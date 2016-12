Anuario VAVEL 2016: Raw Tag Team Championship, un año de récord (Fotomontaje: Carlitos Molins / VAVEL)

El Raw Tag Team Championship se creó el 20 de Octubre de 2002 por Stephanie McMahon para ser defendido en la marca SmackDown. Los primeros campeones fueron Kurt Angle y Chris Benoit.

Actualmente es uno de los dos campeonatos en actividad exclusivo para las parejas de la marca RAW, dentro de WWE, debido a la división de marcas este recayó en RAW mientras que Smack Down creó el SmackDown Tag Team Championship, además es el segundo más longevo para la categoría que ha tenido WWE en toda su historia, después del World Tag Team Championship.

En este año solo dos Tag Teams han conseguido alcanzar este título, el primer reinado llego de la mano de The New Day, grupo formado por Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods, el trio consiguió el título en el PPV, SummerSlam, el 23 de Agosto de 2015, al hacerse con la victoria frente a The Prime Time Players (Titus O’Neil y Darren Young), Los Matadores (Diego y Fernando) conocidos actualmente como Primo y Epico, y The Lucha Dragons (Sin Cara y Kalisto) en un Tag Team Fatal Four-Way Match, New Day salió victorioso y el equipo se proclamó campeón por parejas por segunda ocasión.

Al día siguiente en el progama semanal Monday Nigth RAW, The New Day comenzó una rivalidad contra The Dudley Boyz (Bubba Ray y D-Von) quienes hicieron su regreso a la empresa esa misma noche. En Nigth Of Champions The Dudley Boyz ganó la lucha por mdescalificación debido a la intervención de Xavier Woods en la lucha, por lo que New Day retuvo sus campeonatos, este feudo finalizó en el PPV, Hell In a Cell, donde The New Day venció a The Dudley Boyz.

En el PPV, TLC: Tables, Ladders and Chairs, The New Day retuvo sus campeonatos en un Ladder Match contra The Usos (Jimmy y Jey Uso) y The Lucha Dragons, después de que Kofi descolgara los campeonatos, el feudo con los Usos llegó hasta Royal Rumble, donde The New Day retuvo los títulos, tras este PPV, The New Day comenzó una rivalidad con The League Of Nations (Sheamus, Alberto Del Rio, Rusev y “King” Barret), de quienes se burlaron durante un largo periodo.

El 29 de Febrero en RAW, New Day venció a Y2AJ (Chris Jericho y AJ Styles) y el 7 de Marzo de 2016 retomaron su rivalidad con The League Of Nations, a los que derrotaron en varias ocasiones reteniendo así el campeonato. Esta rivalidad finalizó en WrestleMania XXXII donde ambos equipos se enfrentaron en un Six-Man Tag Team Match sin los campeonatos en juego, el día siguiente del PPV, se organizó un torneo para conocer el retador número uno a los campeonatos, este torneo finalizó en Payback 2016 con la victoria de The Vaudevillians (Aiden English y Simon Gotch) contra Enzo Amores y Big Cass. El 30 de Mayo New Day retuvo sus campeonatos por descalificación debido a la interrupción en el combate de Karl Anderson & Luke Gallows, los cuales atacaron al grupo.

En el episodio de RAW del 20 de Junio The New Day reto a The Wyatt Family (Bray Wyatt, Luke Harper, Erick Rowan y Braun Stowman) esta rivalidad concluyó en el PPV, Battleground en un combate por equipos sin los campeonatos en juego, el cual ganó The Wyatt Family.

A consecuencia del Draft de 2016 o división de marcas, The New Day fue asignado a la marca RAW. La primera rivalidad de The New Day en la marca roja fue contra Luke Gallows y Karl Anderson, este feudo concluyó en Clash Of Champions donde New Day venció reteniendo sus títulos, posteriormente el trio comenzó una rivalidad ante Cesaro y Sheamus, siendo derrotados por descalificación en el PPV Hell In a Cell.

El 12 de Diciembre New Day se convirtió en el equipo con el reinado más largo de la historia tras ganar dos Tag Team Triple Threat Match, en primer lugar ante Luke Gallows y Karl Anderson y Enzo Amore y Big Cass, por otro lado también vencieron esa misma noche al Tag Team Y2KO formado por Kevin Owens y Chris Jericho, y a los ex miembros de The Shield, Roman Reings y Seth Rollins, esa noche New Day hizo historia al superar el record de Demolition y convertirse en el equipo con el reinado más longevo.

Finalmente en el último evento del año de la marca roja, RoadBlock, el Tag Team formado por Cesaro y Sheamus venció a New Day convirtiéndose asi en nuevos campeones por parejas de RAW y dejando el reinado más largo de la historia del campeonato por parejas en 483 días.

El pasado 19 de Diciembre, la comisionada de RAW, Stephanie McMahon y el Manager General, Mick Foley, presentaron los nuevos campeonatos por parejas de RAW, los cuales mantienen el diseño del pasado campeonato pero con la correa roja.

Actualmente Cesaro y Sheamus siguen siendo los campeones por parejas de la marca roja.