Anuario VAVEL 2016: USA Championship: Reigns es el campeón

Fotomontaje: Carlitos Molins / VAVEL

El WWE USA CHAMPIONSHIP es un campeonato creado en su origen por la NWA, después paso a formar parte de la WCW y desde 2003, la WWE, en su marca RAW. El campeón actual es Roman Reigns, ostentando su primer reinado. Es el segundo campeonato mas antiguo en la empresa y uno de los con mayor prestigio, tras el campeonato de la WWE y el Intercontinental. Desde su creación fue considerado un título secundario, pero a diferencia del Intercontinental su portador no le da derecho a ser campeón potencial de la Triple Corona pero si a la nueva versión de Gran Campeón.

El título al que hoy en día llamamos USA Championship comenzó como un campeonato regional. Ya en 1986 el titulo se mantuvo como el de mayor importancia dentro del territorio, después pasó a ser considerado secundario. En 1991 tras la separación de la WCW, el título pasó a llamarse WCW United States Heavyweight Championship. En 2001 Mick Foley decretó un combate por el que se unificaría el titulo de Estados Unidos con el Intercontinental. Edge venció a TEST, y el título retirado fue el de los Estados Unidos. En 2003, Stephanie McMahon decidió rescatar el título para SmackDown y después de un torneo, Eddie Guerrero ganó. En 2004, John Cena cambió el diseño acorde a su gimkick de rapero. Tras perderlo, se volvió a usar la correa tradicional. El título cambió de marca varias ocasiones de SmackDown a ECW, y viceversa. Tras la implantación de RAW SuperShow se permitía que ambos luchadores de RAW y SD pudieran mezclarse y luchar entre ellos. Tras el Draft de 2016, el título pasó a RAW.

En cuanto a los campeones, el primer campeón fue Harley Race y desde entonces ha habido 83 campeones distintos (a fecha 27/12/16), repartidos en 147 reinados. Ha sido declarado el campeonato vacante 20 veces y unificado una vez. El reinado mas largo pertenece a Lex Luger, con 523 días y el reinado más corto corresponde a Stone Cold en 1994, por tan solo 5 minutos. El campeón mas joven corresponde a David Flair, a los 20 años y 121 días. El campeón mas viejo es Terry Funk a los 56 años y 85 días. En cuanto a reinados, Ric Flair es el luchador con más reinados con un total de 6, le siguen Wahoo McDaniel, Lex Luger, Chris Benoit, Bret Hart y John Cena, con 5 ocasiones.

El año 2016 comenzó con Alberto Del Río como campeón tras derrotar a Cena en Hell In A Cell. El 11 de enero de 2016 Del Río perdió el título en RAW ante Kalysto, pero lo recuperó un día después en SmackDown. En Royal Rumble, Kalysto volvió a conseguir el título de Estados Unidos reteniéndolo en Fastlane y concluyendo su feudo particular con Del Río por el título. Tras esto, comenzó un feudo con Ryback, venciéndolo en Wrestlemania 32 y en Payback, acabando así el feudo. El 2 de mayo en Raw, se organizó un Battle Royal para definir al retador #1 por el Campeonato de los Estados Unidos, siendo el ganador Rusev, con quien comenzó una rivalidad. En Extreme Rules, perdió el campeonato ante Rusev. El 26 de mayo en SmackDown, fue derrotado por Rusev en su intento de retomar el título.

El primer retador para el campeón Rusev fue Titus O´Neil venciéndolo en Money In The Bank y en RAW. El 11 de julio en RAW, tuvo un enfrentamiento con Zack Ryder. En la edición de SmackDown del 19 de julio fue enviado a RAW, pasando el título también a la marca roja. En Battleground, venció a Zack Ryder y retuvo su campeonato de Estados Unidos. El 1 de agosto, tras vencer a Mark Henry, entró Roman Reigns para enfrentarlo y se pactó un combate en Summer Slam, que no llegó a producirse ya que se atacaron Reigns y Rusev entre ellos , quedando Rusev lesionado. El 12 de septiembre, Rusev reapareció atacando a Reigns y se enfrentaron semanas después en Clash Of Champions, donde Reigns se proclamó nuevo campeón de Estados Unidos. En Hell In A Cell, Rusev pidió la revancha y se enfrentaron dentro de una jaula, donde volvió a salir victorioso Reigns. El campeón actual ha tenido otras dos defensas exitosas ante Chris Jericho, la primera el 31 de octubre, ganando por DF y la segunda el 5 de diciembre ganando por cuenta de 3.