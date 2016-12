Resultados WWE Smackdown Live: 20 de diciembre de 2016

Baron Corbin tirando a Dolph Ziggler sobre AJ Styles (WWE.com)

El programa comenzó acon AJ Styles defendiendo el título de la WWE ante James Ellsworth.

WWE Championship

AJ Styles vs James Ellsworth

Ellsworth sale muy entusiasmado, haciendo gestos de que ganará el cinturón. Se escuchan cánticos para AJ, mientras que Ellsworth es recibido con algunos abucheos. Ellsworth lucha con la camiseta puesta; busca el No Chin Music, pero AJ bloquea. AJ aplica una su combinación de golpes y cubre a Ellsworth poniéndole las manos sobre el pecho y se lleva la victoria.

Ganador: AJ Styles

Luego del combate, AJ continúa atacando a Ellsworth y lo lanza sobre la mesa de comentarios. La gente hace el YES. AJ continúa golpeando a Ellsworth en ringside y el público le pide que saque una mesa. AJ termina aplicándole a Ellsworth un Suplex contra la barricada y toma un micrófono. Dice que ya era hora de acabar con Ellsworth, y ahora podrá concentrarse en cosas más importantes. No necesita nada para Navidad, porque ya lo tiene todo, y será un feliz Año Nuevo. Dolph Ziggler aparece y le recuerda a AJ que tiene algo pendiente antes de fin de año: su reto por el título. AJ se burla de Ziggler, diciendo que lo que mejor hace es perder. Ziggler recuerda que puso su carrera en juego y ganó el título Intercontinental, así que ya puede imaginarse a todo lo que está dispuesto para convertirse en campeón de WWE. Baron Corbin de pronto aparece. AJ sale del ring. Corbin dice que debería estar él retando a AJ Styles y no Ziggler. Le asegura que perderá ante AJ la próxima semana, porque eso es lo que siempre hace. Corbin ataca a traición y termina aplicándole el End of Days. Hay cánticos para que se lo aplique otra vez, pero Corbin se va.

Daniel Bryan habla con Dolph Ziggler en backstage. Intenta calmarlo, pero Ziggler le dice que quiere luchar con Baron Corbin esta noche. Bryan hace oficial el combate, con la condición de que si Corbin gana, le quitará la oportunidad a Ziggler para enfrentarse a AJ Styles la próxima semana.

WWE Intercontinental Championship

The Miz vs Apollo Crews

Apollo saca ventaja al inicio; salta en Moonsault sobre Miz desde el filo del ring hacia afuera. Apollo domina todo el combate, incluso aplicando un Angle Slam para una cuenta de 2. Maryse va a atacar a Apollo, pero el réferi la ve y decide expulsarla. Apollo aplica un Pop-up German Suplex, pero cuenta en 2. Miz evita que Apollo lo levante y al caer empuja al réferi; Miz aprovecha la distracción y le da un piqete a los ojos a Apollo para rematar con el Skull Crushing Finale y llevarse la victoria.

Ganador: The Miz

Renee Young entrevista a The Miz luego del combate. Renee le pregunta a Miz si su obsesión con Dean Ambrose lo llevó a desconcentrarse la semana pasada en el combate por el puesto de retador al título. Miz dice que él no está obsesionado con Ambrose. Si alguien está obsesionada con Ambrose es Renee, que se acuesta con él. Renee se ofende y abofetea a Miz antes de irse.

Comentan la lesión de Zack Ryder que lo mantedrá fuera de acción por varios meses. Se anuncia que habrá un combate por eliminaciones con 4 parejas por el título la próxima semana, con The Wyatt Family defendiendo ante American Alpha, Heath Slater & Rhyno y The Usos.

Natalya hace una promo en el ring. Dice que está cansada de los rumores y llama a Nikki Bella para hablar. No solamente aparece Nikki, sino también Carmella, que viene a observar. Carmella insiste en la idea de que Natalya es una mentirosa, y le dice a Nikki que si no tiene silicona metida en la cabeza, tendría que darse cuenta. Carmella saca en público algunos comentarios que Natalya hizo en privado en contra de las Bella Twins. Nattie acepta que es cierto, y va tras Carmella por traidora. La lanza contra un árbol de Navidad en el escenario. Luego, toma el micrófono y le dice a Nikki "yo lo hice, perra". Natalya dice que ella es parte de la realeza, mientras que Nikki y su hermana han conseguido las cosas solo por su apariencia. Le dice a Nikki que no tiene carisma, que no es nada, y que por eso John Cena nunca se casará con ella.

