Royal Rumble cada vez más cerca

Fuente: WWE.com

Royal Rumble 2017 se celebrará el próximo 29 de enero de 2017 y tendrá lugar en elAlamodome de San Antonio, Texas. A falta de poco más de un mes para el show, WWE comeinza a adelantar alguno de los combates más suculentos que veremos en la cartelera. Como hemos anunciado anteriormente, Kevin Owens defenderá el campeonato Universal ante Roman Reigns en un combate en el que Chris Jericho estará encerrado en una jaula de acero para no poder intervenir.

Tras la victoria de Kevin Owens ante Roman Reigns en Roadbloack por DF debido a la intervención de Chris Jericho, se pactó un combate de revancha en el RAW siguiente donde Jericho estará suspendido en una jaula de acero y no podrá intervenir en el combate de su amigo.

Como hemos dicho, la batalla real de este año contará con la vuelta de Bill Goldberg tras vencer a Brock Lesnar en un minuto y 26 segundos en Survivor Series. Lesnar tambíen está confirmado de forma oficial para luchar en el Royal Rumble. Con ellos dos confirmados, quedan 28 luchadores más para unirse a una de las batallas reales más grandes de toda la historia. Uno de los luchadores que ha estado flirteando con la posibilidad de volver en Royal Rumble es Finn Bálor que todavía sigue recuperandose de la lesión que sufrió en Summer Slam contra Seth Rollins. Por otra parte, el esperado retorno de Shawn Michaels no tendrá lugar, ya que el Hall Of Fammer se encuentra felizmente retirado.

Acerca de SmackDown son muchos los rumores que apuntan a un regreso del Undertaker para luchar contra AJ Styles por el título de la WWE. A dia de hoy no se sabe nada acerca de ese posible combate ya que The Phenom no ha aparecido de momento, esperemos que en los proximos episodios de SmackDown se pueda ver ese ansiado regreso.