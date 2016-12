London Chess Classic : So, campeón de Londres y del Grand Chess Tour

Google Plus

Wesley So, campeón | Lennart Ootes

No hubo mucha tensión por el desenlace final. So estuvo seguro e hizo una partida cómoda para las tablas frente Vachier-Lagrave, dejando la presión a Caruana frente al “experto del empate” Giri. Casi rompe su racha el holandés y es que llegó a tener ligera ventaja frente al italoestadounidense, firmando las tablas, con lo que se aseguraba So el título.

El día anterior Caruana no derrocó a So, por lo que iba a ser muy complicado que en esa última ronda se diera el vuelco a la clasificación.

So ha tenido los elogios de Krammik , “ha sido el jugador que mejor ajedrez ha desplegado a lo largo del año, incluyendo a Carlsen”. Aunque otros jugadores no comparten su opinión, sí asumen la regularidad de So.

El propio Krammik también hizo tablas frente Anand en su enésimo duelo, ambos siguen demostrando que a pesar de ser de los veteranos de la élite, aún pueden luchar de tú a tú frente a las nuevas generaciones.

Adams y Nakamura se unieron a firmar la paz en una partida tranquila que denotaba última ronda sin más objetivos.

Y la salsa la puso Topalov, esta vez frente Aronian y por primera vez en el torneo salió victorioso, no es fácil tras haber perdido seis partidas, seguir jugando creativo y a ganar. El búlgaro sacrificó pieza por tres peones hasta conseguir un peón con prisa por llegar a coronar con lo que Aronian abandonó.

Topalov es un gustazo para el aficionado, ya que en sus partidas suele haber mucho dinamismo , aunque quizás este torneo es un reflejo de su alejamiento del mundo del ajedrez y más a un ambiente familiar.

Clasificación final | Chess24.com

Así So se ha llevado el gran permio del circuito con 295.000 $ a lo largo del Chess World Tour , ganando en Londres como también en San Luis , segundo en Leuven y 4º en Paris con 36 puntos en total. Completaron el pódium del world Tour Nakamura con 24’5 puntos siendo ganador en Paris y 144,166 $ y Caruana que además son todos estadounidenses con 23’75 puntos destacando en Londres con el 2º puesto y 108.750 $ . El actual campeón del mundo y número uno Magnus Carlsen fue 4º sin jugar los dos últimos torneos de San Luis y Londres con 23 puntos.