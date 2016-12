Resultados Monday Night Raw: 19 de diciembre

Foto: WWE.com

Kevin Owens y Jericho abren el show dando la bienvenida al público al The Chris & Kevin Show. Kevin admite que dudo de su mejor amigo porque no sabía lo iba a hacer en Roadblock. Jericho dice que su amistad está en su mejor momento. Los dos amigos siguen hablando sobre la navidad, llegando de a apuntar en La Lista de Jericho a Santa Claus.

Foley les interrumpe para enseñar lo que paso tras el combate entre Kevin Owens y Roman Reigns. Foley anuncia que esta noche Roman y Seth Rollins se enfrentaran a Jericho y a Kevin Owens. Además anuncia que en Royal Rumble, Y2J no podrá intervenir en el combate entre Owens y Reigns por el título, pues tendra que estar encerrado en una jaula sobre el techo. Jericho se mete en la jaula y Foley lo encierra. Foley manda subir la jaula con Jericho dentro y se marcha.

Tras los anuncios, Jericho aparece en los vestuarios hablando con Kevin Owens.

Rusev vs Big Cass

Cass ataca rápido a Rusev con varios puñetazos. Rusev trata de escapar en varias ocasiones. Cass encierra a Rusev en la esquina y empieza a golpear repetidamente al búlgaro sin escuchar al árbitro que acaba eleiminándolo.

Victoria: Rusev por descalificación de Big Cass.

Aparece Sasha Banks dirección al ring con una muleta. Sasha toma la palabra para decir que la noche de ayer dio todo en el ring. Sasha sigue diciendo que Charlotte y ella han hecho historia. La excampeona dice que ya no se siente como la campeona y pide que salga Charlotte para darle la enhorabuena. En lugar de Charlotte aparece Nia Jax. La luchadora samoana toma la palabra para decir que Sasha nunca será su Jefa. Nia ataca la pierna lesionada de Sasha y se va del cuadrilátero.

En el vestuario Cesaro y Sheamus hablan con Foley. El mánager general les dice que han cambiado la cara de la división por parejas de Raw y les da los nuevos cinturones de la división por parejas. Aparece un árbitro en escena para decirle a Foley que hay una emergencia.

Braun Strowman aparece tras bastidores tirando todas las cosas que están en su camino. Mick Foley aparece para tratar de calmarlo, mientras Strowman pide a Sami Zayn.

Cedric Alexander vs. Noam Dar

Cedric comienza con varios codazos y toma el control de la pelea. Tras los anuncios, Dar domina sobre Alexander. Noam Dar falla un patada y Alexander consigue darle la vuelta al combate y aplica el Lumbar Check para llevarse la victoria.

Victoria: Cedric Alexander vía cuneta de tres.

Tras el combate Alicia Fox sube al ring para felicitar a su novio. Dar toma la palabra para felicitar a u contrincante y decir que no están empatados pues Cedric tiene a Alicia Fox. Noam concluye diciendo que para Navidad quiere a la Foxy.

New Day aparece en el escenario. Wood toma la palabra para decir que su reinado ha acabado. Kofi toma la palabra para mirar el lado positivo de las cosas, mientras que Big E dice que van a tratar de convertirse en campeones por parejas por tercera vez. Cesaro y Sheamus aparecen con el micro para decir que este es el día uno de los nuevos campeones por parejas. New Day se enoja por los nuevos cinturones, además felicitan a Cesaro por conseguir el título, solo a Cesaro. Sheamus se cabrea y dice que fue gracias a él que consiguieron los títulos y que tendrá el título por 20 años. El dialogo entre los dos equipos es interrumpido por Gallows y Anderson que dice que si no fuese por ellos no habrían ganado los títulos. The Shining Stars también se suman al momento

Cesaro, Sheamus & The New Day vs. Karl Anderson, Luke Gallows & The Shining Stars

Kofi y Primo empiezan la pelea, pero rápidamente le dan el relevo a Epico. Llave combinada de los luchadores de Puerto Rico y relevos rápidos en el equipo heel. Anderson domina sobre Kofi y le da el relevo a Gallows. Kofi invierte un Elbow Drop, pero no llegar a dar el relevo. Tras los anuncios Anderson domina sobre Kofi. Boot of Doom sobre Kofi, pero la cuenta llega a dos. Relevo para Big E que conecta vairios Suplex seguidos. Sheamus le toma el relevo y ataca a Epico. Relevo para Cesaro. Todos los luchadores entran en el ring hasta que Cesaro conecta el Swing y el Sharpshooter sobre Epico que se rinde.

Victoria: Cesaro, Sheamus & The New Day por rendición

Big Cass y Enzo hablan sobre lo sucedido con Rusev antes hasta que les entregan una carta. Enzo abre la carta donde pone que Enzo deberá ir a un corso de sensibilización.

