Previa Smackdown Live 20/12/16

Foto: WWE.com

Esta noche USA Network emitirá un nuevo programa de SmackDown Live el evento se celebrara en Detroit, Míchigan.

¿Tendrá por fin James Ellsworth su combate titular? Tras confirmarse el combate entre Dolph Ziggler y AJ Styles por el Campeonato Mundial de WWE para el dia 27 de Diciembre y el aplazamiento de la lucha entre AJ Styles y James Ellworth por indisposición de este último, ¿tendrá en este SmackDown Live James la oportunidad de competir por el Campeonato?

Alexa Bliss defendió su campeonato en el pasado SmackDown al caer derrotada por conteo afuera del ring en su combate frente a Becky Lynch. ¿Tendrá Becky otra revancha en este episodio de SmackDown o será otra superstar del roster la que consiga ese combate titular?

¿Quién serán los nuevos retadores de “The Wyatt Family”? Tras la grave lesión de Zack Ryder, uno de los componentes de “The Hype Bros”, actuales aspirantes al campeonato de parejas de la marca azul. ¿Quién serán los nuevos aspirantes al título?

En la pasada edición de Monday Night RAW, se anunció el combate entre Luke Harper y Dean Ambrose, en el cual Randy Orton y Bray Wyatt se encontrarán en el ring side.

Tras vencer en numerosas ocasiones a Dolph Ziggler y retener el Campeonato Intercontinental de WWE, el actual campeón, The Miz, no tiene retador. ¿Quién será el nuevo aspirante al título? Todo apunta a que podrá ser Apollo Crew quien ya venció el pasado mes a The Miz en diversos House Shows en los que el campeonato no estaba en juego.

Carmella tras ser derrotada por Nikki Bella en el PPV, TLC: Tables, Ladders and Chairs, dijo que ella no había iniciado el ataque a Nikki, si no que fue Natalya, ¿Sabremos hoy quien fue la artifice de este ataque?

Además desde la página oficial de WWE también se ha oficializado la aparición de la estrella del programa de la cadena USA Network, “Shooter” Ryan Phillippe.