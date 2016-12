Anuario VAVEL 2016: TNA World Tag Team Championships, los "Broken Titles"

Fotomontaje: Carlitos Molins / VAVEL

El TNA World Tag Team Championship es un campeonato creado en 2007 para la empresa estadounidense TNA. Los campeones actuales son los Broken Hardys, quienes se encuentran en su segundo reinado como campeones. Fue clasificado desde su creación a ser un campeonato destinado para parejas. Sin embargo, hay excepciones por las cuales más de dos miembros pueden ser campeones por la regla Freebird.

Los primeros campeones fueron el Team 3D, otorgados a Jim Cornette y Jeremy Borash. Se han dado casos de luchadores individuales que lo han ostentado solos, como Samoa Joe y Kurt Angle. En el caso de Samoa Joe ganó un combate contra otros campeones en la que estaban todos los títulos en juego. Kurt Angle se enfrentó más tarde a Samoa Joe por todos los títulos saliendo victorioso. Después, Sting ganó un combate y fue su compañero. El tercero fue Matt Morgan que lesionó a su compañero manteniendo ambos títulos. Las parejas que más veces han sido campeonas son: The Wolves y Beer Money, Inc con 5 ostentaciones y a nivel individual James Storm en 7 ocasiones.

2016 empezó con The Wolves como campeones. El 6 de enero de 2016 se produjo la reunión de James Storm y Booby Roode. El 8 de marzo vencieron a los campeones y se hicieron con los campeonatos por quinta vez. Tras el regreso de Abyss a comienzos del 2016 y su posterior a unión a Crazzy Steve y Rosemary formando Decay. Desde entonces tuvieron una fuerte rivalidad por los campeonatos. El 26 de abril en Sacrifice, The Decay se hicieron con los campeonatos derrotando a Beer Money. Tras una fuerte rivalidad individual entre los hermanos Hardyz, Jeff Hardy ( Brother Nero) se unió con Broken Matt y forman de nuevo a los Hardys bajo el nombre de The Broken Hardys. Esa noche ganaron un combate por los campeonatos de parejas. En Bound For Glory, derrotaron a Abyss y a Crazy Steve en un Great War Match ganando el campeonato Mundial de Parejas.