Neville aparece en el ring como parte de la división crucero. Neville toma la palabra para decir que anoche destruyó a Rich Swann y a TJ Perkins. El luchador se encara con el público y dice que va a destrozar a toda la división. Swann aparece y le pregunta el que le ha pasado. Neville no permite que hable y cabreado le dice que fue él el que le enseño todo por lo que pide respeto. Swann dice que él es el mejor de división crucero mientras tenga el cinturón. Aparece Kendrick para pedir respeto por Neville ya que no podría jaber división crucero sin él. Neville y Kendrick atacan a Swann, aparece Perkins y recibe una gran patada de Neville que destroza a los dos. Sliced Bread de Kendrick sobre Perkins y acaba el segmento.

Enzo aparece en la clase de la sensibilidad donde también están Jinder Mahal, Bob Backlund, Darren Young y Bo Dallas.

Sin Cara vs Titus O'Neil

Intecambio de golpes y aparece Braun Strowman. Strowman ataca a los dos luchadores. Running Powerslam de Strowman sobre Titus en el ringside. Sin Cara se lanza sobre Braun y este lo coge y se lo lanza contra el árbol de Navidad.

Combate sin ganador.

Jericho y Owens hablan en el vestuario sobre lo ocurrido al principio del programa.

Charlotte aparece en el cuadrilátero. La hija de Ric Flair dice que anoche se convirtió en la superestrella más grande de la historia de la WWE y que ella es la reina de los PPVs. Bayley interrumpe a la campeona. Bayley trata de tomar la palabra pero el público lo impide. Finalmente Bayley le da la enhorabuena porque la rivalidad entre Sasha y Charlotte pasará a la historia y que es tiempo para que la rivalidad entre Charlotte y Bayley comience. Bayley recuerda que el marcador entre ellas va dos cero a su favor. Charlotte dice que Bayley es la última de las Four Horsewoman, como respuesta Bayley la reta a un combate y Charlotte acepta.

Charlotte vs. Bayley

Intercambio de llaves entre las dos luchadoras que acaba con el primer golpe de Bayley. Charlotte conecta varios Suplex con las piernas. Nuevo intercambio de llaves que acaba con dos puñetazos de Bayley. Candado de brazo de Bayley. La excampeona de NXT toma algo de ventaja y busca la victoria con varios Roll Up. Tras los anuncios, Charlotte domina con claridad sobre Bayley con un candado a la altura de la cabeza. Bayley se rehace y conecta varios golpes. Intercambio de puñetazos que acaba ganando Bayley y toma algo de ventaja. Neckbreaker de Bayley que busca altura, pero Charlotte lo impide. Charlotte conecta el Moonsault y la cuenta solo llega a dos. Roll Up de Bayley que se lleva la victoria por cuenta de tres.

Victoria: Bayley por conteo de tres.

Sigue la clase de la sensibilidad de Enzo. Enzo y Jinder se encaran. Al acabar la clase aparece Rusev. Rusev y Jinder atacan a Enzo rompiendo varias cosas del vestuario con el cuerpo de Enzo.

Seth Rollins & Roman Reigns vs. Chris Jericho & Kevin Owens

Rollins y Jericho empiezan la pelea, pero rápidamente Jericho le da el relevo a Owens. Relevos rápidos en el equipo heel que castigan a Rollins. Rollins reacciona y tras varias patadas y un Suplex le da el relevo a Roman. Relevo para Owens que recibe varios puñetazos de Roman. Relevo para Rollins y para Jericho. Owens y Y2J se marchan hacia el vestuario, mientras Roman y Rollins los persiguen. De vuelta en el cuadrilátero Roman y Rollins castigan a Jericho con varias llaves combinadas. Tras los anuncios Roman domina sobre Owens. Clotheslines de Roman sobre Owens. Superkick de Owens de la nada sobre Roman. La pareja heel toma el control. Relevos rápidos de la pareja JeriKO que castigan a Roman. Roman hace una breve reacción pero no consigue dar más de dos golpes seguidos. Candado a la altura de la cabeza de Owens que Reigns rompe con una Samoa Drop. Relevo en los dos equipos y Rollins limpia el ring con dos Blockbuster. Doble llave de Rollins que prepara el Pedigree, pero Jericho lo bloquea. Suicide Dive de Rollins. Superman Punch de Roman sobre Owens y rodillazo de Rollins sobre Jericho. El arquitecto busca el Frog Splash, pero Y2J lo recibe con las rodillas. The Walls Of Jericho sobre Rollins que llega a las cuerdas. Superman Puch sobre Jericho. Aparece Braun Strowman y ataca a Roman.

Victoria: Roman Reigns y Seth Rollins por descalificación.

Braun castiga a Roman y a Rollins, mientras Jericho y Owens escapan.