Previa Monday Night Raw: 26 de diciembre

Foto: WWE.com

Las estrellas de Raw se desplazan hasta el Allstate Arena de Chicago, Illinois, para el último programa de la marca roja del año.

¿Se calmará Braun Strowman?

En el último programa de Raw, Braun Strowman se volvió loco buscando a Sami Zayn tras lo sucedido en Roadblock. Strowman empezó atacando a Sin Cara y a Titus O'Neil, pero no se contento con eso y apareció en el main event del programa atacando a Seth Rollins y a Roman Reigns. Los des ex miembros de The Shield son luchadores que no rechazan un desafío por lo que esta noche seguramente se encaren con el antiguo componente de la Familia Wyatt.

Jericho y el miedo a las alturas

Mick Foley anunció en el último programa que Kevin Owens y Roman Reigns se verán las caras en Royal Rumble por el título Universal. Para evitar una nueva interrupción de Jericho en el combate, el mánager general también anunció que Y2J estaría colgado sobre una jaula encima del cuadrilátero. El luchador canadiense no se lo tomo muy bien, pues tiene acrofobia, miedo a las alturas. Esta noche se espera un nuevo careo entre Jericho y Foley con el tema de la jaula de por medio.

Bayley vs Charlotte capitulo uno

Acaba la rivalidad con Sasha Banks, Charlotte busco la semana pasada una nueva retadora. Bayley apareció para proponerse así misma, pues ya había ganada dos veces a la campeona. Esa misma noche Bayley volvio a ganar a Charlotte poniendo el marcador tres cero a su favor. ¿Cómo reaccionara Charlotte a este parcial?

¿Neville salva a la división crucero?

Que la división crucero no esta pasando por su mejor momento no es un secreto. En el último PPV, Neville a pareció para atacar a Rich Swann y TJ Perkins a lo que el público respondió corando “Thank you, Neville”. Tras un par de altercados entre Neville y el actual campeón se espera que esta noche la rivalidad continúe.

Alianza contra Enzo

Enzo Amore y Big Cass están en plena rivalidad con Rusev. El búlgaro parece que ha encontrado un nuevo aliando para poder enfrentar a los dos luchadores, Jinder Mahal. Rusev y el luchador hindú se aliaron la semana pasada para atacar a Enzo, por lo que se prevee que esta noche haya un combate entre las dos parejas.

Nia Jax a por La Jefa

Nia Jax atacó por sorpresa la pierna lesionada de Sasha Banks en el último programa de Raw, donde a así comienzo a una rivalidad entre ambas. Esta noche se espera la respuesta de la tres veces campeona de la división femenina de Raw sobre el ataque.