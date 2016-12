Anuario VAVEL 2016: TNA World Heavyweight Championship, desde EC3 a Edwards

Google Plus

Fotomontaje: Carlitos Molins / VAVEL

El TNA World Heavyweight Championship es el campeonato mundial más importane de Total Nonstop Action Wrestling (TNA). El campeonato se creó el 13 de mayo de 2007, después de que la compañía acabara su relación con NWA. Es el segundo campeonato con más antigüedad dentro de la empresa. Los combates por este título suelen ser main eventers incluido en Bound For Glory, el evento más importante de TNA.

Desde 2002 la TNA usó como campeonato máximo el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la NWA. Después de romper relaciones, se siguió usando este título hasta 2007 que ya fue cuando TNA usó su propia versión. Para determinar el primer campeón se enfrentaron Sting, Kurt Angle y Christian Cage. El ganador fue Angle. En Slammiversary se enfrentaron Angle, Cage, AJ Styles, Samoa Joe y Chris Harris, saliendo como vencedor Kurt Angle. El 8 de noviembre de 2010, durante el reinado de Jeff Hardy se presentó un nuevo diseño, conocido como el Inmortal Championship. Después Sting cuando se proclamó campeón presentó su nuevo diseño más parecido al anterior. A finales del año 2013, AJ Styles abandonó la empresa con el cinturón defendiéndolo en Japón y Mexico. Mientras tanto, Magnus ganó un torneo para proclamarse campeón. Después de que volviera AJ Styles a la empresa, se celebró un combate de unificación de los títulos, donde Magnus derrotó a AJ Styles.

El Campeonato Mundial Peso Pesado de la TNA es el campeonato máximo de la empresa, creado en 2007. El campeón inaugural fue Kurt Angle y desde entonces ha habido 20 campeones oficiales, repartidos en 38 reinados. Ha sido declarado vacante 4 veces. El reinado más largo le pertenece a Bobby Rhode, durante 256 días. El reinado más corto pertenece a Kurt Angle con un solo día de duración. El campeón más joven de la historia es Magnus, a los 27 años y 27 días. El campeón mas viejo es Sting con 52 años y 113 días. Kurt Angle es el campeón con más reinados, un total de 6, seguido por Sting con 4 y por Jeff Hardy y Lashley con 3.

En 2016, después de que el título quedara vacante, se organizó un torneo en la que la final sería entre EC3 y Matt Hardy, donde venció EC3. 2 semanas después, Matt Hardy venció en un Last Man Standing, debido a la traición de su guardaespaldas. Matt volvió a enfeudarse con EC3 donde lucharon en un combate Six sides of steel, donde retuvo. El 15 de marzo en Impact, Matt se enfrentó a EC3 y Jeff Hardy en una triple amenaza, pero Drew Galloway utilizó su maletín para involucrarse en la lucha y le arrebató el Campeonato Mundial. Tras ganar el título inició un feudo contra Lashley, quien le derrotó en Slammiversary y se convirtió en nuevo campeón mundial. Lashley perdió el título el 3 de octubre ante Eddie Edwards. Esta es la primera ostentación de Eddie Edwards, quien lo ha defendido en 4 ocasiones, ante Cody, Lashley, Eli Drake y a EC3.