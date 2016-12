Anuario VAVEL 2016: SmackDown Women's Championship, el inicio de una nueva era

Google Plus

Fotomontaje: Carlitos Molins / VAVEL

El campeonato femenino de SmackDown se creó después de la división de marcas de WWE el pasado 19 de Julio, en la cual el roster se dividiría entre RAW y SmackDown, en la cual la marca RAW eligió a la campeona femenina de WWE, Charlotte, llevándose consigo el único campeonato femenino de la empresa.

Debido a esto el Comisionado y Manager General de SmackDown, Shane McMahon y Daniel Bryan tuvieron que diseñar y presentar un nuevo título para las superstars femeninas de SmackDown, Nikki Bella, Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmella, Natalya, Eva Marie y Naomi, el 23 de Agosto de 2016, en la edición semanal de SmackDown Live, Shane y Bryan presentaron el nuevo título femenino para la marca azul, llamado WWE SmackDown Women’s Championship, al igual que se anunció que la primera campeona de la marca se decidiría en el primer PPV de la marca SmackDown Live, Backlash, el 11 de Septiembre de 2016, en un combate Six-pack Elimination Challenge, en el cual se enfrentarían Natalya, Naomi, Carmella, Nikki Bella, Alexa Bliss y Becky Lynch, esta última seria quien se llevaría la victoria y por tanto se convertiría en la inaugural campeona femenina de SmackDown Live.

En el SmackDown posterior a Backlash, se organizó un Fatal 5-Way Match, para definir la retadora número uno por el Campeonato Femenino de SmackDown Live entre Nikki Bella, Naomi, Natalya, Alexa Bliss y Carmella, siendo Alexa Bliss la ganadora, tras esto Alexa y Becky comenzaron una rivalidad, en el PPV No Mercy, 9 de Octubre, debido a una lesión de Becky Lynch no se produjo la defensa del título frente Alexa, y esta no aparecería hasta el 1 de Noviembre, cuando en una entrevista con Renee Young, Becky fue atacada por Alexa, el 8 de Noviembre en SmackDown Live Becky defendió con éxito el título frente a Bliss.

Pero finalmente el 4 de Diciembre de 2016, en el último PPV del año de la marca azul, TLC; Tables, Ladders & Chairs, Becky Lynch fue derrotada por Alexa Bliss en un Tables Match, perdiendo el Campeonato Femenino de SamckDown Live, 85 días después.

Alexa defendió el título el 13 de diciembre de 2016, en la revancha reclamada por Becky Lynch, actualmente Alexa Bliss sigue siendo la campeona femenina de SmackDown Live y su reinado esta en 22 días.