Google Plus

Sonrisa de oro Simone Biles I Foto: JJOO.com

"Hijo, tú sonríe mucho y causa buena impresión". Este es el consejo que dan muchas madres y padres a sus respectivos niños cuando llega la ocasión. Porque les guste sonreír o no, una buena sonrisa puede llegar a abrir muchas puertas. Eso sí, hay que dejar claro, que según el tipo de sonrisa que utilices tendrás mejores o peores resultado. Es marketing. Son muchos los estudios que se han dedicado desde hace décadas a entender su funcionamiento, sus beneficios, sus motivos y los distintos tipos que hay.

Distintos estudios neurológicos afirman que la sonrisa es una reacción del cerebro ante un acontecimiento y que en la gran mayoría de las ocasiones suele ser un acto involuntario. Los motivos que la producen son muy variados e incluso incomprensibles a ojos de la ciencia. Lo que está más que claro, quitando estudios de laboratorios, es que la sonrisa tienen una gran cantidad de beneficios. Lo primero que hay que hacer es diferenciar la palabra reír con la palabra sonrisa. Porque pese a que una deriva de la otra, no siempre tiene que ser así. Los beneficios principales de la sonrisa son que genera empatía, confianza, respeto, positividad, compresión… e incluso que rejuvenece el rostro.

Simone Biles I Foto: JJOO.com

Pero hablemos de la sonrisa en el deportes. Hay que clasificar a los deportistas en los que sonríen y en los que no. Porque en todas las disciplinas deportivas nos encontramos distintos atletas que se pasan el día a una sonrisa pegada, y otros que nunca sabes si tienen dientes. Pongamos el ejemplo de los deportes de motor, Valentino Rossi o Marc Márquez son de los pilotos que más sonríen, pero a Kimi Räikkönen le cuesta un poco más. El frío dicen. También se puede ver en la NBA, mientras Carmelo Anthony se pasa todo el partido de risas, su compañero Derrick Rose las ofrece con cuentagotas. Sin embargo, ahora hay que hablar de una sonrisa tremendamente especial, la de Simone Biles.

Toda sonrisa esconde una historia

Biles llama a sus abuelos papá y mamá

Simone Biles es una de las grandes deportistas que arrasan en su disciplina con una sonrisa. Porque pese a ser una de las mejores gimnastas y con mayor proyección de futuro, ella todo lo que hace lo realiza con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, dicha sonrisa, tiene un especial valor cuando se conoce su historia. Simone Arianne Biles nació un 14 de marzo de 1997 en la ciudad de Ohio. Sus dos padres eran adictos a la droga y tenían serios problemas de estabilidad, este suceso desembocó en la adopción de la niña. La pequeña Biles fue llevada con su hermana a un orfanato y más tarde sus abuelos (a la que ella considera y llama padres) se hicieron cargo de ellas.

Biles recordaba en una entrevista, que en uno de esos orfonatos en los que vivió mientras su madre luchaba por su custodia, había un trampolín en el que no le dejaban jugar. Fue un golpe de suerte, o más bien dicho de casualidad, la que hizo que diese sus primeros pasos en la gimnasia. Un deporte que le dio vida y que sin él, “no sabría que habría sido de su vida”. La historia de otra chica de Estados Unidos que conseguía salir de una situación crítica gracias a un enorme e incontrolable talento.

La gimnasia, su guarida

Biles era una niña más que sufría TDAH y era un poco hiperactiva. Según cuentan sus abuelos se pasaba todo el día dando piruetas y volteretas para saciar sus necesidades de movimiento. Fue en ese momento, cuando hicieron el mayor regalo posible que había recibido la gimnasia artística, apuntarla a ese deporte. Cuando apenas tenía ocho años, su actual entrenadora vio que no era una niña normal y corriente: “pensé, ¡pero de dónde han sacado a esta niña!. Se puso a hacer saltos tremendamente complicados y me decía que los había aprendido en el patio trasero de su casa”. Un talento que salía y era imposible de no reconocer.

Su vida profesional comenzó en el año 2011 y desde ese momento no se ha cansado de ganar. La primera competición en la que participó fue el American Classic con unos resultados realmente espectaculares. Sus registros fueron: tercera en la Competición Individual, primera en la de salto al potro y barra de equilibrio, cuarta en suelo y octava en barras asimétricas. La carta de presentación de un chica que le quedaba mucho por decir. Ese mismo mes decidió participar en el Cover Girl de Illinois y volvió a demostrar su talento terminando quinta en barra y suelo. Todavía siendo una junior finalizó su primera temporada en el Visa Championships en séptimo lugar.

