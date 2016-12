Anuario VAVEL 2016: WWE Intercontinental Championship: The Miz devuelve el prestigio al Campeonato Intercontinental

Fotomontaje: Carlitos Molins / VAVEL

Dean Ambrose entró al 2016 como campeón intercontinental tras derrotar a Kevin Owens en el último PPV del año 2015. Su primera defensa titular la tuvo en el primer pague por ver de 2016, Royal Rumble, donde derrotó a “The Prizefighter” en un Last Man Standing Match. El 15 de febrero en una edición semanal de Monday Night RAW Dean Ambrose perdió el Campeonato Intercontinental en un Fatal 5-Way Match donde Kevin Owens salió victorioso. En Fastlane, Owens derrotó a Dolph Ziggler defendiendo el título. Se pactó un Ladder Match por el WWE Intercontinental Championship en Wrestlemania 32, donde Kevin Owens defendía el campeonato ante Sami Zayn, The Miz, Dolph Ziggler, Sin Cara, Stardust y Zack Ryder, saliendo este último con el oro en su cintura.

La noche después de Wrestlemania 32 en RAW, The Miz derrotó a Zack Ryder y se convirtió en el nuevo campeón intercontinental. La semana siguiente Ryder obtuvo una revancha pero no pudo conseguir la victoria. En Payback The Miz defendió exitosamente el título ante Cesaro, al igual que en Extreme Rules ante el mismo Cesaro, Sami Zayn y Kevin Owens en una Fatal 4-Way Match. Tras esta victoria, el campeón intercontinental se tomó un descanso en la WWE para rodar la película The Marine 5.

El 11 de julio regresó a Monday Night RAW para atacar a Darren Young, quien había ganado una Battle Royal para ser el aspirante número uno. El 19 de julio The Miz, junto con el Campeonato Intercontinental, fue elegido por Shane McMahon y Daniel Bryan para formar parte de Smackdown Live durante el Draft. Ese domingo defendió exitosamente el título ante Darren Young en Battleground como también derrotó a Apollo Crews en SummerSlam.

The Miz entró en una rivalidad con Dolph Ziggler, lo que les llevó a un combate en el primer PPV en exclusiva de Smackdown Live, Backlash. El campeón retuvo el título tras una intervención de Maryse. Esto enfadó a Ziggler y pidió una revancha, pero The Miz se negó. “The Show Off” no tuvo más remedio que poner su carrera en juego para que el campeón aceptase el combate. Dolph Ziggler derrotó a The Miz en No Mercy y ganó por quinta vez el Campeonato Intercontinental. Cinco días antes de Survivor Series The Miz obtuvo su revancha y se hizo con la victoria, ganando por sexta vez el prestigioso título intercontinental. En Survivor Series el campeón mantuvo el título en Smackdown tras derrotar a Sami Zayn, quien pertenecía a la marca RAW. En TLC: Tables, Ladders & Chairs The Miz mantuvo en su poder el título después de descolgar el oro en un Ladders Match ante Dolph Ziggler.

El día 6 de diciembre defendió exitosamente el título ante Dean Ambrose y la última defensa titular se llevó a cabo el día 20 de diciembre cuanto The Miz derrotó a Apollo Crews para retener el WWE Intercontinental Championship.