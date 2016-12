Anuario VAVEL 2016: NXT Tag Team Championship 2016, el revivir de la división de parejas

NXT Tag Team Championship 2016 (Fotomontaje: Carlos Molins)

Gran año para la división de parejas de la liga de desarrollo de la WWE. Las parejas de NXT han dejado para el recuerdo grandiosos combates, hasta el punto que dos de estos combates se han colado en la lista de mejores combates del año para WWE. Los cinturones de campeones de la marca amarilla han cambiado tres veces de portadores este año.

Dash & Dawson consiguieron derrotar a The Vaudevillans en el episodio de NXT del 11 noviembre de 2015, lo que provocó que consiguiesen por primera vez el título de parejas de la división amarilla. Dash & Dawson empezaron el año 2016 como campeones tras conseguir retener los títulos en su primera defensa contra Enzo Amore y Colin Cassady en NXT TakeOver: London. A principios de año, Dash & Dawson se cambiaron el nombre a The Revival, nombre con el que se les ha conocido desde entonces.

A pesar de que The Revival se impusieron en NXT TakeOver: London, The Revival y Enzo Amore & Colin Cassady continuaron con su rivalidad hasta febrero de 2016. Con la rivalidad acaba Revival buscaron unos nuevos retadores. Estos nuevos retadores fueron Chad Gable y Jason Jordan bajo el nombre de American Alpha. Gable y Jordan habían formado una alianza en el verano anterior, pero no fue hasta el 27 de enero que se presentaron como American Alpha.

La rivalidad entre The Revival y Amreican Alpha llevo a los dos equipos ha enfrentarse en NXT TakeOver: Dallas. La pelea entre los dos equipos acabo con la victoria de American Alpha tras aplicar un Grand Amplitude a Dawson. Esta pelea que acabó con la consecución del título de la división por parejas de NXT por parte de American Alpha es una de las elegidas entre las mejores peleas del año por parte de la WWE. El primer tramo como campeones de The Revival duró 162 días.

American Alpha empezó su reinado como campeones el día previo a WrestleMania y portó el título durante 68 días. La rivalidad entre The Revival y American Alpha siguió pasado NXT TakeOver: Dallas, pues Dash & Dawson ejecutaron su opción de revancha. Los dos equipos se enfrentaron en el siguiente TakeOver, NXT TakeOver: The End. The Revival consiguió derrotar a los campeones en el evento especial de NXT, convirtiéndose así en la primera pareja en conseguir el título de NXT de parejas en dos ocasiones. Neville también cuenta con dos reinados como campeón por parejas de la marca de desarrollo, pero sus reinados fueron con distintos compañeros.

La rivalidad entre los campeones y American Alpha continuo hasta el 6 de julio cuando en el programa semanal de NXT, The Revival derrotaron a American Alpha en un combate al mejor de tres caídas. American Alpha consiguieron la primera caída con una llave de sumisión de Jordan sobre Dash Wilder. Finalmente The Revival consiguieron darle la vuelta al combate y se llevaron la victoria por 2-1.

American Alpha salió de la escena principal, pues comenzaron un feudo con The Authors of Pain que los habían atacado tras el combate de NXT TakeOver: The End. Sin American Alpha en la escena titular aparecieron Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, a los que se les conece actualmente como #DIY. Los dos luchadores que se vieron las caras en el WWE Cruiserweight Classic enfrentaron a los campeones en NXT TakeOver Brooklyn II. En un gran combate, que ya está en la memoria de los fans, The Revival consiguieron retener el título y continuar su reinado. Este combate es el segundo seleccionado de la división por parejas de NXT por la WWE como uno de los mejores combates del año.

La rivalidad entre los dos equipos siguió para adelante, llegando a su punto clave en las semifinales del Dusty Rhodes Classic, cuando The Revilva atacaron a #DIY, nombre con el que se conoce a la pareja de Ciampa y Gargano, provocando que estos perdieran. Gargano y Ciampa exigieron que The Revival fuesen castigados. Como castigo William Regal, manager general de NXT, anunció que #DIY tendrían la oportunidad de conseguir los títulos en NXT TakeOver: Toronto en un combate al mejor de tres caídas. En el evento especial de NXT las dos parejas robaron el show teniendo el mejor combate de la noche. #DIY consiguieron remontar y se hicieron con la victoria tras aplicar un Garga-No Escape y un Over the back. Con esta derrota se puso fin al segundo reinado de The Revival, que entre las dos coronas suman 327 días como campeones.

Como ganadores del Dusty Rhodes Classic todo parece indicar que The Authors of Pain serán los aspirantes al título de la división de parejas en NXT: TakeOver: San Antonio.