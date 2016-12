Resultados RAW 26/12/16

Google Plus

Fuente:solowrestling.com

El show comienza con Stephanie McMahon saliendo al ring para hacer una promo. Stephanie empieza muy alegre, saludando al público, y de paso dice que Mick Foley tiene la noche libre. Ya que estamos en Chicago, el público empieza a corear CM Punk, a lo que Stephanie responde: "Si mantienen ese cántico por 2 minutos y 15 segundos, habrán aguantado más que CM Punk". Seth Rollins interrumpe, y le pregunta a Stephanie si por Navidad le devolvió su hombría a su marido. Rollins repite que quiere una pelea con Triple H, pero hoy pide un combate con Braun Strowman. Roman Reigns aparece para decir que también quiere pelear con Strowman. Roman y Rollins discuten por el combate, mientras el público vuelve a corear CM Punk. Llegan a la conclusión de que podrían ir a backstage a encargarse de Strowman como en los viejos tiempos. Stephanie se entusiasma con la reunión de The Shield, y ya que SmackDown se presenta mañana en la misma arena, es probable que Dean Ambrose esté por la zona. Sube los ánimos del público, pero termina diciendo que no será así. Anuncia que Seth Rollins será quien enfrente a Braun Strowman, y Roman Reigns defenderá el título de los EE.UU. ante alguien que ella escoja. Por último, anuncia una revancha por el título de parejas ahora mismo.

Raw Tag Team Championship

Cesaro & Sheamus vs The New Day

Xavier Woods y Kofi Kingston son quienes participan en el combate, mientras Big E se queda afuera. The New Day sacan ventaja al inicio, pisando a Cesaro en la esquina. Sheamus ataca a Xavier desde afuera y lo hace caer en ringside. Los campeones dominan a Xavier. Xavier hace caer a Cesaro afuera y se impulsa desde la primera cuerda para aplicarle un Tornado DDT en ringside. Kofi hace el comeback; salta sobre Cesaro afuera y le aplica el SOS a Sheamus. Xavier camina por la tercera cuerda y cubre una gran distancia para aplicarle un Elbow Drop a Sheamus. Cesaro detiene un Trouble in Paradise y levanta a Kofi, con dificultad, para lanzarlo sobre Big E afuera del ring. Xavier busca su Lariat con giro previo, pero Sheamus lo detiene con un Brogue Kick y se lleva la victoria.

Ganadores: Cesaro & Sheamus

Se anuncia que Goldberg aparecerá en Raw la próxima semana.

Nia Jax vs Scarlett

Charly Carusso entrevista a Scarlett antes del combate, preguntándole como se siente en su debut en WWE. Scarlett dice que dará lo mejor ante Nia Jax, aunque preferiría que la luchadora que la inspiró estuviera aquí, refiriéndose a Sasha Banks. Scarlett lleva puesta una camiseta de Sasha. Nia destruye a la pobre Scarlett, terminando con un Samoan Drop para llevarse la victoria.

Ganadora: Nia Jax

Charlotte Flair vs Bayley (réferi especial: Dana Brooke)

Charlotte empieza sacando ventaja. Dana, naturalmente, es más severa con Bayley que con Charlotte en cuanto a las reglas. Bayley le aplica un Belly to Bayley a Dana y se deshace de ella, por lo que otro réferi aparece. Charlotte busca la Big Boot, pero Bayley lo evita y aplica el Belly to Bayley. Bayley cubre, pero Dana saca al réferi del ring antes de que pueda contar 3. Bayley se distrae con Dana, lo que Charlotte aprovecha para cubrir con un roll-up, poniendo los pies en la cuerda, y Dana cuenta rápido para darle la victoria.

Ganadora: Charlotte Flair

Neville vs TJ Perkins

Austin Aries reemplaza a Byron Saxton en la mesa de comentarios. Hay cánticos del público para ambos. TJP saca ventaja al inicio. Neville toma el control atacando a Perkins en ringside. TJP se recupera y aplica un Dodon. Hay cánticos a favor y en contra de TJP. Perkins busca encajar su Knee Bar con un giro, pero Neville lo detiene y cubre sujetándole los pantalones para llevarse la victoria.

Ganador: Neville

Darren Young & Bo Dallas vs The Shining Stars

Darren y Bo están juntos porque tienen sus certificados del curso de sensibilidad. Bob Backlund está en su esquina. BRAUN STROWMAN aparece poco después de que empieza el combate, y golpea a Bo con un árbol de Navidad. Strowman procede a destruir a todo el mundo. Epico lo golpea con una silla en la espalda, pero Strowman no vende y continúa su ataque. Lanza a Darren sobre Backlund en ringside, y le lanza las gradas metálicas al resto. La gente hace un cántico dándole las gracias a Strowman.

Seth Rollins vs Braun Strowman

Es una pelea de fuerza contra velocidad, y Strowman no tarda en tomar el control. Rollins intenta recuperarse con rodillazos a la cabeza, pero Strowman resiste. Rollins busca el Pedigree, pero Strowman lo hace volvar por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Sami Zayn de pronto aparece y sorprende a Strowman, por lo que el combate termina en descalificación.

Ganador: Braun Strowman

Karl Anderson & Luke Gallows vs The Golden Truth

Goldust ataca a Anderson de inmediato, furioso por lo que sucedió más temprano. Los heels luego toman el control sobre Truth. Goldust hace el comeback; se muestra muy agresivo, lanzando a Anderson contra la barricada. Gallows distrae a Goldust, lo que Anderson aprovecha para cubrir con un roll-up y llevarse la victoria.

Ganadores: Karl Anderson & Luke Gallows

Rich Swann vs Ariya Daivari

Austin Aries vuelve a estar en la mesa de comentarios. Daivari ataca de inmediato y toma el control del combate. Swann evita el Frog Splash de Daivari y hace el comeback. Swann aplica la Swann Song Kick y se lleva la victoria.

Ganador: Rich Swann

WWE United States Championship

Roman Reigns vs Kevin Owens

Hay cánticos a favor y en contra de Roman. Roman tiene el control al inicio, pero Chris Jericho aparece y lo distrae. Owens aplica un DDT y cubre, pero cuenta en 2. A partir de ese momento, Owens domina. Owens se burla del grito de Roman y le aplica un Cannonball en la esquina. Owens controla con un Headlock, y el público corea CM Punk. Roman aplica el Drive-By en el filo del ring y hace el comeback. Owens le aplica un Backstabber a Roman. Roman detiene una patada de Owens y lo levanta para aplicar un Powerbomb. Owens sobrevive a un Superman Punch. Jericho vuelve a distraer a Roman, lo que Owens aprovecha para aplicar el Codebreaker, pero cuenta en 2. Seth Rollins aparece para encargarse de Jericho y le aplica un Pedigree en ringside. Owens le aplica un Superkick a Rollins, pero de vuelta en el ring Roman lo recibe con un Spear para llevarse la victoria.

Ganador: Roman Reigns



Luego del combate, Rollins le aplica un Pedigree a Owens y Roman le aplica un Spear a Jericho en ringside. Y así, el show llega a su fin con los ex-The Shield celebrando.