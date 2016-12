The Brian Kendrick “The Wizard Of Odd”

Google Plus

Brian Kendrick tras ganar el campeonato crucero | bleacherreport.com

Brian David Kendrick nació en Fairthfax, Virginia el 29 de Mayo de 1979.

El luchador Americano firmó su primer contrato en Febrero del 2000 con WWE, fue enviado a la MCW (Menphis Championship Wrestling) donde ganó rápidamente el campeonato de peso ligero de la MCW y posteriormente el campeonato en parejas de la MCW junto a American Dragon. Durante su periodo de formación, compitió en el circuito independiente en empresas como Heartland Wrestling Association y All Pro Wrestling.

A finales de 2002 firmó un nuevo contrato con WWE, en la cual no pudo competir hasta Junio de 2003 por problemas en su contrato del circuito independiente, Brian se hizo con un contrato en la marca SmackDown debido a su gran feudo con John Cena, el cual se culminó con victoria de John, posteriormente Brian formó equipo con Paul London, con el que lucharía hasta su marcha de WWE el 13 de Enero de 2004, para regresar a ZERO1.

Tras un periodo de dos años en el circuito independiente, en 2005 volvió a firmar contrato con WWE, en esta ocasión volvió a formar equipo con su antiguo compañero, Paul London, con quien conseguiría en el PPV Judgment Day el Campeonato en Parejas de la WWE frente MNM (Joey Mercury, Johnny Nitro y Melina) el cual mantendrían, hasta el 20 de Abril de 2007, durante 331 días, estableciendo un nuevo record de reinado más largo, cuando perdieron contra Deuce ‘N Domino,

Durante el Supplemental Draft, Brian y Paul fueron enviados a RAW, en su debut derrotarían a The World's Greatest Tag Team, Shelton Benjamin y Charlie Haas, convirtiéndose en contingentes número uno del campeonato por parejas de la marca roja, el cual ganarían en un House Show al derrotar a los campeones Lance Cade y Trevor Murdoch, aunque serian derrotados en la revancha tres días después en otro House Show.

En 2008 Kendrick fue enviado a SmackDown en el Supplemental Draft mientras que Paul London se quedó en RAW, por lo que el equipo se disolvió, Brian tuvo una oportunidad por el Campeonato de la WWE, en el PPV Unforgiven, donde se enfrentó a Jeff Hardy, MVP, Triple H y Shelton Benjamin, pero no consiguió el campeonato. El 15 de Abril Kendrick fue enviado de nuevo a RAW donde tuvo un papel de jobber, hasta que finalmente fue despedido el 30 de Julio de 2008.

Tras varios años en empresas del circuito independiente como TNA y NJPW, en 2014 Brian Kendrick firmó un nuevo contrato con WWE, este apareció en varias grabaciones de NXT, pero se centró en su carrera como entrenador en el WWE Performance Center, trabajando específicamente con la Superstar, Eva Marie.

El 13 de Junio de 2016, Kendick fue anunciado como uno de los participantes del torneo Cruiserweigth Classic, en el cual sería eliminado en cuartos de final frente a Köta Ibushi, el 22 de Agosto en RAW fue anunciado como parte de la nueva división crucero, esa noche venció en un Fatal 4-way Match para ser el aspirante número 1 al Campeonato Crucero de WWE, en Clash of Champions, fue derrotado por T.J. Perkins, finalmente en Hell In A Cell derroto a Perkins ganando el Campeonato Crucero de WWE, el cual mantendría hasta el 29 de Noviembre de 2016 cuando en 205 Live fuera derrotado por Rich Swann. El pasado 19 de Diciembre tuvo la oportunidad de recuperar el campeonato en una triple amenaza contra T.J. Perkins y el actual campeón de la división Rich Swann, en el último PPV del año de la marca RAW, RoadBlock, pero no consiguió recuperar el campeonato debido a la intervención de Neville en el combate.

Movimientos Finales:

Bully Choke/ Captain’s Hook

Cobra Clutch

The Kendrick

Shooting Star Press

Apodos:

“The Wizard of Odd”

“The Jet”

“The Man with a Plan”