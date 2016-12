Previa WWE Smackdown Live: 27 de diciembre de 2016

AJ Styles, Dolph Ziggler y Baron Corbin (WWE.com)

Esta noche se emitirá en USA Network el último programa del año de Smackdown Live desde el Allstate Arena de Chicago, IL.

John Cena regresa a Smackdown Live

John Cena abandonó momentáneamente la WWE tras perder el combate por el WWE Championship en No Mercy donde AJ Styles retuvo el campeonato en una triple amenaza ante Dean Ambrose y el propio John Cena. Tras haber rodado la segunda temporada de la serie American Grit y haber sido el anfitrión de Saturday Night Live, "The Marine" volverá a Smackdown Live seguramente con ganas de retar de nuevo al campeón mundial o con la vista puesta en entrar al Royal Rumble Match.

Smackdown Tag Team Championships:

The Wyatt Family (c) vs Heath Slater & Rhyno vs American Alpha vs The Usos (Fatal 4-Way Elimination Match)

Bray Wyatt y Randy Orton ganaron los Campeonatos en Parejas de Smackdown Live en TLC: Tables, Ladders & Chairs ante Heath Slater & Rhyno, y ya los tuvieron que defender dos días después en el programa de la marca azul ante los antiguos campeones. En el último programa del año tendrán que volverlos a defender, esta vez en un Fatal 4-Way Elimination Match ante American Alpha, The Usos y Heath Slater & Rhyno.

Smackdown Women´s Championship:

Alexa Bliss (c) vs Becky Lynch

Alexa Bliss derrotó a Becky Lynch en TLC: Tables, Ladders & Chairs convirtiéndose en la segunda campeona femenina en la historia de Smackdown Live. Defendió el título hace dos semanas, pero una lesión le impidió finalizar la lucha. Esta noche Becky Lynch tendrá su última opción de revancha para recuperar el Campeonato Femenino de Smackdown Live.

WWE Championship:

AJ Styles (c) vs Dolph Ziggler vs Baron Corbin

Dolph Ziggler se ganó una oportunidad por el WWE Championship hace dos semanas tras vencer a Dean Ambrose, The Miz y Luke Harper en un Fatal 4-Way Match. La semana pasada "The Show Off" reclamó una lucha contra Baron Corbin por decirle que desperdiciaba oportunidades. La condición de Daniel Bryan es que si "El Lobo Solitario" ganaba le reemplazaría en la lucha por el título. El combate quedó en empate y, por órdenes de Daniel Bryan, AJ Styles tendrá que defender el WWE Championship en una triple amenaza ante ambos, Dolph Ziggler y Baron Corbin.