Daniel Bryan habla con alguien por teléfono en backstage. Alexa Bliss aparece y sigue diciendo que le duele la rodilla. Dice que debería castigar a Becky Lynch por lesionarla. Bryan ya tiene un castigo preparado: Becky retará por el título femenino la próxima semana. Bryan habló con el equipo médico, y sabe que Alexa tiene el alta para competir. Si se niega a luchar esta noche como la semana pasada, dejará de ser campeona femenina.

Dean Ambrose vs Luke Harper

Harper toma el control del combate. Domina a Ambrose y lo levanta en un Torture Rack. Ambrose se recupera. Salta desde la tercera cuerda hacia afuera, pero Harper esquiva y Ambrose le cae encima a Randy Orton y Bray Wyatt. Ambrose esquiva un Discus Lariat y encaja La Magistral, consiguiendo el 3 y llevándose la victoria.

Ganador: Dean Ambrose

Luego del combate, Randy Orton y Bray Wyatt entran al ring para atacar a Ambrose. Wyatt le deja el espacio a Randy para que aplique el RKO, y celebran dejando a Ambrose en la lona. Se apagan las luces y la familia Wyatt se va. The Miz y Maryse aparecen, y Miz aprovecha lo lastimado que está Ambrose para aplicarle un Skull Crushing Finale. Miz y Maryse celebran con un beso mientras tienen a Ambrose a sus pies.

Alexa Bliss vs La Luchadora

JBL en comentarios dice que La Luchadora es la bisnieta de Mil Máscaras. La llaman "Miss Máscaras". La Luchadora saca ventaja con algo de llaveo peculiar, y grita Olé. El público responde coreando SÍ. Alexa toma el control. La Luchadora gira sujetando el brazo de Alexa desde la esquina y termina encajando el Disarmer para someter y llevarse la victoria.

Ganadora: La Luchadora

La Luchadora se quita la máscara y resulta ser BECKY LYNCH, dejando a todos en shock.

Se ve a Ryan Phillippe en backstage, buscando a Randy Orton. Mojo Rawley lo encuentra y le dice que no es buena idea ir buscando a Randy, que ya no es quien era cuando estaba en su show Shooter. Curt Hawkins aparece y confunde al actor con otro. Mojo y Hawkins se encaran, y se retan de cara al combate que tendrán esta noche.

Mojo Rawley vs Curt Hawkins

Ryan Phillippe está sentado en la mesa de comentarios. Le siguen recomendando que no busque a Randy Orton. Mojo va a saludar a su amigo antes del combate. Hawkins toma el control por un momento. Mojo hace el comeback. Aplica un Pounce y remata con un puñetazo en carrera para llevarse la victoria.

Ganador: Mojo Rawley

Mojo invita a Ryan al ring luego del combate y ambos celebran juntos.

Dasha Fuentes nos informa que James Ellsworth debe ser llevado a un centro médico. Ellsworth aparece envuelto en vendajes. Dasha lo entrevista, haciéndole varias preguntas, a las que Ellsworth responde con un alarido tras otro. Carmella aparece para hacer que Dasha se detenga y se lleva a Ellsworth, muy preocupada por él.

#1 Contender's Match

Dolph Ziggler vs Baron Corbin

AJ Styles se une a la mesa de comentarios. Corbin toma el control, y camina por ringside mirando a AJ. Corbin lanza a Ziggler de una esquina a la otra. Ziggler intenta recuperarse, pero Corbin continúa dominando. AJ suena preocupado mientras ve a Corbin destruyendo a Ziggler. Ziggler consigue aplica un Fameasser, pero cuenta en 2, una cuenta que AJ sufre. Corbin vuelve a tomar el control y mira constantemente a AJ. Ziggler aplica un Zig Zag, con lo que AJ ya está listo para celebrar, pero Corbin sobrevive. Corbin aplica el Deep Six, pero cuenta en 2. Corbin lanza a Ziggler contra la barricada un par de veces y luego lo lanza sobre AJ. Corbin y Ziggler forcejean afuera, y Ziggler aplica un Superkick cuando la cuenta llega a 10 para ambos.

Empate

AJ Styles golpea a Ziggler y Corbin con una silla luego del combate. Daniel Bryan aparece. Su decisión, viendo que Ziggler quiere probar que está a la altura, que Corbin quiere luchar en lo más alto y que AJ quiere competencia, es que la próxima semana AJ Styles defienda ante Dolph Ziggler y Baron Corbin.