sobre Jericho. Rollins preparan la mesa de los comentaristas en español y aplican una Double Powerbomb a Jericho. Rollins va a por Ownes y aplican una nueva Double Powerbomb a Owens para acabar el PPV.