Simone Biles I Foto: JJOO.com

Su primera competición del 2012, fue otra vez en el American Classic, pero esta vez, terminó primera en la general individual y salto de caballo, segunda en suelo, tercera en barra de equilibrio y cuarta en barras asimétricas. Biles confirmaba estas buenas sensaciones el torneo Secret US Classic de Chicago, donde terminó primera en la general individual y en salto de potro, segunda en suelo y sexta en barra de equilibrio. Fue en junio de ese mismo año cuando Biles dio el salto al equipo nacional junior de gimnasia artística de Estados Unidos. Una categoría que se le iba quedando pequeña poco a poco y que hacía a Simone Biles afrontar retos de mayor magnitud.

Una niña en un mundo de mujeres

El debut de Biles como gimnasta senior fue en 2013, en la Copa Americana, en un evento internacional de la FIG. Ella y su compañera Ohashi fueron llamadas para sustituir a Elsabeth Black y a Kyla Ross, quienes habían abandonado la competición por estar lesionadas. Desde el primer momento demostró que la categoría senior no se le quedaba grande y lideró el evento durante casi todo el tiempo, pero una caída en la barra le impidió ganar y finalizó en segundo puesto. Un revés más y un motivo para volver con más fuerza.

En agosto de ese mismo año, compitió por tercera ocasión en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, pero esta vez como gimnasta senior. Su actuación de esa noche la convirtió por primera vez en Campeona Nacional en la competición general individual y ganadora de la medalla de plata en los cuatro aparatos (salto de caballo, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo). Más tarde fue llamada para formar parte del equipo nacional senior para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2013. Fue en esa ocasión, cuando Estados Unidos tomó la brillante decisión de mandarla representar a su país en el Campeonato Mundial.

Simone Biles I Foto: JJOO.com

Aquí fue el verdadero estallido de su tremendo talento. El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2013 se llevó a cabo en Amberes, Bélgica. De manera individual, Simone Biles se clasificó primera el la competición general individual, segunda en salto de caballo, sexta en barras asimétricas, quinta en barra de equilibrio y primera en suelo. Biles dio una auténtica exhibición de talento, compitiendo de manera muy correcta y realizando ejercicios de tremenda dificultad. Todo esto la llevó a alzarse con el título de Campeona Mundial con una tremenda puntuación de 60.216 puntos. Siendo así la séptima americana en conseguir en conseguir el título de campeona mundial en la general individual y en la primera gimnasta afroamericana en lograrlo.

Su vida olímpica

Ganar torneos y Campeonatos del Mundo es maravilloso, pero donde las estrellas de su disciplina tienen que brillar es en los Juegos Olímpicos. Un torneo diseñado para sacar a luz el talento que tienen las personas y darles un espacio en un mundo copado por los deportes principales. Biles en Río brilló, y de que forma. Cuesta pensar que algún ciudadano medio que coma, meriende y cene fútbol, no se haya quedado maravillado con sus increíbles movimientos. Al ritmo de la samba y con su mejor sonrisa, no sólo se quedó con los jueces, si no con todos los que decidieron dedicarle un tiempo a observarla.

Biles se colgó cuatro medallas de oro en Río

Cerca se quedó del pleno, pero es que la perfección es muy aburrida. Aunque su mote sea ”La Chica 10”. Algunos incluso se atrevían a tachar de fiasco la actuación de Biles en Río y es que la joven americana llegó a Sudamérica con la intención de alcazar un hito histórico, alcanzar los cinco oros olímpicos. La gimnasta estadounidense se colgó del cuello cuatro oros y un bronce. Un pequeño traspiés en la barra de equilibrios le privó de subir al máximo peldaño del podio en una final que ganó la holandesa Wever y que le habría hecho valedora del oro en todas las finales que ha disputado. Ese fue el único pero de una brillante participación que pasará a la historia tanto por sus logros deportivos como por su conexión con el público de las gradas de Río.

Simone Biles está hecha de otra pasta. El mayor logro de la nueva heroína de la gimnasia consiste en incluir las máximas dificultades en sus ejercicios. Cuando muchos de los gimnastas comienzan sus ejercicios de suelo con un mortal con pirueta, ella emplea esta figura de salida, cuando más cansada está, para antes ejecutar un full-full, un doble mortal con doble pirueta. El gusto de esta gimnasia, que supone un cambio de era en la gimnasia artística mundial, está fuera de toda duda. En su ejercicio de barra de equilibros ejecuta giros en 360º en flexión, una figura obligatoria en el código, pero que la mayoría de sus competidoras optan por hacerla de pie para aligerar su dificultad.

Simone Biles no es una persona cualquiera. Ella no es la próxima Michael Phepls, ni el próximo Usain Bolt… es la primera Biles. Su trabajo, su afán de ganar y ser la mejor la llevaron a ser la mejor en Río de Janeiro. Pero fue su actitud, su simpatía y su sonrisa la que la llevaron a conquistar los corazones de todas las personas que se pararon a verla. A día de hoy tan sólo una abeja con fan de protagonismo ha sido capáz de bajarla de un podio. Su historia y sus superaciones la han hecho merecedora de la medalla a la sonrisa de oro.